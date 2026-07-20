Арестуваха рецидивист, отпрашил с мотоциклет за продан в София под предлог, че ще го тества

43-годишен мъж е задържан за кражба на мотоциклет в София от полицаи от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Той има множество криминални регистрации и е осъждан, съобщават от МВР. Информация по случая беше представена и на брифинг на началника на сектор "Престъпления свързани с МПС" към СДВР главен инспектор Стоян Йотев.

Кражбата е извършена снощи в ж.к. "Левски". Веднага след получаването на сигнал за престъплението са предприети оперативно-издирвателни действия от служители на сектора. Отмъкнатият мотоциклет е открит за часове. Превозното средство било паркирано пред жилищен блок в столицата, в който крадецът живял без адресна регистрация.

Разследващите установили, че мъжът действал по схема, като се представял за потенциален купувач на обявени за продажба мотоциклети. Той се качвал превозното средство под предлог, че иска да го тества, но отпрашвал с него и не го връщал на собственика.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 346 от НК - за противозаконно отнемане на моторно превозно средство (МПС). Продължава работата по установяване на евентуалната съпричастност на задържания към други кражби на мотоциклети на територията на столицата.

Предстои събраните в хода на разследването материали да бъдат докладвани в Софийската районна прокуратура (СРП).