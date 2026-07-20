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Арестуваха рецидивист, отпрашил с мотоциклет за продан в София под предлог, че ще го тества

Арестуваха рецидивист, отпрашил с мотоциклет за продан в София под предлог, че ще го тества

20 Юли, 2026 21:41 677 11

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  • крими

Кражбата е извършена снощи в ж.к. "Левски"

Арестуваха рецидивист, отпрашил с мотоциклет за продан в София под предлог, че ще го тества - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

43-годишен мъж е задържан за кражба на мотоциклет в София от полицаи от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Той има множество криминални регистрации и е осъждан, съобщават от МВР. Информация по случая беше представена и на брифинг на началника на сектор "Престъпления свързани с МПС" към СДВР главен инспектор Стоян Йотев.

Кражбата е извършена снощи в ж.к. "Левски". Веднага след получаването на сигнал за престъплението са предприети оперативно-издирвателни действия от служители на сектора. Отмъкнатият мотоциклет е открит за часове. Превозното средство било паркирано пред жилищен блок в столицата, в който крадецът живял без адресна регистрация.

Разследващите установили, че мъжът действал по схема, като се представял за потенциален купувач на обявени за продажба мотоциклети. Той се качвал превозното средство под предлог, че иска да го тества, но отпрашвал с него и не го връщал на собственика.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 346 от НК - за противозаконно отнемане на моторно превозно средство (МПС). Продължава работата по установяване на евентуалната съпричастност на задържания към други кражби на мотоциклети на територията на столицата.

Предстои събраните в хода на разследването материали да бъдат докладвани в Софийската районна прокуратура (СРП).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Изглежда ,че ж.к.Левски не е трудно да се намерят балъци.

    Коментиран от #7

    21:45 20.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А аз

    2 1 Отговор
    Една я опраших на моторо! Мъжо и не ни фана!

    Коментиран от #4

    21:50 20.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 иван костов

    6 0 Отговор
    Много "интелигентен" крадец!😂😂😂 Ще продължи да краде цял живот и при либералното ни законодателство, ще създава грижи на много хора! Подобни типажи се размножават като плъхове, винаги има прости жени , които да вярват на глупостите им!

    21:55 20.07.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    АБСОЛЮТНО
    ТОЧНО ТАКИВА КАТО ВАША МИЛОСТ
    КЪДЕТО ОЩЕ МИСЛЯТ
    ЧЕ....М.О.Ч.А. ЩЕ СЕ ВЪРНЕ
    А И МК КРЕМИКОВЦИ
    А И ЛЕВА
    А И МОСКВИЧИТЕ
    А И ФИННАТА СНАГА НА БЛАГОВЕРНАТА
    А И ПЧИВНАТА СТАНЦИЯ
    НА ТЕКЕЗЕСЕТО В ГР.МИЧУРИН
    А И МАВЗОЛЕЯ С ПАРТ.ДОМ
    А И ЛАГЕРИТЕ.....ПИОНЕРСКИТЕ
    А И СИРЕНЕТО В САЛАМУРА ПО 1.34лв.
    А И ТВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
    А И КОМП.ПРАВЕЦ И АВТ.ЧАВДАР
    ................А И КВАРТАЛНИЯ ОТГОВОРНИК
    А И ТЕЛЕФОНИТЕ С ШАЙБИ И МОНЕТИ
    А И КАЗАРМАТА........
    А И НЯМА ДА ИМА БАНАНИ
    НО ВЕСТНИК РАБ.ДЕЛО ...ДА
    А И СЪВЕТСКАТА ТВ В ПЕТЪК......

    22:03 20.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АДВОКАтка му

    0 1 Отговор
    МОТОРА СЕ Е ТЕСТВАЛ НО ГОРИВОТО Е СВЪРШИЛО ИЛИ СЕ Е ПОВРЕДИЛ НА АДРЕСА КЪДЕТО Е НАМЕРЕН.НИЩО НЕ Е УКРИТО А СИ Е ПРЕД ОЧИТЕ НА ВСИЧКИ

    22:17 20.07.2026

  • 11 Човека само го е

    0 0 Отговор
    Пробвал !!!

    Но тъй като е бил по-претенциозен е отложил една част от теста за другия ден..

    Мили родни лартинки...

    22:25 20.07.2026