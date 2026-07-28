Заплаха с пистолет и счупено гише: Коя е жената, опитала да обере аптека в Ямбол?

На 24 юли вечерта 38-годишна жена нахлува с газов пистолет в аптека в Ямбол и иска оборота. Тя е открита от полицията и задържана за 72 часа.

Това припомни бТВ.

„Може да се каже, че това е класически случай на опит за грабеж. Около 18:00 часа тя влиза в аптека на една от централните улици в града. Приближава се до гишето, където е служителката на аптеката.

Първоначално с по-спокоен тон заявява, че това е обир, и иска парите от оборота. Получава отказ, след което вече с по-агресивен тон отново заявява, че това е обир и иска парите от оборота.

В този момент посяга да вземе телефона на служителката, но не успява. След като отново получава отказ, бърка в дамската си чанта и изважда малък пистолет, който впоследствие е установен като газов“, разказа пред bTV окръжният прокурор Дойчин Дойчев.

“Жената насочва пистолета към служителката на аптеката, започва да го размахва и вече с по-висок, заплашителен тон отново настоява за парите от оборота. След като за пореден път получава отказ, в яда си започва да удря с пистолета по преградното стъкло на гишето, което се счупва”, допълни той.

По думите му служителката на аптеката запазва самообладание и се насочва към извършителката, която, виждайки това, напуска аптеката.

След подадения сигнал на телефон 112 полицейските служители бързо установяват самоличността ѝ, откриват я в дома ѝ и тя признава за извършеното. Впоследствие дори посочва аптеката, която е направила опит да ограби, като е разпозната и от служителката.

Жената не е била маскирана, в аптеката не е имало хора.

Тя е с богато криминално минало. Осъждана е многократно за кражби и унищожаване на имущество. През февруари тази година е излязла от затвора след изтърпяване на присъда от две години и половина - първата ѝ ефективна присъда. Присъдата е обща по няколко извършени престъпления, за които е осъдена.

По думите на окръжния прокурор вероятността жената да влезе отново в затвора е голяма след приключване на разследването.

Обвинението е за опит за грабеж, извършен чрез заплаха с пистолет, при условията на опасен рецидив, което представлява квалифициран състав. Наказанието, предвидено в закона, е лишаване от свобода от 5 до 15 години.

Оръжието е закупено от магазин. Това, което е търсила жената, са парите от оборота, който е бил около 300 евро.