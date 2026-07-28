Заплаха с пистолет и счупено гише: Коя е жената, опитала да обере аптека в Ямбол?

На 24 юли вечерта 38-годишна жена нахлува с газов пистолет в аптека в Ямбол и иска оборота. Тя е открита от полицията и задържана за 72 часа.
Това припомни бТВ.
„Може да се каже, че това е класически случай на опит за грабеж. Около 18:00 часа тя влиза в аптека на една от централните улици в града. Приближава се до гишето, където е служителката на аптеката.
Първоначално с по-спокоен тон заявява, че това е обир, и иска парите от оборота. Получава отказ, след което вече с по-агресивен тон отново заявява, че това е обир и иска парите от оборота.
В този момент посяга да вземе телефона на служителката, но не успява. След като отново получава отказ, бърка в дамската си чанта и изважда малък пистолет, който впоследствие е установен като газов“, разказа пред bTV окръжният прокурор Дойчин Дойчев.
“Жената насочва пистолета към служителката на аптеката, започва да го размахва и вече с по-висок, заплашителен тон отново настоява за парите от оборота. След като за пореден път получава отказ, в яда си започва да удря с пистолета по преградното стъкло на гишето, което се счупва”, допълни той.
По думите му служителката на аптеката запазва самообладание и се насочва към извършителката, която, виждайки това, напуска аптеката.
След подадения сигнал на телефон 112 полицейските служители бързо установяват самоличността ѝ, откриват я в дома ѝ и тя признава за извършеното. Впоследствие дори посочва аптеката, която е направила опит да ограби, като е разпозната и от служителката.
Жената не е била маскирана, в аптеката не е имало хора.
Тя е с богато криминално минало. Осъждана е многократно за кражби и унищожаване на имущество. През февруари тази година е излязла от затвора след изтърпяване на присъда от две години и половина - първата ѝ ефективна присъда. Присъдата е обща по няколко извършени престъпления, за които е осъдена.
По думите на окръжния прокурор вероятността жената да влезе отново в затвора е голяма след приключване на разследването.
Обвинението е за опит за грабеж, извършен чрез заплаха с пистолет, при условията на опасен рецидив, което представлява квалифициран състав. Наказанието, предвидено в закона, е лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Оръжието е закупено от магазин. Това, което е търсила жената, са парите от оборота, който е бил около 300 евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Леле...
08:45 28.07.2026
2 иван костов
Коментиран от #7
08:47 28.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 гаврош
08:57 28.07.2026
6 при тиквата е пълно с такива героини
щот са жени
Тя е с богато криминално минало. Осъждана е многократно за кражби
Коментиран от #8
09:17 28.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Липсват ли ти?
До коментар #6 от "при тиквата е пълно с такива героини":Сега тия героини се преместиха при Крадев.
09:27 28.07.2026
9 Заглавие: Коя е жената
Коментиран от #11
09:45 28.07.2026
10 Последния Софиянец
10:06 28.07.2026
11 Етнолог
До коментар #9 от "Заглавие: Коя е жената":Вероятно е от веселата махала, затова не казват конкретно коя е и каква е.
10:18 28.07.2026