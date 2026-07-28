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Заплаха с пистолет и счупено гише: Коя е жената, опитала да обере аптека в Ямбол?

Заплаха с пистолет и счупено гише: Коя е жената, опитала да обере аптека в Ямбол?

28 Юли, 2026 08:41 1 391 11

  • жена-
  • обир-
  • оборот-
  • аптека-
  • газов пистолет-
  • крими

Тя е открита от полицията и задържана за 72 часа

Заплаха с пистолет и счупено гише: Коя е жената, опитала да обере аптека в Ямбол? - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 24 юли вечерта 38-годишна жена нахлува с газов пистолет в аптека в Ямбол и иска оборота. Тя е открита от полицията и задържана за 72 часа.

Това припомни бТВ.

„Може да се каже, че това е класически случай на опит за грабеж. Около 18:00 часа тя влиза в аптека на една от централните улици в града. Приближава се до гишето, където е служителката на аптеката.

Първоначално с по-спокоен тон заявява, че това е обир, и иска парите от оборота. Получава отказ, след което вече с по-агресивен тон отново заявява, че това е обир и иска парите от оборота.

В този момент посяга да вземе телефона на служителката, но не успява. След като отново получава отказ, бърка в дамската си чанта и изважда малък пистолет, който впоследствие е установен като газов“, разказа пред bTV окръжният прокурор Дойчин Дойчев.

“Жената насочва пистолета към служителката на аптеката, започва да го размахва и вече с по-висок, заплашителен тон отново настоява за парите от оборота. След като за пореден път получава отказ, в яда си започва да удря с пистолета по преградното стъкло на гишето, което се счупва”, допълни той.

По думите му служителката на аптеката запазва самообладание и се насочва към извършителката, която, виждайки това, напуска аптеката.

След подадения сигнал на телефон 112 полицейските служители бързо установяват самоличността ѝ, откриват я в дома ѝ и тя признава за извършеното. Впоследствие дори посочва аптеката, която е направила опит да ограби, като е разпозната и от служителката.

Жената не е била маскирана, в аптеката не е имало хора.

Тя е с богато криминално минало. Осъждана е многократно за кражби и унищожаване на имущество. През февруари тази година е излязла от затвора след изтърпяване на присъда от две години и половина - първата ѝ ефективна присъда. Присъдата е обща по няколко извършени престъпления, за които е осъдена.

По думите на окръжния прокурор вероятността жената да влезе отново в затвора е голяма след приключване на разследването.

Обвинението е за опит за грабеж, извършен чрез заплаха с пистолет, при условията на опасен рецидив, което представлява квалифициран състав. Наказанието, предвидено в закона, е лишаване от свобода от 5 до 15 години.

Оръжието е закупено от магазин. Това, което е търсила жената, са парите от оборота, който е бил около 300 евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле...

    12 2 Отговор
    Това е жена за мене! Флюбих са! Ще ме води по кръчмите, и ще шамаросва всички, които ме погледнат на криво!

    08:45 28.07.2026

  • 2 иван костов

    16 2 Отговор
    След като фашисткият режим ограничи достъпът на гражданите до лекарства, подобни нападения ще зачестяват!

    Коментиран от #7

    08:47 28.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гаврош

    10 2 Отговор
    обедняването води до ескалации!

    08:57 28.07.2026

  • 6 при тиквата е пълно с такива героини

    5 1 Отговор
    ние ги фащаме вие ги пускате
    щот са жени

    Тя е с богато криминално минало. Осъждана е многократно за кражби

    Коментиран от #8

    09:17 28.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Липсват ли ти?

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "при тиквата е пълно с такива героини":

    Сега тия героини се преместиха при Крадев.

    09:27 28.07.2026

  • 9 Заглавие: Коя е жената

    5 0 Отговор
    Всичко разбрах...Крала, лежала...И коя е?

    Коментиран от #11

    09:45 28.07.2026

  • 10 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Купила си пистолет за 500 евро за да обере 300 евро.

    10:06 28.07.2026

  • 11 Етнолог

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Заглавие: Коя е жената":

    Вероятно е от веселата махала, затова не казват конкретно коя е и каква е.

    10:18 28.07.2026