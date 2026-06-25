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Убитите в Угърчин били проститутки?

Убитите в Угърчин били проститутки?

25 Юни, 2026 11:11 2 504 19

  • убийство-
  • угърчин

Според данните от разследването 19-годишната Даниела Левчева се е опитала да разтърве приятеля си и пандизчията, когато е била прободена

Убитите в Угърчин били проститутки? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две от жертвите в Угърчин, момичетата на 19 и 15 години са се занимавали с извършването на сексуални услуги, а 27 годишният им приятел е прибирал част от заработеното. Това е една от версиите, която разследването проверява, научи „Телеграф“.

Задържаният, който също е на 27 години пък е излязъл от затвора съвсем наскоро – на 12 юни. Престоят му зад решетките е свързан с кражба. Има и ред други регистрации, както и три присъди през годините.

Според данните от разследването 19-годишната Даниела Левчева се е опитала да разтърве приятеля си и пандизчията, когато е била прободена. 15-годишната Даниела пък се е опитала да избяга скачайки от балкона и така е загинала. Сигнал за тежкото престъпление е получен в 3:40 ч. В сряда прокуратурата повдигна обвинение на 27-годишния рецидивист.

Едната от жертвите е изключително популярна в TikTok, Даниела се подвизава в мрежата като _brazilkata_baby_ и открито демонстрира по какъв начин докарва доходите си.

Момичето приема поръчки в София и основно живее от няколко месеца в столицата. Върнала се е в Угърчин няколко дни преди убийството, разкриха наши източници.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    6 0 Отговор
    Здравейте!
    Как сте!

    11:13 25.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Живели са в дом за социално слаби и бездомни.

    11:15 25.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    29 3 Отговор
    Все едно живеем в романа Клетниците от Виктор Юго.

    Коментиран от #8

    11:16 25.06.2026

  • 4 Бобе

    18 1 Отговор
    Проституцията в Българшя е държавна.Затова има мнаго корупция там и никакви данъци за обществото.

    11:18 25.06.2026

  • 5 е нали е забранено . съседите им

    2 2 Отговор
    са ги натопили . как се живее по тоя начин . явно и друг път са се дърпали . ревността е болестно състояние . но си е масово убийство . 1 причинява смърт на 3 . любовна драма . скандал .

    Коментиран от #15

    11:22 25.06.2026

  • 6 Муци

    4 10 Отговор
    Веднага някой "татко" да направи ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ или партия "спаси фроститутка" .

    Коментиран от #9

    11:25 25.06.2026

  • 7 органите на хранилка що са клюмали

    19 0 Отговор
    и дрямали

    момичетата на 19 и 15 години са се занимавали с извършването на сексуални услуги, а 27 годишният им приятел е прибирал част от заработеното

    11:33 25.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 бащата на сияна съм

    8 8 Отговор

    До коментар #6 от "Муци":

    скоро на предсрочните пак ще се пробвам


    някой "татко" да направи ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

    11:35 25.06.2026

  • 10 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Нека да пиша":

    Майка ми е писала на Тодор Живков и той казал да и дадат апартамент но Партийния секретар го взел за себе си .

    Коментиран от #11

    11:36 25.06.2026

  • 11 Нека да пиша

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Значе кофти е бозаела. Тя е била стахановка по бозаенето ,колко партийни члена е яла

    11:40 25.06.2026

  • 12 Е и какво

    11 0 Отговор
    Като е проститука ,работила е изкарвала си е парите ,а тия в парламента какви са и какво работят

    Коментиран от #14

    11:48 25.06.2026

  • 13 Христо

    6 1 Отговор
    Пак държавен ресурс се прахосва,за"хора", които не заслужават.Единственото , което заслужават,е ...комин..

    11:54 25.06.2026

  • 14 Стара чанта

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Е и какво":

    ТИЯ са политическата ни Из зз мм ет!
    Наш, та Гордост !

    12:07 25.06.2026

  • 15 Не бе...

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "е нали е забранено . съседите им":

    Няма никаква драма, обикновена сиганска история с очакван край!

    12:15 25.06.2026

  • 16 До цент

    1 3 Отговор
    Повечето жени не са проститутки, защото не вземат пари, когато се отдават на греховете си.

    12:21 25.06.2026

  • 17 Кобра Кай 🥋

    6 0 Отговор
    Излезлият от затвора маннгалл сводник е побеснял като е разбрал, че Даниела има нов сводник!? И за него е работело и непълнолетното 15 годишно момиче?

    Сега след като е причинил убийство на трима човека, слес колко месеца ще го пуснете на свобода? 2 години условно?

    12:29 25.06.2026

  • 18 Кобра Кай 🥋

    4 0 Отговор
    Жалко за момичетата! Като гледах интервюто на Даниела при тоя ютюбър, където ходи и се подиграва на всички в чалготеките, тя беше толкова горда от "професията" си. Правела 500лв за 30 минути. Това било "нейното нещо", чувствала се добре.

    Обадиха се жени, които се опитаха да говорят с нея, а тя ги напсува каруцарски! Обясняваше че гаджето ѝ щял да намушка клиент, ако не иска да плаща или я кара да прави нещо, което не иска. Ето сега я е намушкал и нея...

    12:33 25.06.2026

  • 19 Сутеньорчето и то ли е

    2 0 Отговор
    Същото?

    12:34 25.06.2026