Убитите в Угърчин били проститутки?

Две от жертвите в Угърчин, момичетата на 19 и 15 години са се занимавали с извършването на сексуални услуги, а 27 годишният им приятел е прибирал част от заработеното. Това е една от версиите, която разследването проверява, научи „Телеграф“.
Задържаният, който също е на 27 години пък е излязъл от затвора съвсем наскоро – на 12 юни. Престоят му зад решетките е свързан с кражба. Има и ред други регистрации, както и три присъди през годините.
Според данните от разследването 19-годишната Даниела Левчева се е опитала да разтърве приятеля си и пандизчията, когато е била прободена. 15-годишната Даниела пък се е опитала да избяга скачайки от балкона и така е загинала. Сигнал за тежкото престъпление е получен в 3:40 ч. В сряда прокуратурата повдигна обвинение на 27-годишния рецидивист.
Едната от жертвите е изключително популярна в TikTok, Даниела се подвизава в мрежата като _brazilkata_baby_ и открито демонстрира по какъв начин докарва доходите си.
Момичето приема поръчки в София и основно живее от няколко месеца в столицата. Върнала се е в Угърчин няколко дни преди убийството, разкриха наши източници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Как сте!
11:13 25.06.2026
2 Последния Софиянец
11:15 25.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
11:16 25.06.2026
4 Бобе
11:18 25.06.2026
5 е нали е забранено . съседите им
Коментиран от #15
11:22 25.06.2026
6 Муци
Коментиран от #9
11:25 25.06.2026
7 органите на хранилка що са клюмали
момичетата на 19 и 15 години са се занимавали с извършването на сексуални услуги, а 27 годишният им приятел е прибирал част от заработеното
11:33 25.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 бащата на сияна съм
До коментар #6 от "Муци":скоро на предсрочните пак ще се пробвам
някой "татко" да направи ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ
11:35 25.06.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Нека да пиша":Майка ми е писала на Тодор Живков и той казал да и дадат апартамент но Партийния секретар го взел за себе си .
Коментиран от #11
11:36 25.06.2026
11 Нека да пиша
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Значе кофти е бозаела. Тя е била стахановка по бозаенето ,колко партийни члена е яла
11:40 25.06.2026
12 Е и какво
Коментиран от #14
11:48 25.06.2026
13 Христо
11:54 25.06.2026
14 Стара чанта
До коментар #12 от "Е и какво":ТИЯ са политическата ни Из зз мм ет!
Наш, та Гордост !
12:07 25.06.2026
15 Не бе...
До коментар #5 от "е нали е забранено . съседите им":Няма никаква драма, обикновена сиганска история с очакван край!
12:15 25.06.2026
16 До цент
12:21 25.06.2026
17 Кобра Кай 🥋
Сега след като е причинил убийство на трима човека, слес колко месеца ще го пуснете на свобода? 2 години условно?
12:29 25.06.2026
18 Кобра Кай 🥋
Обадиха се жени, които се опитаха да говорят с нея, а тя ги напсува каруцарски! Обясняваше че гаджето ѝ щял да намушка клиент, ако не иска да плаща или я кара да прави нещо, което не иска. Ето сега я е намушкал и нея...
12:33 25.06.2026
19 Сутеньорчето и то ли е
12:34 25.06.2026