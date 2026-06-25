Убитите в Угърчин били проститутки?

Две от жертвите в Угърчин, момичетата на 19 и 15 години са се занимавали с извършването на сексуални услуги, а 27 годишният им приятел е прибирал част от заработеното. Това е една от версиите, която разследването проверява, научи „Телеграф“.

Задържаният, който също е на 27 години пък е излязъл от затвора съвсем наскоро – на 12 юни. Престоят му зад решетките е свързан с кражба. Има и ред други регистрации, както и три присъди през годините.

Според данните от разследването 19-годишната Даниела Левчева се е опитала да разтърве приятеля си и пандизчията, когато е била прободена. 15-годишната Даниела пък се е опитала да избяга скачайки от балкона и така е загинала. Сигнал за тежкото престъпление е получен в 3:40 ч. В сряда прокуратурата повдигна обвинение на 27-годишния рецидивист.

Едната от жертвите е изключително популярна в TikTok, Даниела се подвизава в мрежата като _brazilkata_baby_ и открито демонстрира по какъв начин докарва доходите си.

Момичето приема поръчки в София и основно живее от няколко месеца в столицата. Върнала се е в Угърчин няколко дни преди убийството, разкриха наши източници.