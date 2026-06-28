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Заловиха над половин килограм фентанил на АМ „Тракия“ край Пловдив

Заловиха над половин килограм фентанил на АМ „Тракия“ край Пловдив

28 Юни, 2026 04:57, обновена 28 Юни, 2026 04:01 378 2

  • фентанил-
  • магистрала тракия-
  • наркотици

По случая са задържани водачът на автомобил и спътникът му

Заловиха над половин килограм фентанил на АМ „Тракия“ край Пловдив - 1
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Над 500 грама фентанил са иззети при специализирани действия на служители от пловдивския отдел "Криминална полиция".

Това съобщиха от пресцентъра на МВР-Пловдив.

На 26 юни, край разклон за с. Трилистник на АМ "Тракия" бил спрян лек автомобил, пътуващ към Черноморието. При претърсване в колата е открит пакет със съмнително съдържание, а експертна справка установила, че веществото е фентанил с общо тегло 505,11 грама.

По случая са задържани водачът и спътникът му. Образувано е досъдебно производствопо уведомена е Окръжна прокуратура- Пловдив.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как пък точно

    1 0 Отговор
    Тоя автомобил спряха, претърсиха го и оооо…- фентанил!!! Малко на нещо, като разчистване на сметки между конкуренти ми прилича, а мвр-то е изпълнител на мръсната поръчка!

    04:25 28.06.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ДА БЯХА ИМ ДАЛИ НА ТРАФИКАНТИТЕ
    ДА ПРОБВАТ ПО ЕДНА МАГИСТРАЛКА
    .....
    УМРЯЛ ПРИ ОПИТ ДА УКРИЕ НАРКОТИЦИ

    04:41 28.06.2026