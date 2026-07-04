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Разширяват периметъра на издирване на11-годишната Наталия

Разширяват периметъра на издирване на11-годишната Наталия

4 Юли, 2026 17:56 601 10

  • наталия асенова-
  • асен симеонов-
  • нова шипка-
  • величково

Записи от камери в районите, откъдето двамата минават, показват, че детето е добре

Разширяват периметъра на издирване на11-годишната Наталия - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във Варненско продължава издирването на 11-годишната Наталия, която е в неизвестност пети ден. Момичето от варненското село Константиново е тръгнало с 40-годишния бивш партньор на майка ѝ Асен Симеонов. Издирвателни акции се провеждат в района на Константиново и Синдел.

В село Константиново доброволци отново претърсват района. По информация на "По света и у нас" полицията претърсва района между селата Нова Шипка и Величково, тъй като има следа, че Наталия и Асен са нощували в този район.

Включват се и доброволци в тези населени места, които се намират западно от Синдел в общините Дългопол и Аврен. В издирвателните действия се използват термокамери, термодрон и джипове, тъй като прави впечатление, че двамата се придвижват предимно нощно време.

Асен се е грижил за момиченцето повече от 7 години, тъй като е живял с майката на семейни начала. Записи от камери в районите, откъдето двамата минават, показват, че детето е добре, не е отвеждано насила и върви плътно зад пастрока си.

От полицията съобщават, че всеки, който види двамата, е добре да се обади на телефон 112 и да не предприема никакви други действия, тъй като Асен може да прояви агресия. Той е добре познат и има опит в укриването.

Пламен Лазаров, кмет на село Синдел: "Ако се крият, би трябвало нощем да се придвижват. Надяваме се да има някаква следа или някой да ги е видял. Селото е живо, постоянно има хора по улиците. Така че всички са предупредени и апелирам, ако забележат нещо, да звънят първо на 112."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 де така да

    3 2 Отговор
    Разширявахте периметъра на претърсване за чекмеджета и издирване на банковите сметки по света на общ поръчкари
    а не да мрънката че хазната ошушкана

    17:58 04.07.2026

  • 2 Това добре

    5 4 Отговор
    само да внимават да не ги хванат на калъп, че е стресиращо и неприятно.

    Коментиран от #4

    17:59 04.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Те вече шести ден ,без храна...

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Това добре":

    ...едва ли им е до това....!

    18:07 04.07.2026

  • 5 Дзак

    2 1 Отговор
    Очевидно целта му е изнудване на бившата му съпруга, а детето е инструмент за това.

    18:15 04.07.2026

  • 6 Куку куката

    3 1 Отговор
    Тоя за 4 дни, ако пусне брада, нема откриване от полицията.

    18:17 04.07.2026

  • 7 Дедо поп

    3 1 Отговор
    Мир на праха му!

    18:25 04.07.2026

  • 8 не ги търсят

    2 0 Отговор
    К.во стана с черната пантера? Хванаха ли я? А граничарско куче по гореща следа на отшелниците?

    18:33 04.07.2026

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор
    Какво е работил, за да има опит?

    18:46 04.07.2026

  • 10 Гларус

    0 0 Отговор
    Води детето на излет, бе! Остайте го чуека! 😂

    18:52 04.07.2026