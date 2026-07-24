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Служители на фирма за бързи кредити пребиха мъж пред блок в Перник

Служители на фирма за бързи кредити пребиха мъж пред блок в Перник

24 Юли, 2026 10:40 952 17

  • служители-
  • фирма-
  • бързи кредити-
  • побой-
  • перник

Той е транспортиран в болница, където е претърпял спешна операция на далака

Служители на фирма за бързи кредити пребиха мъж пред блок в Перник - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама служители на фирма за бързи кредити пребиха 54-годишен мъж в Перник, съобщиха от полицията.

Побоят е станал на 23 юли пред блок в в квартал „Тева“.

Пострадалият първоначално е отказал медицинска помощ, но по-късно състоянието му се е влошило.

Той е транспортиран в болница, където е претърпял спешна операция на далака.

По случая се води разследване и предстои да бъде уведомена прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Забравил да ги върне

    5 4 Отговор
    Браво. Хвала на тези хора. Българският пр мат взема и бяга. Вика "за какво са ти парите"? като си ги потърсиш.

    Коментиран от #11

    10:44 24.07.2026

  • 2 Ами да. Така е.

    9 0 Отговор
    Тези организации имат навика да побийват ако не си плащаш. карай го по по фукарията и не барай от техните пари и няма да имаш такива проблеми.

    10:44 24.07.2026

  • 3 Добре

    8 0 Отговор
    Има още 6 млн за бой.

    10:44 24.07.2026

  • 4 Ами да, те

    6 1 Отговор
    така правят служителите на фирми за бързи кредити-бият, ако не връщаш...

    10:44 24.07.2026

  • 5 Айде познайте

    9 0 Отговор
    Мен защо не ме бият?

    10:45 24.07.2026

  • 6 Гост

    4 1 Отговор
    С винкел ли са го били човека? Тия там нямат оправия, все някоя мизерия ще си спретнат

    10:45 24.07.2026

  • 7 Оня

    3 1 Отговор
    Тоя коптор перник е БГ- Содом. Трябва да му се случи библейско наказание. И ЩЕ се случи !

    10:49 24.07.2026

  • 8 Абе

    0 0 Отговор
    Ама с винкел ли са го били?

    10:52 24.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Василев

    7 0 Отговор
    Пак добре, че само с бой е минал. Едно време Килърите направо те копаха по селата или гората с куршум в тила. Кога ще се научи народа да не взема пари от бързи кредити?

    10:55 24.07.2026

  • 11 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Забравил да ги върне":

    Бързите кредити, ЧСИ и Колекторските фирми са узаконен начин за лихварство, рекет и кражби в особено големи размери.
    Виждам, че сте доволен, нали?
    Ако майка ви е на мощни обезболяващи и в терминален стадий, а вие сте останали без работа, какво ще направите? Особено ако държавата не се е погрижила за тази женица, която е работила (да кажем) 50 години? М?
    Много е лесно да се съди?! На чужд гръб и 100 тояги са малко, нали?

    Коментиран от #14, #15, #17

    10:57 24.07.2026

  • 12 604

    0 1 Отговор
    Биячите вече са узаконени....време е за регулация...кой по колко да бият

    10:59 24.07.2026

  • 13 Хм…

    0 1 Отговор
    Сигурно ги е забавил, а пък те нали бързат и набързо са го ступали.

    11:00 24.07.2026

  • 14 Боже

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Каква държава ще се грижи за неграмтони 0 трки? Такива трябва да ядат л на

    11:03 24.07.2026

  • 15 Обикновенно

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Хората взели пари от нужда ги връщат ,тези за други неща ,не

    11:04 24.07.2026

  • 16 4554

    1 0 Отговор
    Да ги махат тия фирми със закон!

    11:06 24.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.