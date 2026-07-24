Служители на фирма за бързи кредити пребиха мъж пред блок в Перник

Двама служители на фирма за бързи кредити пребиха 54-годишен мъж в Перник, съобщиха от полицията.
Побоят е станал на 23 юли пред блок в в квартал „Тева“.
Пострадалият първоначално е отказал медицинска помощ, но по-късно състоянието му се е влошило.
Той е транспортиран в болница, където е претърпял спешна операция на далака.
По случая се води разследване и предстои да бъде уведомена прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Забравил да ги върне
Коментиран от #11
10:44 24.07.2026
2 Ами да. Така е.
10:44 24.07.2026
3 Добре
10:44 24.07.2026
4 Ами да, те
10:44 24.07.2026
5 Айде познайте
10:45 24.07.2026
6 Гост
10:45 24.07.2026
7 Оня
10:49 24.07.2026
8 Абе
10:52 24.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Василев
10:55 24.07.2026
11 Механик
До коментар #1 от "Забравил да ги върне":Бързите кредити, ЧСИ и Колекторските фирми са узаконен начин за лихварство, рекет и кражби в особено големи размери.
Виждам, че сте доволен, нали?
Ако майка ви е на мощни обезболяващи и в терминален стадий, а вие сте останали без работа, какво ще направите? Особено ако държавата не се е погрижила за тази женица, която е работила (да кажем) 50 години? М?
Много е лесно да се съди?! На чужд гръб и 100 тояги са малко, нали?
Коментиран от #14, #15, #17
10:57 24.07.2026
12 604
10:59 24.07.2026
13 Хм…
11:00 24.07.2026
14 Боже
До коментар #11 от "Механик":Каква държава ще се грижи за неграмтони 0 трки? Такива трябва да ядат л на
11:03 24.07.2026
15 Обикновенно
До коментар #11 от "Механик":Хората взели пари от нужда ги връщат ,тези за други неща ,не
11:04 24.07.2026
16 4554
11:06 24.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.