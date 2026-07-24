Служители на фирма за бързи кредити пребиха мъж пред блок в Перник

Двама служители на фирма за бързи кредити пребиха 54-годишен мъж в Перник, съобщиха от полицията.

Побоят е станал на 23 юли пред блок в в квартал „Тева“.

Пострадалият първоначално е отказал медицинска помощ, но по-късно състоянието му се е влошило.

Той е транспортиран в болница, където е претърпял спешна операция на далака.

По случая се води разследване и предстои да бъде уведомена прокуратурата.