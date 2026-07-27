Задържаха 38-годишна жена, влязла да обира аптека с пистолет в Ямбол

38-годишна жена е задържана в Ямбол, след като се е опитала да обере търговски обект в в града. На 24 юли около 18,10 ч. в аптека на ул. „Търговска“ влязла жена с пистолет и поискала оборота.
Тя е заплашила служителката и е счупила преградно стъкло пред касата, но в крайна сметка е напуснала помещението, без да вземе нищо.
Минути след постъпване на сигнала, 38-годината жена е установена.
В нея е намерен и иззет газов пистолет. Задържана е за 72 часа. Процесуално-следствените действия по случая продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.
Очаква се прокуратурата да поиска задържането ѝ под стража.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Когто падне първата ракета в ямболско
14:01 27.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
14:35 27.07.2026
4 Българин
15:17 27.07.2026
5 Специалист
15:34 27.07.2026
6 дроосани
15:48 27.07.2026
7 Kaлпазанин
16:12 27.07.2026