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Задържаха 38-годишна жена, влязла да обира аптека с пистолет в Ямбол

Задържаха 38-годишна жена, влязла да обира аптека с пистолет в Ямбол

27 Юли, 2026 13:58 1 191 7

  • ямбол-
  • аптека-
  • пистолет-
  • обир

Тя е заплашила служителката и е счупила преградно стъкло пред касата

Задържаха 38-годишна жена, влязла да обира аптека с пистолет в Ямбол - 1
Снимка: AI/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

38-годишна жена е задържана в Ямбол, след като се е опитала да обере търговски обект в в града. На 24 юли около 18,10 ч. в аптека на ул. „Търговска“ влязла жена с пистолет и поискала оборота.

Тя е заплашила служителката и е счупила преградно стъкло пред касата, но в крайна сметка е напуснала помещението, без да вземе нищо.

Минути след постъпване на сигнала, 38-годината жена е установена.

В нея е намерен и иззет газов пистолет. Задържана е за 72 часа. Процесуално-следствените действия по случая продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.

Очаква се прокуратурата да поиска задържането ѝ под стража.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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