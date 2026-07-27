Задържаха 38-годишна жена, влязла да обира аптека с пистолет в Ямбол

38-годишна жена е задържана в Ямбол, след като се е опитала да обере търговски обект в в града. На 24 юли около 18,10 ч. в аптека на ул. „Търговска“ влязла жена с пистолет и поискала оборота.

Тя е заплашила служителката и е счупила преградно стъкло пред касата, но в крайна сметка е напуснала помещението, без да вземе нищо.

Минути след постъпване на сигнала, 38-годината жена е установена.

В нея е намерен и иззет газов пистолет. Задържана е за 72 часа. Процесуално-следствените действия по случая продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.

Очаква се прокуратурата да поиска задържането ѝ под стража.