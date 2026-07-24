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Групата за "ало" измами от Горна Оряховица действала с мним полицай, заплахи и куриери

Групата за "ало" измами от Горна Оряховица действала с мним полицай, заплахи и куриери

24 Юли, 2026 08:20 930 6

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Прокуратурата в Добрич върна 54 000 евро на петима души, станали жертва на схемата

Групата за "ало" измами от Горна Оряховица действала с мним полицай, заплахи и куриери - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата в Добрич върна 54 000 евро на петима души, станали жертва на телефонни измами. По време на разследването са предотвратени и още 12 опита за измама на обща стойност над 50 000 евро. Четиримата задържани от Горна Оряховица са действали от територията на Румъния. В Съдебната палата в Добрич за втори път връщат значителни суми на хора, пострадали от телефонни измами. Как е действала схемата в „Здравей, България” по Нова ТВ обясни наблюдаващият прокурор от Районна прокуратура - Добрич Даниел Илиев.

По думите му схемата не се различава от вече познатите телефонни измами. „Първо извършител се представя за полицай и убеждава пострадалия, че трябва да съдейства на полицията за залавяне на телефонни измамници. След това разговорът прекъсва и се обажда втори човек, който отправя заплахи за убийство, за причиняване на телесни повреди и други посегателства. След ново прекъсване отново звъни мнимият полицай. Жертвата вече е силно уплашена и е склонна да изпълни всички указания, като вярва, че помага на полицията“, обясни прокурорът.

Пострадалите признават, че преживяното е било изключително тежко.

Четиримата обвиняеми са били задържани през февруари тази година след създаването на съвместен екип за разследване между прокуратурата в Добрич, МВР и прокуратурата към съда в Букурещ.

„Единствената задача на съвместния екип беше да установи и задържи извършителите на този тип престъпления. Към момента те се намират в следствения арест и са привлечени като обвиняеми, а разследването продължава“, заяви прокурор Илиев.

По думите му специфичното в случая е, че престъпната група е действала от територията на Румъния. Използвали са предплатени румънски SIM карти, от които са осъществявали обаждания към стационарни и мобилни телефони в България. „Чрез социалните мрежи те са набирали така наречените "мулета" - български граждани, които са смятали, че извършват куриерски услуги. Именно те са транспортирали парите до Румъния, където са ги оставяли на предварително посочени места в района на Букурещ или на други локации, определени от извършителите“, обясни наблюдаващият прокурор.

Жертвите са били избирани на случаен принцип. „Набира се кодът на населено място, след което последователно се избират телефонни номера, докато не отговори възрастен човек. Най-вероятно по гласа преценяват възрастта му“, каза още Илиев.

Предстои обвиненията срещу четиримата да бъдат окончателно прецизирани, след което делото ще бъде внесено в съда. За извършените престъпления законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години, като съдът може да постанови и конфискация на до една втора от имуществото на виновните.


България
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