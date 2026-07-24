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Психиатър за пастрока на Наталия: Той е един абсолютно завършен психопат

Психиатър за пастрока на Наталия: Той е един абсолютно завършен психопат

24 Юли, 2026 11:35 1 291 21

  • д-р веселин герев-
  • психиатър-
  • психопат-
  • асен симеонов

Психопатът винаги е фиксиран към един или двама души от най-близкото обкръжение

Психиатър за пастрока на Наталия: Той е един абсолютно завършен психопат - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Аз ви казах, че развръзка ще има след три седмици, защото първо анализирах поведението на психопата. Досега не смеех да го наричам така, за да не го ядосвам и да не причини някакъв проблем на детето или на случайни хора, с които се срещне. Но това е един абсолютно завършен психопат. Това заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ психиатърът д-р Веселин Герев, след като вчера след 23 дни в неизвестност беше намерена отвлечената 11-годишна Наталия, а похитителят ѝ беше задържан.

"Психопатът е много интересен тип структура на характера. Значи той си наумява някакъв план в главата и започва да го налага на всички около него, особено ако е фиксиран към някого. Той винаги е фиксиран към един или двама души от най-близкото обкръжение. И всеки един отказ те да изпълнят неговата воля, която, разбира се, е против тяхната воля, го кара да изпада в бяс. Тоест това е човек, който е готов първо на вербална агресия, после на физическа агресия, на принуда, която може да стигне дори до яростни реакции, импулсивни, с цел да може да подчини и психически, и физически хората на неговата воля."

Доктор Герев подчерта, че и друг път 40-годишният Асен Симеонов се е укривал дълго време от полицията.

"Човек, бил в институциите, който много пъти е бягал и се е крил от полицията, който, аз казах тогава, че е трапер. Той познава добре ландшафта наоколо, виждате – в радиус от 80–100 км. Познава землянки, пещери, знае къде да се скрие. Само че има един основен фактор тук – гладът. Тоест дойде ли гладът, всичко приключва. И той е много по-силен от инстинкта да бягаш и да се криеш. Предполагам, че той на няколко места се е бил заредил предварително с провизии. Детето казва, че той се е грижил за него, че постоянно го е хранил, че не е било гладно, че не е било малтретирано, че не е било изтезвано. Което потвърждава пак моята теза, защото аз ви казах – той ще се грижи много добре за детето, тъй като това ще е разменната му монета. И в един момент, виждате, той се предава и като го питат къде е детето, той само го назовава по име и то се появява от храстите. Така че аз мисля, че тук се е получила манипулативно една добра симбиоза. И това е причината всичко да има успешен край. Но много важен е моментът, че предния път, когато той се е крил от полицията, е издържал около 10 дни. Сега явно "си е взел урок" от цялата ситуация и се е подготвил доста по-добре. Целта е била да малтретира психически майката и да я унижава, като ѝ показва кой фактически управлява и емоциите, и волята ѝ."

При задържането му вчера Асен Симеонов заяви: „Не съм я отвлякъл“.

"До някъде той е абсолютно прав, защото е живял дълго време на семейни начала с майката, грижил се е за детето, то го познава много добре и фактически това, че го взима със себе си, е на ръба между отвличането и, както казва той - вземането. И тук въпросът на разследването е да се уточнят точно мотивите. Аз смятам, че те са изцяло битови. Това са взаимоотношенията между двамата партньори. Стана ясно, че е имало вербално насилие, стана ясно, че е имало физическа агресия и на практика аз мисля, че това е дошло в ума на пастрока, че по този начин може да си отмъсти по някакъв начин на майката, защото да отнемеш детето на една майка – това е най-големият шок, който може да се случи."

Психиатърът коментира възможността детето да е тръгнало доброволно с пастрока си.

"Възможно е да има такъв момент, но аз искам да обърна внимание първо на един много интересен факт. Той отива рано в къщата. Тогава, когато всички спят, когато съзнанието им все още е така и психиката им са заспали, предизвиква един шок. Нанася побой на майката, при което един вид взима страха на детето и казва, че на майката няма да се случи нищо, ако то тръгне с него. Това е едно 11-годишно дете, което много бързо и лесно може да бъде манипулирано. Освен това, това е познат човек, който е полагал някакви грижи за детето. Както виждате, той нито го е вързал, нито го е влачил. Детето е вървяло доброволно с него. Той му е разрешил да направи две телефонни обаждания, за да се убеди, че с майката не се случва нищо лошо. И оттам нататък най-вероятно го е убедил, манипулирайки психиката му, че сега ще го откъсне малко от опеката на майката, че може да го научи как да оцелява в природата и че може да му бъде много полезен. Аз мисля, че тези два основни мотива – сигурността на майката и това, че детето ще придобие някакви умения и навици, които той ще му предаде, са в основата на това детето да го следва постоянно."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хи хи

    17 1 Отговор
    Какъв "специалист", уважаеми сънародници, какво чудо на природата! Всичко му се изяснило след като гледал два репортажа по телевизията.

    Коментиран от #3

    11:38 24.07.2026

  • 2 тиририрам

    10 1 Отговор
    Добре че ни каза докторе! Нямаше да се сетим сами...

    11:42 24.07.2026

  • 3 какво излиза?

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "хи хи":

    Че политиците и елити, които са обсебени от Путин и искат да наложат волята си над Русия са психопати ли?

    11:45 24.07.2026

  • 4 какъв обрат

    12 0 Отговор
    И какво излезе,че сам се предал? Добре, че не е терорист препасан с бомби, че тогава секретните постове на МВР щяха да са под земята в землянки, а той да се рзхожда свободно.

    11:45 24.07.2026

  • 5 Сила

    17 0 Отговор
    Това е един объркан беден човечец , селски кокошкар , вероятно с психически отклонения ...
    Виж , лицето Бойко Методиев Борисов е наистина
    ЕДИН АБСОЛЮТНО ЗАВЪРШЕН ПСИХОПАТ !!!

    11:45 24.07.2026

  • 6 Бфбж

    12 0 Отговор
    Стига вече! И в цивилизованите семейства така правят. Колко се тормозят един друг за детето, по съдилища се влачат, що пари за дела трошат, някои отвличат детето, че и в друга държава бягат. Забравяте, че той е отгледал Наталия от малка и тя е свикнала с него.

    11:48 24.07.2026

  • 7 Марио

    9 0 Отговор
    Всеки психиатър вижда във всеки човек психопат. Професионално изкривяване. Че човекът е воден от чувства които не може да командва е факт но да го диагностицираш ей така е много странно.

    12:03 24.07.2026

  • 8 Мурка

    3 2 Отговор
    А КАК ЩЕ КОМЕНТИРА ПЕТРОХАЦИТЕ И ДАРИТЕЛЯТ ИМ -----АЗ ЛИЧНО ВИЖДАМ ОГРОМНА РАЗЛИКА

    12:09 24.07.2026

  • 9 Валентин ангелов

    8 0 Отговор
    А ти какъв си , тюфлек !!!???

    12:09 24.07.2026

  • 10 Не на нас тия!

    2 1 Отговор
    Стандартното-сега ще ми го изкарат ,,психопат",за да отърве панделата...!

    12:13 24.07.2026

  • 11 Жълт парцал

    4 0 Отговор
    Откъде го намерихте това де бил бре? Че и по тв са го пуснали....

    12:18 24.07.2026

  • 12 анонимен

    7 0 Отговор
    Изражението на лицето от снимката ми говори за полуинтелигентен полуфабрикат, с тежък комплекс за малоценност и фиксация към налудни претенции за авторитет и за обществена значимост. Човек, който рисково се люшка на тънката граница между психиатър и луд.

    12:20 24.07.2026

  • 13 Докторееее

    3 0 Отговор
    бягай при някой истински доктор!

    12:21 24.07.2026

  • 14 с грижа за престъпниците

    1 1 Отговор
    -----Нанася побой на майката, при което един вид взима страха на детето и казва, че на майката няма да се случи нищо, ако то тръгне с него.-------
    Само аз ли виждам 1.насилие съчетано с 2.изнудване, за да се реализира безпроблемно 3.отвличане?
    Психопат смекчаващо вината обстоятелство ли е за увредената детска психика?
    Подобни рецидивисти са доживотни рецидивисти.

    12:22 24.07.2026

  • 15 Да питат при кого иска

    1 1 Отговор
    Ще разбият емоциите на детето.Тя иска да живее далеч от чайка си,затова е тръгнала

    12:24 24.07.2026

  • 16 И защо ни занимавате с глупости

    5 1 Отговор
    Баща и детето му отишли на расодка в гората и целата псевдо държава ги търсила 🤣🤣

    Коментиран от #21

    12:25 24.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Радев ?

    2 0 Отговор
    Н Е Ли ?

    12:42 24.07.2026

  • 19 Име

    0 0 Отговор
    Психопатът е много интересен тип структура на характера. Значи той си наумява някакъв план в главата и започва да го налага на всички около него, особено ако е фиксиран към някого. Той винаги е фиксиран към един или двама души от най-близкото обкръжение. И всеки един отказ те да изпълнят неговата воля, която, разбира се, е против тяхната воля, го кара да изпада в бяс. Тоест това е човек, който е готов първо на вербална агресия, после на физическа агресия, на принуда, която може да стигне дори до яростни реакции, импулсивни, с цел да може да подчини и психически, и физически хората на неговата воля." - Ако има връзки в групи по интереси, може всичко да прави прикрито като направ.ява групата!

    Коментиран от #20

    13:13 24.07.2026

  • 20 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Име":

    За активиста от сайта става дума!

    13:15 24.07.2026

  • 21 по-кротко

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "И защо ни занимавате с глупости":

    като не си в час, няма защо да се възмущаваш - сгрешил си, че "приятел" на майка й, й е баща.

    13:43 24.07.2026