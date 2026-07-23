Излезе видео от задържането на Асен Симеонов - пастрока на 11-годишната Наталия

Излязоха кадри от задържането на Асен Симеонов – пастрока на 11-годишната Наталия. Двамата бяха обявени за издирване. На видеозаписа се вижда как полицейски служители в цивилни дрехи разпознават Симеонов и насочват фенер към лицето му. След това му нареждат да легне на земята. Мъжът изпълнява полицейските разпореждания и е задържан, без да оказва съпротива, съобщава Нова тв.
Припомняме, че издирваната в продължение на 24 дни 11-годишна Наталия беше намерена през изминалата нощ. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във фейсбук. Пастрокът ѝ Асен Симеонов, който я отвлече на 30 юни, беше задържан.
Момичето и бившият партньор на майка му са открити пред хранителния магазин в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна.
Асен Симеонов вече е в Районно управление на полицията във Варна. "Не съм отвличал Наталия", заяви той при конвоирането си.
От МВР заявиха, че мъжът е установен и задържан минути след полунощ, в опит да проникне в търговски обект. "Около 00.10 ч. забелязахме лице, преминаващо по улицата. Веднага предприехме действия по задържане. Мъжът беше изненадан, не очакваше точно там да види представител на МВР и без проблеми, без никакви спънки беше задържан. Спазваше указанията ни, не предприе други действия. Питахме къде е Наталия и той заяви, че е близо до нас, но няма да дойде, ако той не ѝ каже", каза директорът на ОДМВР-Шумен старши комисар Георги Гендов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на МВР
Коментиран от #3
16:43 23.07.2026
2 Мотивация за отрицателен вот
16:44 23.07.2026
3 Любопитко
До коментар #1 от "Браво на МВР":Колко купи е спечелил тоя кУпанарин? И в какви спортове 🤔😏❓
Коментиран от #6
16:45 23.07.2026
4 Мда
16:46 23.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 3-кратен шампион е
До коментар #3 от "Любопитко":по пиене на бира в местния хоремак.
Коментиран от #12
16:47 23.07.2026
7 Парпърляк
16:48 23.07.2026
8 Кили
16:51 23.07.2026
9 аБе,
16:55 23.07.2026
10 вай,вай дядо дръмпир...
17:00 23.07.2026
11 да питам само
17:23 23.07.2026
12 Лопата Орешник
До коментар #6 от "3-кратен шампион е":ХоРеМаг!! Не Хоремак!! За да го запомниш по лесно Хотел , Ресторант, Магазин!! Не бъди Ханку Брат!
17:26 23.07.2026
13 И ква стана тя...?!
Пък сега-големи хвалби и големи благодарности от министъра,за добре свършената работа...?!
Пък и като гледам видеото...,ами малко тръпка поне да имаше...малко екшън...,а то- човекът яваш ,яваш си полегна и полицаите яваш,яваш се разходиха до него ...-умряла работа...!
17:27 23.07.2026
14 Умен
Коментиран от #15
17:32 23.07.2026
15 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #14 от "Умен":Само дето си пропуснал кавичките...
17:33 23.07.2026