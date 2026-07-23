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Излезе видео от задържането на Асен Симеонов - пастрока на 11-годишната Наталия

Излезе видео от задържането на Асен Симеонов - пастрока на 11-годишната Наталия

23 Юли, 2026 16:41 1 143 15

  • асен симеонов-
  • наталия асенова-
  • овчарово

Мъжът не оказва съпротива

Излезе видео от задържането на Асен Симеонов - пастрока на 11-годишната Наталия - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Излязоха кадри от задържането на Асен Симеонов – пастрока на 11-годишната Наталия. Двамата бяха обявени за издирване. На видеозаписа се вижда как полицейски служители в цивилни дрехи разпознават Симеонов и насочват фенер към лицето му. След това му нареждат да легне на земята. Мъжът изпълнява полицейските разпореждания и е задържан, без да оказва съпротива, съобщава Нова тв.

Припомняме, че издирваната в продължение на 24 дни 11-годишна Наталия беше намерена през изминалата нощ. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във фейсбук. Пастрокът ѝ Асен Симеонов, който я отвлече на 30 юни, беше задържан.

Момичето и бившият партньор на майка му са открити пред хранителния магазин в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна.

Асен Симеонов вече е в Районно управление на полицията във Варна. "Не съм отвличал Наталия", заяви той при конвоирането си.

От МВР заявиха, че мъжът е установен и задържан минути след полунощ, в опит да проникне в търговски обект. "Около 00.10 ч. забелязахме лице, преминаващо по улицата. Веднага предприехме действия по задържане. Мъжът беше изненадан, не очакваше точно там да види представител на МВР и без проблеми, без никакви спънки беше задържан. Спазваше указанията ни, не предприе други действия. Питахме къде е Наталия и той заяви, че е близо до нас, но няма да дойде, ако той не ѝ каже", каза директорът на ОДМВР-Шумен старши комисар Георги Гендов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на МВР

    8 8 Отговор
    Тюлени, специални части за...един купанарин.

    Коментиран от #3

    16:43 23.07.2026

  • 2 Мотивация за отрицателен вот

    7 2 Отговор
    Този е всичко друго, но не и "пастрок" на момичето.

    16:44 23.07.2026

  • 3 Любопитко

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на МВР":

    Колко купи е спечелил тоя кУпанарин? И в какви спортове 🤔😏❓

    Коментиран от #6

    16:45 23.07.2026

  • 4 Мда

    8 3 Отговор
    седенето в храстите е запазена марка на БГ милицията хаха

    16:46 23.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 3-кратен шампион е

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Любопитко":

    по пиене на бира в местния хоремак.

    Коментиран от #12

    16:47 23.07.2026

  • 7 Парпърляк

    4 2 Отговор
    Тия са страшни тупани

    16:48 23.07.2026

  • 8 Кили

    5 0 Отговор
    Ами ако не иска да легне като му викат лягай, лягай, тия дрехи да не ги е намерил на земята? Може да са Армани, Губчи, Версаче, как така ще се въргаля с морковите одежди. Тия съвсем са изкукали, трябваше да си седи прав, чиляка, да ги видим дали ще го помолят да се обърне.

    16:51 23.07.2026

  • 9 аБе,

    12 1 Отговор
    Престанете с това-пастрок. Имал ли е брак с майка и? Едва ли.И тя ненормалница с две дъщери се хванала с безработен,осъждан та го и дондуркала 7 години заради единия кекс.Къде е бащата на дъщерите и?

    16:55 23.07.2026

  • 10 вай,вай дядо дръмпир...

    0 1 Отговор
    всички мисли ми са насочени към ....Ружа....помислих си,че са я хванали....как сте бг.....спиииите ли,кхааа!

    17:00 23.07.2026

  • 11 да питам само

    1 0 Отговор
    а де е 11 годишната пастрочица?

    17:23 23.07.2026

  • 12 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "3-кратен шампион е":

    ХоРеМаг!! Не Хоремак!! За да го запомниш по лесно Хотел , Ресторант, Магазин!! Не бъди Ханку Брат!

    17:26 23.07.2026

  • 13 И ква стана тя...?!

    4 0 Отговор
    Близо месец МВР не може да открие и залови един обикновен гешефтар...!
    Пък сега-големи хвалби и големи благодарности от министъра,за добре свършената работа...?!
    Пък и като гледам видеото...,ами малко тръпка поне да имаше...малко екшън...,а то- човекът яваш ,яваш си полегна и полицаите яваш,яваш се разходиха до него ...-умряла работа...!

    17:27 23.07.2026

  • 14 Умен

    2 0 Отговор
    Кокви са герои нашите полицаи.И кокви бързоци с уровянето на престъпници

    Коментиран от #15

    17:32 23.07.2026

  • 15 ТОЧНО ТАКА...!

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Умен":

    Само дето си пропуснал кавичките...

    17:33 23.07.2026