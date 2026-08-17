22-годишен молдовец се удави в морето в Ахтопол, съобщиха от полицията.
На 15 август е подаден сгинал за инцидента на плаж в землището на града.
Тялото на мъжа е изпратено за аутопсия.
По случая се води разследване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жалко
Запомнете! Внимавайте когато плувате около скали! Там водата много често сменя посоките си, и образува нещо като турболенция!
12:13 17.08.2026
2 Дзак
12:19 17.08.2026
3 Лак за коса
12:35 17.08.2026
4 Ама
12:37 17.08.2026
5 оня с коня
12:42 17.08.2026
6 гост
12:43 17.08.2026
7 Панирано шкембе
Коментиран от #9
12:58 17.08.2026
8 22-годишен молдовец се удави в морето в
13:00 17.08.2026
9 Митко
До коментар #7 от "Панирано шкембе":Тоя със сините гащи го дават от години
13:19 17.08.2026