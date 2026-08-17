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22-годишен молдовец се удави в морето в Ахтопол

22-годишен молдовец се удави в морето в Ахтопол

17 Август, 2026 12:08 1 359 9

  • удавен-
  • молдовец-
  • ахтопол

Тялото на мъжа е изпратено за аутопсия

22-годишен молдовец се удави в морето в Ахтопол - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

22-годишен молдовец се удави в морето в Ахтопол, съобщиха от полицията.

На 15 август е подаден сгинал за инцидента на плаж в землището на града.

Тялото на мъжа е изпратено за аутопсия.

По случая се води разследване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалко

    14 2 Отговор
    Млад човек!
    Запомнете! Внимавайте когато плувате около скали! Там водата много често сменя посоките си, и образува нещо като турболенция!

    12:13 17.08.2026

  • 2 Дзак

    14 0 Отговор
    Винаги от подветрената страна, никога от наветрената! Освен локалните течения, всеки залив има главно течение. В едната посока се плува по-лесно.

    12:19 17.08.2026

  • 3 Лак за коса

    7 0 Отговор
    Но Ахтопол си има море? Аз пък цял живот съм си мислил, че морето си има Ахтопол.

    12:35 17.08.2026

  • 4 Ама

    5 5 Отговор
    Марче, Путин ли го е дръпнал ?!

    12:37 17.08.2026

  • 5 оня с коня

    3 3 Отговор
    Масово идват тука разни от целия свят да се давят и катастрофират смъртоносно,а ние трябва да ги ровим безплатно.

    12:42 17.08.2026

  • 6 гост

    6 0 Отговор
    Бог да го прости,морето не е до колене,младежи,пред кого ще се доказвате...а сега пред св.Петър...

    12:43 17.08.2026

  • 7 Панирано шкембе

    0 0 Отговор
    Тоя от снимката ли е молдовеца?

    Коментиран от #9

    12:58 17.08.2026

  • 8 22-годишен молдовец се удави в морето в

    2 0 Отговор
    тея кафяви води дронове мазути умрели делфини и аз сред тях скъпи ресторанти

    13:00 17.08.2026

  • 9 Митко

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Панирано шкембе":

    Тоя със сините гащи го дават от години

    13:19 17.08.2026

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