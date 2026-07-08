Апелативният съд във Варна потвърди конфискацията на имот в местността „Баба Алино“ край Варна, след като прие, че той е придобит с пари от незаконна дейност. Решението е постановено по иск на КОНПИ и включва отнемане на още активи, за които е установено несъответствие между доходи и имущество, пише "Труд".

Сред окончателно отнетите активи са парцел от 1548 кв. м в „Баба Алино“, лек автомобил и дялове от недвижим имот, включени в капитала на търговско дружество. Освен това съдът задължава ответниците да възстановят на държавата над 133 хил. лв., представляващи стойността на два имота, които са били продадени и не могат да бъдат конфискувани пряко.

Според апелативните магистрати по делото е доказано значително разминаване между официално декларираните доходи и стойността на придобитото имущество, подкрепено от доказателства за престъпна схема от периода 2013–2014 г.. Тя включвала изготвяне и използване на фалшиви документи за собственост, лъжесвидетелстване и последващи сделки с имоти. Именно от тази дейност са дошли средствата за част от спорните придобивки, посочва съдът.

Варненският апелативен съд обаче частично отменя решението на първата инстанция, като отказва да потвърди отнемането на имоти, придобити преди периода на доказаната незаконна дейност. Сред тях са и имоти в село Разделна, за които не са представени достатъчно доказателства за връзка с престъпната схема.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.