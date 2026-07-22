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Жена е със счупен крак и ръка, бившият ѝ я блъснал с кола

Жена е със счупен крак и ръка, бившият ѝ я блъснал с кола

22 Юли, 2026 16:50 517 2

  • счупен крак-
  • счупена ръка-
  • бивш мъж

Обвинението е за причиняване на средна телесна повреда при условията на домашно насилие

Жена е със счупен крак и ръка, бившият ѝ я блъснал с кола - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж на 29 години от Монтана е задържан за 72 часа с прокурорско постановление, след като блъснал с автомобил бившата си съпруга и ѝ причинил счупвания на единия крак и едната ръка, съобщиха от Районната прокуратура в Монтана.

На задържания е повдигнато обвинение по член 131 от Наказателния кодекс за причиняване на средна телесна повреда при условията на домашно насилие. Предстои Районната прокуратура в Монтана да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия с инициали М.С.

Вечерта на 18 юли жената с инициали С.С. от Монтана е била блъсната от автомобил близо до дома ѝ в града, като малко по-късно е задържан бившият ѝ съпруг.

Първоначално той е задържан за 24 часа с полицейска заповед, а след това за още 72 часа с прокурорско постановление.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че от началото на 2026 година в региона са регистрирани 27 престъпления, извършени в условията на домашно насилие. От тях 18 са телесни повреди, шест са закани и три са неизпълнение на мерки за защита. За същия период на 2025 година престъпленията в условията на домашно насилие са 30. И през двата отчетни периода няма случаи на убийство в условия на домашно насилие, уточниха от полицейската дирекция.


България
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