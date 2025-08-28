Новини
При спецакция на полицията: Разкрита е схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лева

28 Август, 2025 16:46 693 5

  • полиция-
  • спецакция-
  • схема за измами-
  • онлайн кредити-
  • 150 000 лева

28-годишен мъж е привлечен като обвиняем и е с мярка "задържане под стража" до 72 часа.

При спецакция на полицията: Разкрита е схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията спря схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лева. Задържан е 28-годишен мъж, съобщават от БНТ.

На 26 август е проведена специализирана операция на ГД "Национална полиция" и областните дирекции на МВР в Пловдив и Стара Загора, под ръководството на Районната прокуратура – Стара Загора. Измамната схема работела чрез онлайн платформи за "бързи кредити". На хората се обяснявало, че след одобрение трябва да преведат "такса" за подготовка на документи по сметка от името на "дежурен юрист". Парите след това били теглени от АТМ устройства чрез финансови мулета. Всяка сметка се ползвала за суми до 20 000 лв.

В Пловдив, при опит за теглене на пари по схемата, полицаите задържали 28-годишен софиянец, временно пребиваващ в града. Събрани са данни, че той притежава задълбочени познания и умения в сферата на високите технологии и лично извършвал тегленията.

При претърсвания на негови жилища в София и Пловдив, както и на личния му автомобил, са намерени и иззети мобилни телефони, симкарти и пластики, банкови карти, документи, лаптопи, компютър, флаш памети и други доказателства.

Мъжът е привлечен като обвиняем и е с мярка "задържане под стража" до 72 часа. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    2 0 Отговор
    Такива хора не седят в панделката след 72 часа ще е на свобода и пак ще вършее. Когато ни управляват мафиоти такива индивиди процъвтяват.

    16:54 28.08.2025

  • 2 честен циониост

    2 0 Отговор
    Ако искаш да се отървеш от някого, дай му пари назаем.

    16:56 28.08.2025

  • 3 Ха,ха

    5 0 Отговор
    Само измамници и рекетьорчета в пропадналата територия,смърдоляк

    16:58 28.08.2025

  • 4 има много измамници

    1 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    17:02 28.08.2025

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    17:08 28.08.2025