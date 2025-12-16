Иззеха 400 000 евро и ценности при спецакция в София

Иззеха 400 000 евро и множество ценности при специализирана операция на НСлС, ГДНП и ДАНС. Акцията, под надзора на Софийска градска прокуратура, е проведена по линия на организирана престъпност за изпиране на пари, посочват от пресцентъра на държавното обвинение, цитирани от Нова телевизия.
Операцията е проведена на 16 декември на територията на София. Извършени са претърсвания и изземвания от 8 апартамента и търговски обекти. Иззети са редица веществени доказателства – мобилни устройства, множество документи за собственост на недвижими имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро, съобщават от прокуратурата.
Предмет на разследване е дейността на организирана престъпна група за изпиране на пари от трафик и търговия с наркотици.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тикван: върнете ми чекмеджето
16:49 16.12.2025
2 Едно
16:51 16.12.2025
3 бате веско: родната полиция ни пази
Още в понеделник вечер бе дадено началото на заседанието в съда, но едва преди обед днес започна по същество разглеждането. След Стъкларя - сочен за лидер на задържаните за търговия с дрога, в съдебната зала се очаква да влезе Максимов, както и още трима от задържаните полицаи.
Припомняме, че 7 души бяха привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи и разпространение на наркотици в София и Ловеч. Групата е действала от около година и половина. Акцията по задържането на обвиняемите е проведена на 12 декември в двата града от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“. Открити са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и десетки хиляди евро.
16:52 16.12.2025
4 От опит знам
Коментиран от #7
16:54 16.12.2025
5 Господин Господинов от Господиново
16:54 16.12.2025
6 цгикоиес
16:56 16.12.2025
7 СГП
До коментар #4 от "От опит знам":СГП.
Ама то ако нещо мине през СГП се мачка с СРС!
Айде, чао
16:57 16.12.2025
8 Браво, със здраве да ги харчат
17:05 16.12.2025
9 Коста
17:12 16.12.2025