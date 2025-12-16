Новини
Иззеха 400 000 евро и ценности при спецакция в София

Иззеха 400 000 евро и ценности при спецакция в София

16 Декември, 2025 16:45 809 9

Предмет на разследване е дейността на организирана престъпна група за изпиране на пари от трафик и търговия с наркотици

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова

Иззеха 400 000 евро и множество ценности при специализирана операция на НСлС, ГДНП и ДАНС. Акцията, под надзора на Софийска градска прокуратура, е проведена по линия на организирана престъпност за изпиране на пари, посочват от пресцентъра на държавното обвинение, цитирани от Нова телевизия.

Операцията е проведена на 16 декември на територията на София. Извършени са претърсвания и изземвания от 8 апартамента и търговски обекти. Иззети са редица веществени доказателства – мобилни устройства, множество документи за собственост на недвижими имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро, съобщават от прокуратурата.

Предмет на разследване е дейността на организирана престъпна група за изпиране на пари от трафик и търговия с наркотици.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тикван: върнете ми чекмеджето

    6 0 Отговор
    Иззеха 400 000 евро и ценности

    16:49 16.12.2025

  • 2 Едно

    5 1 Отговор
    голямо нищо , пепел в очите .

    16:51 16.12.2025

  • 3 бате веско: родната полиция ни пази

    1 0 Отговор
    Сред задържаните е и оперативният полицай Юлиян Бързашки, както и разследващата служителка на МВР Луковит Милена Ботева. Ботева се оказа с по-лека мярка, пусната още вчера. 5000 лв. Парична гаранция.

    Още в понеделник вечер бе дадено началото на заседанието в съда, но едва преди обед днес започна по същество разглеждането. След Стъкларя - сочен за лидер на задържаните за търговия с дрога, в съдебната зала се очаква да влезе Максимов, както и още трима от задържаните полицаи.

    Припомняме, че 7 души бяха привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи и разпространение на наркотици в София и Ловеч. Групата е действала от около година и половина. Акцията по задържането на обвиняемите е проведена на 12 декември в двата града от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“. Открити са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и десетки хиляди евро.

    16:52 16.12.2025

  • 4 От опит знам

    0 0 Отговор
    Че нещо разследвано от чалгаджиите в НСлС и наблюдавано от гейагитката в СГС, че нещата се протакат, а после се забравят и на края се прекратяват!

    Коментиран от #7

    16:54 16.12.2025

  • 5 Господин Господинов от Господиново

    2 0 Отговор
    Хората са обменили предварително тия 400К €вро за да могат да пазаруват на 2 януари без да се притесняват

    16:54 16.12.2025

  • 6 цгикоиес

    0 0 Отговор
    НСлС, ГДНП и ДАНС и КПК, като се смени властта е хубаво да бъдат уволнени и наново назначени само тези които ще работят. За 36 г тези спящи красавици, не можаха да хванат нито един айдук дето ограби България. Нито един. Впечатляващо. ГЕРБ вече нямат място в чекмеджетата и гардеробите да пълнят пачки, Службите ловят Величие дето не са взели и 1 лев от държавата. За корупция ги "хванаха"??? Банкя обра парата, Величие хванаха за корупция??? Слава на Господ Иисус Христос добри заплативземат по 15 хиляди лева на месец.

    16:56 16.12.2025

  • 7 СГП

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "От опит знам":

    СГП.
    Ама то ако нещо мине през СГП се мачка с СРС!
    Айде, чао

    16:57 16.12.2025

  • 8 Браво, със здраве да ги харчат

    0 0 Отговор
    В някоя банка могат да изземат дори повече евро

    17:05 16.12.2025

  • 9 Коста

    0 0 Отговор
    Защо сега?

    17:12 16.12.2025