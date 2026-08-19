Бившето младо гадже на Глория влиза в затвора и плаща солена глоба

Година след зрелищния арест Добромир Добрев вече получи ефективна присъда. Бившето гадже на фолк примата Глория се е споразумял с прокуратурата, а съдът е одобрил договореното наказание – 1 година и 9 месеца затвор при първоначален общ режим и глоба от 7 хиляди евро, пише "Блайф".

Така наказателното производство срещу Добрев приключва с влязла в сила присъда. Като се приспадне времето, което вече е прекарал в ареста, той е изтърпял значителна част от наказанието си. При зачитане и на положения труд зад решетките до евентуалното му освобождаване на практика може да остават около шест месеца.

Добрев беше задържан през август 2025 г. при операция на ДАНС и ГДБОП в София. Акцията беше част от мащабно разследване срещу организирана престъпна група, за която прокуратурата твърди, че е участвала в трафик на марихуана от България към Турция.

При задържането в автомобила на бившия приятел на Глория беше открит куфар с пакетирана марихуана.

Добромир Добрев първоначално беше привлечен като обвиняем за участие в организирана престъпна група, а впоследствие получи и обвинение за държане на наркотични вещества с цел разпространение в особено големи размери.

Според обвинението участието му в групата обхваща периода от март 2024 г. до 9 август 2025 г. Разследващите смятат, че дейността на организацията е била насочена към изграждането и поддържането на канал за прехвърляне на дрога към Турция.

На 30 юли 2026 г. стана ясно, че защитата на Добрев и Окръжната прокуратура в Пловдив са постигнали споразумение за приключване на производството.

Материалите по неговия случай бяха отделени от основното дело и изпратени на друг съдебен състав, който трябваше да прецени дали договореното между страните отговаря на законовите изисквания. Процедурата вече е приключила. Съдът е одобрил споразумението и така наказанието на Добрев е окончателно.

Първоначално по случая бяха привлечени шестима обвиняеми. С напредването на разследването четирима от тях приключиха делата си със споразумения още през април 2026 г.

Роберто Петров получи 3 години и 3 месеца затвор при първоначален строг режим, а Юлиян Петров – 3 години и 6 месеца при общ режим. Първоначално соченият за лидер на групата Васил Ангелов – Пухчо беше осъден условно на 3 години с 5-годишен изпитателен срок. Станислав Башев също получи условно наказание – 1 година и 10 месеца с 4-годишен изпитателен срок.

След приключването на тези производства Добрев и Николай Гоцев останаха последните двама подсъдими по основното дело.

Разследването разкри и значително по-големи количества дрога. При отделна операция беше задържан Николай Гоцев, след като в автомобила му бяха открити близо 80 килограма марихуана. Наркотикът бил укрит в специално изграден тайник в превозното средство.