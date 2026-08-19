Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Бившето младо гадже на Глория влиза в затвора и плаща солена глоба

Бившето младо гадже на Глория влиза в затвора и плаща солена глоба

19 Август, 2026 17:59 1 602 13

  • глория-
  • бивш-
  • бивше гадже-
  • присъда-
  • затвор-
  • глоба-
  • добромир добрев

Според прокуратурата той е участвал в група за трафик на наркотици

Бившето младо гадже на Глория влиза в затвора и плаща солена глоба - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Година след зрелищния арест Добромир Добрев вече получи ефективна присъда. Бившето гадже на фолк примата Глория се е споразумял с прокуратурата, а съдът е одобрил договореното наказание – 1 година и 9 месеца затвор при първоначален общ режим и глоба от 7 хиляди евро, пише "Блайф".

Така наказателното производство срещу Добрев приключва с влязла в сила присъда. Като се приспадне времето, което вече е прекарал в ареста, той е изтърпял значителна част от наказанието си. При зачитане и на положения труд зад решетките до евентуалното му освобождаване на практика може да остават около шест месеца.

Добрев беше задържан през август 2025 г. при операция на ДАНС и ГДБОП в София. Акцията беше част от мащабно разследване срещу организирана престъпна група, за която прокуратурата твърди, че е участвала в трафик на марихуана от България към Турция.

При задържането в автомобила на бившия приятел на Глория беше открит куфар с пакетирана марихуана.

Добромир Добрев първоначално беше привлечен като обвиняем за участие в организирана престъпна група, а впоследствие получи и обвинение за държане на наркотични вещества с цел разпространение в особено големи размери.

Според обвинението участието му в групата обхваща периода от март 2024 г. до 9 август 2025 г. Разследващите смятат, че дейността на организацията е била насочена към изграждането и поддържането на канал за прехвърляне на дрога към Турция.

На 30 юли 2026 г. стана ясно, че защитата на Добрев и Окръжната прокуратура в Пловдив са постигнали споразумение за приключване на производството.

Материалите по неговия случай бяха отделени от основното дело и изпратени на друг съдебен състав, който трябваше да прецени дали договореното между страните отговаря на законовите изисквания. Процедурата вече е приключила. Съдът е одобрил споразумението и така наказанието на Добрев е окончателно.

Първоначално по случая бяха привлечени шестима обвиняеми. С напредването на разследването четирима от тях приключиха делата си със споразумения още през април 2026 г.

Роберто Петров получи 3 години и 3 месеца затвор при първоначален строг режим, а Юлиян Петров – 3 години и 6 месеца при общ режим. Първоначално соченият за лидер на групата Васил Ангелов – Пухчо беше осъден условно на 3 години с 5-годишен изпитателен срок. Станислав Башев също получи условно наказание – 1 година и 10 месеца с 4-годишен изпитателен срок.

След приключването на тези производства Добрев и Николай Гоцев останаха последните двама подсъдими по основното дело.

Разследването разкри и значително по-големи количества дрога. При отделна операция беше задържан Николай Гоцев, след като в автомобила му бяха открити близо 80 килограма марихуана. Наркотикът бил укрит в специално изграден тайник в превозното средство.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Галчето

    28 0 Отговор
    Не може да си избяга от селяндурския вкус.

    18:02 19.08.2026

  • 2 ЧАЛГА И МУТРИ

    23 0 Отговор
    Още от време оно си беше така.

    18:02 19.08.2026

  • 3 тъй де

    26 0 Отговор
    Попфолк и криминали, каква неочаквано добра комбинация

    Коментиран от #7

    18:03 19.08.2026

  • 4 Какъв да е ,

    24 0 Отговор
    щом се е хванал с работничка от Дунав мост ?

    18:04 19.08.2026

  • 5 Васил Илиев

    15 0 Отговор
    Едно време пак беше такава ,лекА жЕна

    Коментиран от #9

    18:08 19.08.2026

  • 6 Водопроводчик

    8 1 Отговор
    Така е на времето да ме беше избрала

    18:10 19.08.2026

  • 7 Така си е

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "тъй де":

    Софи и Гринго.

    18:20 19.08.2026

  • 8 4548

    3 0 Отговор
    жоро илиев от тему,глория не може да забрави главния

    18:28 19.08.2026

  • 9 Като

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Васил Илиев":

    За тебе. Тя грозна, ти тъп.

    18:31 19.08.2026

  • 10 Браво

    7 1 Отговор
    Как да не правиш канал за наркотици , като те хванат ще те пуснат след 6 -10 месеца. И за следващият път ще ти е за обица на ухото кеде си сгрешил и повече да не те хващат😉 Да го пипнали турците щеше да е много по мазно за всичките дупета ...

    18:32 19.08.2026

  • 11 ананан

    1 0 Отговор
    В Колумбия щеше вече да е станал храна за лешоядите или поне 40 години на наровете. Тука с перце ги галят!

    18:36 19.08.2026

  • 12 Гост

    3 0 Отговор
    Атанасова защо пишете за пропаднали хора или ви плащат или и вие сте такава

    18:39 19.08.2026

  • 13 Да, да

    1 0 Отговор
    Това Шрек ли е? Шляпало е певачката от Две могили.

    18:42 19.08.2026