Сандра Бълок за пръв път проговори за загубата на партньора си от 3 г. насам

Американската актриса Сандра Бълок за първи път разказа подробно за последните години от живота на партньора си Брайън Рандал, който почина през август 2023 г. след тригодишна битка с амиотрофична латерална склероза, известна като ALS. Носителката на „Оскар“ призна, че по негово желание е пазила диагнозата му в тайна, което е направило периода още по-тежък за нея.

В подкаста SmartLess 62-годишната Сандра Бълок обясни, че фотографът я е помолил да не говори публично за заболяването му. „Той ме помоли да не споделям“, каза актрисата. По думите ѝ решението е било разбираемо, но я е оставило силно изолирана в процеса на грижите за него.

Sandra Bullock breaks silence on partner Bryan Randall’s ‘traumatic’ death three years later https://t.co/5s8hWeghh9 pic.twitter.com/Mkw5wz8yLZ — New York Post (@nypost) August 19, 2026

Първоначално единственият човек, който знаел какво се случва, била сестра ѝ Гезине Бълок-Прадо. Сандра Бълок вярвала, че ще успее да се справи сама, но съчетаването на тежката диагноза на Брайън Рандал с грижите за двете ѝ деца по време на пандемията се превърнало в изключително труден период.

По-късно актрисата споделила случващото се с близки приятели, сред които Дженифър Анистън и Аманда Анка, съпругата на актьора Джейсън Бейтман. Бълок признава, че още преди физическата смърт на партньора си е започнала да преживява загубата му емоционално.

„Мисля, че започнах да скърбя за Брайън четири години преди той да почине“, казва звездата от „Гравитация“ и „Мис Таен агент“. „Моят човек си беше отишъл много преди тялото му да си отиде.“

Брайън Рандал почина на 5 август 2023 г. на 57-годишна възраст. Семейството му тогава разкри, че в продължение на три години той е живял с ALS и съзнателно е избрал диагнозата му да остане извън публичното пространство.

Sandra Bullock is opening up about the death of her late partner Bryan Randall from ALS. Keeping the diagnosis a secret “isolated me in the process,” she admitted.



“He asked me not to share [his ALS diagnosis]. I know why he asked me not to. My sister [Gesine Bullock-Prado] was… pic.twitter.com/OfUlrJ1jAW — Variety (@Variety) August 19, 2026

Амиотрофичната латерална склероза е прогресиращо неврологично заболяване, което уврежда нервните клетки в мозъка и гръбначния мозък, контролиращи доброволните движения. С течение на времето може да засегне способността за движение, говорене, хранене и дишане. Към момента няма лечение, което да излекува заболяването, макар да съществуват терапии за забавяне на развитието му и контролиране на част от симптомите.

Сандра Бълок и Брайън Рандал се запознават през 2015 г., когато той е нает да снима рождения ден на сина ѝ Луис. Скоро след това започват връзка, а през същата година се появяват публично като двойка.

През 2021 г. актрисата нарича Рандал „любовта на живота си“. Той участва активно и в отглеждането на осиновените ѝ деца Луис и Лайла, докато самият фотограф има по-голяма дъщеря от предишна връзка.

След смъртта му сестрата на актрисата подчерта, че Сандра Бълок е била сред основните хора, които са се грижили за него у дома, заедно с екип медицински сестри.

Три години по-късно актрисата признава, че едва след загубата е започнала истински да осмисля преживяното. Откровенията идват в момент, когато Сандра Бълок постепенно се завръща към киното, включително с дългоочакваното продължение „Приложна магия 2“.