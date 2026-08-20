Новини
Любопитно »
Сандра Бълок за пръв път проговори за загубата на партньора си от 3 г. насам

Сандра Бълок за пръв път проговори за загубата на партньора си от 3 г. насам

20 Август, 2026 14:58 1 375 2

  • сандра бълок-
  • скръб-
  • партньор-
  • загуба-
  • брайън рандъл

Мъжът на звездата Брайън Рандъл почина преди 3 години от ALS

Сандра Бълок за пръв път проговори за загубата на партньора си от 3 г. насам - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Сандра Бълок за първи път разказа подробно за последните години от живота на партньора си Брайън Рандал, който почина през август 2023 г. след тригодишна битка с амиотрофична латерална склероза, известна като ALS. Носителката на „Оскар“ призна, че по негово желание е пазила диагнозата му в тайна, което е направило периода още по-тежък за нея.

В подкаста SmartLess 62-годишната Сандра Бълок обясни, че фотографът я е помолил да не говори публично за заболяването му. „Той ме помоли да не споделям“, каза актрисата. По думите ѝ решението е било разбираемо, но я е оставило силно изолирана в процеса на грижите за него.

Първоначално единственият човек, който знаел какво се случва, била сестра ѝ Гезине Бълок-Прадо. Сандра Бълок вярвала, че ще успее да се справи сама, но съчетаването на тежката диагноза на Брайън Рандал с грижите за двете ѝ деца по време на пандемията се превърнало в изключително труден период.

По-късно актрисата споделила случващото се с близки приятели, сред които Дженифър Анистън и Аманда Анка, съпругата на актьора Джейсън Бейтман. Бълок признава, че още преди физическата смърт на партньора си е започнала да преживява загубата му емоционално.

„Мисля, че започнах да скърбя за Брайън четири години преди той да почине“, казва звездата от „Гравитация“ и „Мис Таен агент“. „Моят човек си беше отишъл много преди тялото му да си отиде.“

Брайън Рандал почина на 5 август 2023 г. на 57-годишна възраст. Семейството му тогава разкри, че в продължение на три години той е живял с ALS и съзнателно е избрал диагнозата му да остане извън публичното пространство.

Амиотрофичната латерална склероза е прогресиращо неврологично заболяване, което уврежда нервните клетки в мозъка и гръбначния мозък, контролиращи доброволните движения. С течение на времето може да засегне способността за движение, говорене, хранене и дишане. Към момента няма лечение, което да излекува заболяването, макар да съществуват терапии за забавяне на развитието му и контролиране на част от симптомите.

Сандра Бълок и Брайън Рандал се запознават през 2015 г., когато той е нает да снима рождения ден на сина ѝ Луис. Скоро след това започват връзка, а през същата година се появяват публично като двойка.

През 2021 г. актрисата нарича Рандал „любовта на живота си“. Той участва активно и в отглеждането на осиновените ѝ деца Луис и Лайла, докато самият фотограф има по-голяма дъщеря от предишна връзка.

След смъртта му сестрата на актрисата подчерта, че Сандра Бълок е била сред основните хора, които са се грижили за него у дома, заедно с екип медицински сестри.

Три години по-късно актрисата признава, че едва след загубата е започнала истински да осмисля преживяното. Откровенията идват в момент, когато Сандра Бълок постепенно се завръща към киното, включително с дългоочакваното продължение „Приложна магия 2“.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандра

    4 1 Отговор
    Никога не е била красавица, но винаги ми е изглеждала симпатична и одухотворена жена. Мъжът й, Бог да го прости, изглежда като правен с теслата.

    15:06 20.08.2026

  • 2 "Партньора", а не любимия...

    2 0 Отговор
    Докъде я докарахме - да говорим за човешките отношения като за бизнес...

    15:28 20.08.2026