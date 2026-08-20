Биткойнът поскъпна с над 10%

Цената на биткойн се е повишила с повече от 10% по време на търговията, надхвърляйки $71, според данни на Binance.

Към 11:23 ч. българско време, биткойнът се е повишил с 10,69%, търгувайки се на 71 147 USD. Към 11:30 ч. българско време, биткойнът е бил на 71 337 USD (ръст от 10,97%). Междувременно, Ethereum (ETH) се е повишил с 18,8%, достигайки 2 277,79 USD.

Според данни на Coinglass, глобалните крипто борси са ликвидирали позиции на повече от 184 000 търговци през последните 24 часа, на обща стойност над 3,26 млрд. USD. Повечето от ликвидациите са се случили в биткойн (1,67 млрд. USD). $3 милиарда ликвидации са били къси позиции, докато 263,09 млн. USD са били дълги позиции. Най-голямата поръчка за ликвидация през последните 24 часа беше подадена на крипто борсата Hyperliquid за двойката BTC-USD, на стойност 48,8 милиона долара.

Ликвидацията на криптовалута е принудително затваряне на търговска позиция от борса, използваща ливъридж (механизъм, който позволява на трейдър да управлява позиция, използвайки заети средства от борса или брокер), поради недостатъчни средства за поддържане на търговията. Това се случва, когато загубите по отворена позиция надвишават първоначалната сума на търговията, предпазвайки трейдъра от дълг и борсата от рискове.