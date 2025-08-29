Двама присвоиха почти 100 000 лева с фалшив ТЕЛК

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР-Разград са установили поредните лица, използвали неистински официален документ – фалшиво експертно решение на ТЕЛК, за да получават инвалидни пенсии.
От януари 2011 г. до настоящия момент 70-годишен мъж от царкалоянското село Езерче е получил без правно основание парични средства на обща стойност 53 000 лв, представляващи изплатена лична пенсия за инвалидност.
Другият случай е на 53-годишен мъж от разградското село Дянково, който от май 2007 г. до момента е присвоил 39 000 лв под формата на лична пенсия за инвалидност без правно основание и ползвайки неистинско експертно решение на ТЕЛК.
По случаите са образувани досъдебни производства. Материалите ще бъдат докладвани в Районната прокуратура.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
11:38 29.08.2025
2 Роско
11:39 29.08.2025
3 сектант
11:41 29.08.2025
4 Последния Софиянец
11:43 29.08.2025
5 Ивелин Михайлов
11:44 29.08.2025
6 Бойко Българоубиец
11:44 29.08.2025
7 Последния Софиянец
11:46 29.08.2025
8 Сега
11:47 29.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 има още измамници
11:53 29.08.2025
11 Сиганин
11:55 29.08.2025
12 Колко
12:01 29.08.2025