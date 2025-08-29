Новини
Двама присвоиха почти 100 000 лева с фалшив ТЕЛК

29 Август, 2025 11:36 612 12

  • телк-
  • присвояване-
  • измама

Използвали са фалшиво експертно решение на ТЕЛК, за да получават инвалидни пенсии

Двама присвоиха почти 100 000 лева с фалшив ТЕЛК - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР-Разград са установили поредните лица, използвали неистински официален документ – фалшиво експертно решение на ТЕЛК, за да получават инвалидни пенсии.

От януари 2011 г. до настоящия момент 70-годишен мъж от царкалоянското село Езерче е получил без правно основание парични средства на обща стойност 53 000 лв, представляващи изплатена лична пенсия за инвалидност.

Другият случай е на 53-годишен мъж от разградското село Дянково, който от май 2007 г. до момента е присвоил 39 000 лв под формата на лична пенсия за инвалидност без правно основание и ползвайки неистинско експертно решение на ТЕЛК.

По случаите са образувани досъдебни производства. Материалите ще бъдат докладвани в Районната прокуратура.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    4 4 Отговор
    Двама, Тиква и Прасе присвоиха 10 милиарда.

    11:38 29.08.2025

  • 2 Роско

    9 2 Отговор
    80% от ромските махали са с телк + Джоб център + шпар касата на Меркел.

    11:39 29.08.2025

  • 3 сектант

    4 0 Отговор
    Никой не казва тези двама от кой тип слон в стъкларски магазин са? Може би от тъмнозелените?

    11:41 29.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Един в заведението ми предлагаше фалшив ТЕЛК за 5000 лв

    11:43 29.08.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    6 2 Отговор
    Има цели римски села в които 100% от ромлвмите се водят слепи и в същите села герб и дпс печелят винаги с по 100% от гласовете

    11:44 29.08.2025

  • 6 Бойко Българоубиец

    4 1 Отговор
    Те са ми електорат и аз съм длъжен да ги храня без да работят хехе ГЕРБ ПОБЕДА! 😏

    11:44 29.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    На 5 млн население с ТЕЛК са 800 000.

    11:46 29.08.2025

  • 8 Сега

    1 0 Отговор
    тая от нои-то, дето си е присвивала очичките, кога го е гледала тоя телк, да я разквартироват в сливен, за известно време, в държавно субсидирано жилище.

    11:47 29.08.2025

  • 10 има още измамници

    1 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    11:53 29.08.2025

  • 11 Сиганин

    1 0 Отговор
    Има ли по голем сиганин от бълхара?

    11:55 29.08.2025

  • 12 Колко

    0 0 Отговор
    доктора има хванати, от тези дето съдействат за издаването на такива телкове.

    12:01 29.08.2025