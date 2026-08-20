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Електродвигателят на китайски BYD падна по време на движение (ВИДЕО)

Електродвигателят на китайски BYD падна по време на движение (ВИДЕО)

20 Август, 2026 11:41 3 078 15

  • byd-
  • повреда-
  • инцидент-
  • качество

Според производителя причината е в сериозен подподов удар (ВИДЕО)

Електродвигателят на китайски BYD падна по време на движение (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Дългогодишните усилия на източноазиатските автомобилни производители да заличат асоциациите с ниско качество и компромисна сглобка периодично биват подлагани на изпитание от куриозни инциденти. Пресен пример от китайския град Шънян за пореден път възпламени дискусиите относно надеждността на модерните превозни средства, задвижвани от батерии. Видеоклип, разпространен светкавично в социалните мрежи, запечата как кросоувърът BYD Tang се придвижва по мокра асфалтова настилка, докато задният му електродвигател се влачи зад каросерията, увиснал единствено на оранжевия си високоволтов кабел.

Първоначалните интерпретации около заснетия кадър създадоха усещането за абсурдна конструктивна грешка. Мнозина наблюдатели побързаха да обвинят качеството на изработка, предполагайки, че преминаването през плитка вода от порядъка на два до пет сантиметра е оказало достатъчно хидродинамично налягане, за да изтръгне компонента от неговите тампони. Подобно твърдение звучеше трудно защитимо за всъдеход с подобни размери и претенции, което естествено провокира вълна от недоволство и скептицизъм сред потребителите.

Бързата реакция от страна на BYD внесе яснота около реалните фактори, довели до необичайния дефект. От пресслужбата на гиганта уточниха, че силовият агрегат не е станал жертва на воден контакт, а на механично разрушение вследствие на жесток удар в долната част на каросерията. Според официалния доклад, преди заснемането на популярния видеоклип, шофьорът е форсирал участък със значително по-дълбока вода, където е последвал невидим за камерата подподов сблъсък с твърд обект. Допълнителни кадри, публикувани от изданието CarNewsChina, потвърждават версията, показвайки отчетливо откъртената част от корпуса на задвижващия модул.

Електродвигателят на китайски BYD падна по време на движение (ВИДЕО)

Технически любопитен детайл в тази ситуация е факта, че конкретният BYD Tang е напълно електрическа модификация с два независими мотора. Дори след фундаменталната повреда и физическото отделяне на задния агрегат, управляващата електроника е съхранила функционалността на предното задвижване, позволявайки на превозното средство да продължи хода си.

Представители на компанията вече са осъществили контакт със собственика и са извършили пълен технически оглед на щетите. Възстановяването на смазаните опорни точки и подмяната на изтръгнатия електродвигател ще изискват сериозен финансов ресурс, превръщайки застрахователното покритие в единствения спасителен пояс за водача след този скъпоструващ инцидент.

Въпреки официалното становище на китайския конгломерат, редица независими наблюдатели и експерти от бранша остават леко резервирани към пълната верност на тази версия. Макар че силният механичен сблъсък звучи като най-логичното обяснение за подобна масивна щета, въпросът как конструкцията е допуснала заден електродвигател да се откачи толкова лесно и да се държи единствено на захранващ кабел, без задействане на автоматични защити за безопасност, повдига основателни съмнения. За скептиците остава отворен казусът дали структурните опори на подрамката не са показали скрита уязвимост под натиск – детайл, който автомобилните производители традиционно предпочитат да спестят на широката аудитория при подобни медийни бури.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азз

    7 3 Отговор
    Вярвам го, само ако е минал по нашите пътища

    11:45 20.08.2026

  • 2 Китайските стоки и продукти са вредни за

    8 4 Отговор
    здравето и живота

    11:46 20.08.2026

  • 3 Госあ

    8 4 Отговор
    хе хе хе аве поклисар, а знаеш ли колко автомобила BYD са произведени последната година? И земи напиши как Китай приземи вчера обратно на суша изстреляната си ракета

    11:47 20.08.2026

  • 4 Тик-Ток

    8 3 Отговор
    Абе факти тая "новина" е от поне 5-6 месеца

    Коментиран от #7

    11:48 20.08.2026

  • 5 Тик-Ток

    9 2 Отговор
    Да ,ама вижте кабела колко е здрав

    11:50 20.08.2026

  • 6 Българин

    7 5 Отговор
    Китайски боклуци, който иска да се набутва да си ги кара, аз твърдо НЕ !

    Коментиран от #9, #12

    11:52 20.08.2026

  • 7 Силата на пропагандата

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    И аз тъкмо си помислих че това е третата публикация на тази новина тук, маскирана под цитирам дословно

    "Пресен пример от китайския град Шънян"


    Една лъжа повторена сто пъти става истина.

    Създават впечатлението че това е масово явление като всеки месец публикуват един единствен казус в световен мащаб като нещо нормално. Сякаш не сме видели разполовени автомобили , което по никакъв начин не прави марката или модела некачествени, а просто е сблъсък с физиката.

    11:55 20.08.2026

  • 8 Хайде пак

    5 0 Отговор
    стара претоплена манджа.

    11:55 20.08.2026

  • 9 Тик-Ток

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Да ,ама от Ямбол до Бургас byd ми струва 1Е за ток

    12:07 20.08.2026

  • 10 Брей

    5 0 Отговор
    Здрава работа.От кво ги правят тия кабели ега ти и стоманата.

    12:16 20.08.2026

  • 11 Слънчасалия

    1 3 Отговор
    Китайците електрически автомобили са топ качество.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    12:18 20.08.2026

  • 12 Карай си

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Гоуфа измъчен и гледай телевизия.

    12:21 20.08.2026

  • 13 Стара чанта

    2 1 Отговор
    Китайският модел - тип ,,Ширпотреба"

    12:23 20.08.2026

  • 14 Динко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Аз си карам моя гооулф......и го сърфирам под вода, двигателу не е мръднал.Викат ми "подводничару"

    12:32 20.08.2026

  • 15 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... ДАЛАВЕРШЪН ---КОНКУРЕЙШЪН -- ЕВРОПЕЙШЪН !?!?!?!?

    12:46 20.08.2026