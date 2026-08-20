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Теч на амоняк е установен в производствената база на торовия завод "Неохим" в Димитровград

Теч на амоняк е установен в производствената база на торовия завод "Неохим" в Димитровград

20 Август, 2026 14:37 545 4

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  • амоняк

Сигнали за силна задушлива миризма има още от 17 август

Теч на амоняк е установен в производствената база на торовия завод "Неохим" в Димитровград - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково установи видим теч от тръбопровод за пренос на амоняк на производствената площадка на торовия завод „Неохим“ АД в Димитровград при проверка на промишлени предприятия на територията на общината в сряда, съобщиха от екоинспекцията. На оператора е дадено предписание да предприеме технически мерки за отстраняване на течове и пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август.

Сигнали за силна задушлива миризма има още от 17 август, като по този повод РИОСВ вече предприе проверка и установи, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън границите на производствената площадка на оператора. Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух, бе заключението на екоинспекцията при първата инспекция.

При обхода сега на площадката е установено, че течът е от открит участък на тръбопровода в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите.

При проверката е констатирано още, че производствените инсталации на „Неохим“ АД не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк, доставян с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех „Азотна киселина нова“. След неуспешния опит са отворени дренажите за пара и люкът по въздух, затворено е централното подаване на вода и се извършва охлаждане на оборудването. След приключване на тези дейности предстои да бъдат изяснени причините за неуспешното пускане.

/РИ/

Източник: www.bta.bg


България
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  • 1 Кочо Пръча

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    Скапания и тровещ Неохим когато и да го затворят все ще е късно

    14:44 20.08.2026

  • 2 ГРАДСКИЯТ

    1 0 Отговор
    ТОВА НИЩО НЕ Е, ТО мозъците НА толкова "избират€ли" ИЗТ€КОХА, И ИЗБРАХА ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ/хАСКОВСКИЯТ Ч€РВ€Н/КАР МА ЗЪ/ КА УНЬ/КА ЛЪФ...., ТА СЕГА С НЯКАКЪВ АМОНЯК НИ ЗАНИМАВАТЕ, ТО НИЕ СМЕ СИ СВИКНАЛИ С ХИМИЯТА ОТ МАЛКИ!
    НО ДРУГО СИ Е хАСКОВСКАТА УРАНжада, КАКВИ "В€ЛИКИ ЛИЧНО$ТИ" € $ЪЗДАЛА(ЗА€ДНО С БКП и ДКМ$), КАТО ни ко лай ба н€в, р "ум€н" ра д€в, д€ лян доб р€в, а$€н ва$и л€в,и т.н.....!

    15:28 20.08.2026

  • 3 Василеску

    1 0 Отговор
    Говорим просто за некадърност. Вече няма истински инженери, както междувпрочем няма и истински стругари и фрезисти. ИМА ОБАЧЕ бизнес мениджъри, брокери, дилъри, филъри и инфлуенсъри, както и разноцветни прайдове.

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  • 4 "Като гледам какви енджинери излизат

    0 0 Отговор
    от МЕИ - то, ме е страх да ида на дофтор"! - стара българска поговорка.

    16:17 20.08.2026

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