Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи

Вътрешният министър Иван Демерджиев призова Софийската градска прокуратура да действа бързо и безпристрастно по проверката, свързана с данните за плащания на частни полети на партиен лидер и народен представител. Повод за позицията му е фактът, че прокуратурата е изискала и получила материалите по преписката на ГДБОП, образувана след подаден сигнал.
„Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи“, заяви Демерджиев, цитиран от Нова тв. По думите му проверките по всички сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно, независимо от това кого засягат. Според министъра именно по този начин са действали служителите на ГДБОП.
„Сега идва време Софийската градска прокуратура да покаже дали вярва, че законът е еднакъв за всички. Надявам се на бързи действия по разследването. Надявам се СГП да покаже, че търси справедливост, а не замитане под килимчето“, посочи още той.
Демерджиев обаче изрази съмнение, че това ще се случи. Като причина той посочи друго разследване на СГП, което проверява дали служители на ГДБОП не са превишили правомощията си, като са извършвали проверка на лице с имунитет. По това производство вече са били разпитвани служители.
„Ръководството на МВР стоим зад всеки един служител, който проверява всеки сигнал безпристрастно. А прокуратурата?!“, заяви вътрешният министър.
Позицията му идва на фона на проверките около пътуванията с частни самолети на лидера на ДПС Делян Пеевски. На 31 юли Демерджиев сезира Сметната палата с искане да бъдат проверени имущественото състояние и декларираните доходи на народния представител. Според вътрешния министър има обстоятелства, които пораждат съмнения за несъответствие между официално декларираните данни и начина на живот на Пеевски.
В сигнала Демерджиев се позовава и на информация, представена от него при изслушване в Народното събрание на 2 юли, относно полети на депутата с частни самолети през последните години. Сред посочените дестинации е Дубай. Министърът твърди, че има данни част от пътуванията да са били плащани от трети лица и поставя въпроса дали тези разходи са били надлежно декларирани.
Пеевски от своя страна заяви след оповестяването на информацията, че за пътуванията му не са използвани публични средства. По предоставената тогава информация шест от полетите са били платени от адвокатско дружество „Ангелов, Андреев и партньори“.
На 5 август Сметната палата образува производство за установяване на евентуален конфликт на интереси по отношение на Пеевски. Проверката обхваща последните три години и трябва да установи дали има основания за конфликт на интереси, както и да бъдат проверени обстоятелствата, изложени в сигнала. Институцията разполага с тримесечен срок за приключване на производството, който може да бъде удължен при фактическа или правна сложност.
От Сметната палата уточниха, че до сформирането на новата Комисия за противодействие на корупцията институцията продължава да извършва проверки на имуществените декларации и да разглежда сигнали за конфликт на интереси съгласно преходните разпоредби на новото антикорупционно законодателство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 За Своите !
Интереси !
14:53 20.08.2026
3 Има ни пак
Коментиран от #32
14:55 20.08.2026
4 ЛЕТЯЩОТО КИЛИМЧЕ
14:55 20.08.2026
5 Пловдив
14:56 20.08.2026
6 Тези 🧑✈️🧑✈️🧑✈️
15:02 20.08.2026
7 Променете закона!!!
Коментиран от #11
15:04 20.08.2026
8 То се знае
15:06 20.08.2026
9 Чак пък
Коментиран от #22
15:07 20.08.2026
10 Що за въпрос?
15:09 20.08.2026
11 Това
До коментар #7 от "Променете закона!!!":Е свръхглупаво предложение, защото няма да доведе до законност, а до натиск върху съдиите и прокурорите, и ползването им за частни и други интереси!
Коментиран от #30
15:10 20.08.2026
12 Гост
15:10 20.08.2026
13 Красю Небелия
15:11 20.08.2026
14 Кеефф
15:12 20.08.2026
15 Абсурдистан
15:13 20.08.2026
16 Аре стига толкова приказки...
Коментиран от #25
15:14 20.08.2026
17 Янко
15:16 20.08.2026
18 Хайде
Коментиран от #19
15:18 20.08.2026
19 Калинчо Калинката
До коментар #18 от "Хайде":Да не ми бара хората, че съм ги оставил да пазят Шиши и Боко.
15:21 20.08.2026
20 смях в залата
15:22 20.08.2026
21 БАБА КОРНИ
15:22 20.08.2026
22 Анонимен
До коментар #9 от "Чак пък":И е спечелил 26 милиона и 411 имота добре е заработил нали Кого ли е защитавал може би някои крезове
15:27 20.08.2026
23 Мдаа
15:28 20.08.2026
24 Ти да видиш
15:29 20.08.2026
25 Анонимен
До коментар #16 от "Аре стига толкова приказки...":Чакай това да не Комунизъма Няма господари Откъде накъде Тук е европейска държава а господина е политическо лице и няма право да се меси
15:29 20.08.2026
26 Тошко
15:34 20.08.2026
27 Старчо Сарача
15:39 20.08.2026
28 ТиквоПрас
15:49 20.08.2026
29 койдазнай
Това е определено на геостратегическо ниво и е гарантирано със всички ядрени ракети на Русия. Ако не ти харесва, ходи на фронта да се биеш. Като спечелиш, може да го промениш!
15:51 20.08.2026
30 Да бе!
До коментар #11 от "Това":То сега чии интереси защитават? Само не на правото и закона! Кога ще се даде ход на делото срещу Божанов и К. Петков, А ??
А???☹️ Кога прокуратурата ще повдигне обвинение на Крум Зарков, за нападение срещу домашен любимец! С телесни повреди? А???
15:53 20.08.2026
31 Васил
15:58 20.08.2026
32 Раздвоен език
До коментар #3 от "Има ни пак":УНСС без езици.
16:08 20.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.