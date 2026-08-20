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Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи

Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи

20 Август, 2026 14:50 1 425 33

  • мвр-
  • прокуратура-
  • иван демерджиев-
  • гдбоп

Позицията му идва на фона на проверките около пътуванията с частни самолети на лидера на ДПС Делян Пеевски

Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи - 1
Снимка: МВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вътрешният министър Иван Демерджиев призова Софийската градска прокуратура да действа бързо и безпристрастно по проверката, свързана с данните за плащания на частни полети на партиен лидер и народен представител. Повод за позицията му е фактът, че прокуратурата е изискала и получила материалите по преписката на ГДБОП, образувана след подаден сигнал.

„Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи“, заяви Демерджиев, цитиран от Нова тв. По думите му проверките по всички сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно, независимо от това кого засягат. Според министъра именно по този начин са действали служителите на ГДБОП.

„Сега идва време Софийската градска прокуратура да покаже дали вярва, че законът е еднакъв за всички. Надявам се на бързи действия по разследването. Надявам се СГП да покаже, че търси справедливост, а не замитане под килимчето“, посочи още той.

Демерджиев обаче изрази съмнение, че това ще се случи. Като причина той посочи друго разследване на СГП, което проверява дали служители на ГДБОП не са превишили правомощията си, като са извършвали проверка на лице с имунитет. По това производство вече са били разпитвани служители.

„Ръководството на МВР стоим зад всеки един служител, който проверява всеки сигнал безпристрастно. А прокуратурата?!“, заяви вътрешният министър.

Позицията му идва на фона на проверките около пътуванията с частни самолети на лидера на ДПС Делян Пеевски. На 31 юли Демерджиев сезира Сметната палата с искане да бъдат проверени имущественото състояние и декларираните доходи на народния представител. Според вътрешния министър има обстоятелства, които пораждат съмнения за несъответствие между официално декларираните данни и начина на живот на Пеевски.

В сигнала Демерджиев се позовава и на информация, представена от него при изслушване в Народното събрание на 2 юли, относно полети на депутата с частни самолети през последните години. Сред посочените дестинации е Дубай. Министърът твърди, че има данни част от пътуванията да са били плащани от трети лица и поставя въпроса дали тези разходи са били надлежно декларирани.

Пеевски от своя страна заяви след оповестяването на информацията, че за пътуванията му не са използвани публични средства. По предоставената тогава информация шест от полетите са били платени от адвокатско дружество „Ангелов, Андреев и партньори“.

На 5 август Сметната палата образува производство за установяване на евентуален конфликт на интереси по отношение на Пеевски. Проверката обхваща последните три години и трябва да установи дали има основания за конфликт на интереси, както и да бъдат проверени обстоятелствата, изложени в сигнала. Институцията разполага с тримесечен срок за приключване на производството, който може да бъде удължен при фактическа или правна сложност.

От Сметната палата уточниха, че до сформирането на новата Комисия за противодействие на корупцията институцията продължава да извършва проверки на имуществените декларации и да разглежда сигнали за конфликт на интереси съгласно преходните разпоредби на новото антикорупционно законодателство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 За Своите !

    7 2 Отговор
    Частни !

    Интереси !

    14:53 20.08.2026

  • 3 Има ни пак

    18 7 Отговор
    Някой знае ли с каква диплома по право е завършил Пеевски и какви чужди езици владее?

    Коментиран от #32

    14:55 20.08.2026

  • 4 ЛЕТЯЩОТО КИЛИМЧЕ

    11 6 Отговор
    ЩЕ ХВАНАТ ДЕЛЯН ЗА ШЛИФЕРА.КОЛКОТО ХВАНАХА БАНКАТА И САМОЛЕТА ДЕТО БОЖКОВ ИЗТЕГЛИ 55 МИЛИОНА КЕШ И ГИ КАЧИХА В ЧУВАЛИТЕ

    14:55 20.08.2026

  • 5 Пловдив

    8 7 Отговор
    Но е ясно за кого. За Пеевски и Борисов.

    14:56 20.08.2026

  • 6 Тези 🧑‍✈️🧑‍✈️🧑‍✈️

    4 4 Отговор
    са за този 🐷🐷🐷

    15:02 20.08.2026

  • 7 Променете закона!!!

    18 4 Отговор
    Съдии и прокурори не са над закона,променете го така,че да могат да бъдат разследвани и осъждани за престъпления или неизпълнение на задълженията си!

    Коментиран от #11

    15:04 20.08.2026

  • 8 То се знае

    12 6 Отговор
    БГ прокурорите пазят двете Дебели момчета.

    15:06 20.08.2026

  • 9 Чак пък

    12 1 Отговор
    за кого ? За който плаща сериозни пари ! А адвокатите им ги разнасят ! Нали си бил адвокат ?

    Коментиран от #22

    15:07 20.08.2026

  • 10 Що за въпрос?

    11 3 Отговор
    Българската прокуратура отдавна го е показала, за собствения си джоб. Доказа го и с изпращането на корумпираната Теодора Георгиева в Брюксел. Не че и там не са същите, но са началници и играят с милиарди €.

    15:09 20.08.2026

  • 11 Това

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Променете закона!!!":

    Е свръхглупаво предложение, защото няма да доведе до законност, а до натиск върху съдиите и прокурорите, и ползването им за частни и други интереси!

    Коментиран от #30

    15:10 20.08.2026

  • 12 Гост

    7 2 Отговор
    И децата знаят за кой работи прокуратурата. За вас, депутати продажници и техните прилежащи мутри и олигарси

    15:10 20.08.2026

  • 13 Красю Небелия

    5 2 Отговор
    Аз се отчитам на един възпълен млад момък и на дебеличък застаряващ централен нападател.

    15:11 20.08.2026

  • 14 Кеефф

    6 6 Отговор
    Тоя смешник пак ли изпълзя? Какво стана с полетите на Пеевски? Хи хи хи, само тъпаци около Рум Чо Рап.

    15:12 20.08.2026

  • 15 Абсурдистан

    2 2 Отговор
    За когото праща повече! Поредният инфантилен въпрос на демерджиев.

    15:13 20.08.2026

  • 16 Аре стига толкова приказки...

    6 1 Отговор
    Всички знаем за кой работи полиция, следствие, прокуратура и съд!!! Айде няма нужда вече да си чешем езиците. Имате пълно мнозинство в Парламента и досега трябваше 100 пъти да сте ударили по масата, да избягат мухите. Действайте. Главен прокурор, ВСС и сие всичко е за генерална подмяна! Следствие и сие всичко

    Коментиран от #25

    15:14 20.08.2026

  • 17 Янко

    6 2 Отговор
    В България прокуратурата откакто бати Бойко тиквата дойде на власт винаги успешно се правише на луда.Но всичко свърши

    15:16 20.08.2026

  • 18 Хайде

    6 1 Отговор
    изчиствай и калинките на калин стоянов,че са б-к-уци

    Коментиран от #19

    15:18 20.08.2026

  • 19 Калинчо Калинката

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хайде":

    Да не ми бара хората, че съм ги оставил да пазят Шиши и Боко.

    15:21 20.08.2026

  • 20 смях в залата

    3 4 Отговор
    Демерджиев се опитва да управлява прокуратурата . Кога тя ще го разследва за богатствата му.

    15:22 20.08.2026

  • 21 БАБА КОРНИ

    4 3 Отговор
    Защо е нужно да чакате Прокуратурата дакаже за кого работи? Най-лесно е да си признаете, че борбата ви е да работи за вас!

    15:22 20.08.2026

  • 22 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Чак пък":

    И е спечелил 26 милиона и 411 имота добре е заработил нали Кого ли е защитавал може би някои крезове

    15:27 20.08.2026

  • 23 Мдаа

    2 0 Отговор
    И на малките деца е ясно, че прокуратурата кога съдействия, кога с бездействия работи за благото на мафията.

    15:28 20.08.2026

  • 24 Ти да видиш

    2 2 Отговор
    Ако те е подхванала, значи работи за правото. Ако ли не... ГОСПОД ЩЕ СЕ ЗАНИМАВА С ТЕБ!!!

    15:29 20.08.2026

  • 25 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Аре стига толкова приказки...":

    Чакай това да не Комунизъма Няма господари Откъде накъде Тук е европейска държава а господина е политическо лице и няма право да се меси

    15:29 20.08.2026

  • 26 Тошко

    5 1 Отговор
    Този нищо не направи, само си лая по ТВ студята като селска клюкарка сега прехвърля отговорността на прокуратурата. Няма такива нагляри като това безумно правителство.

    15:34 20.08.2026

  • 27 Старчо Сарача

    2 1 Отговор
    дремеджиев, държавата гори, убийства, ПТП-та, фашизоиди, а ти си тръгнал пак срещу прокуратурата.Това ли ти е болната тема? За това ли си на този пост? Иска ви се да назначите ваши хора прокурори за да сте точни с парите и да трупате нови и нови имоти. Нещастник!

    15:39 20.08.2026

  • 28 ТиквоПрас

    0 2 Отговор
    Че те кога са работили?Основната им работа е да вземат хайдушки заплати,подкупи и да респектират когото трябва...

    15:49 20.08.2026

  • 29 койдазнай

    1 0 Отговор
    Прокуратурата, МВР, МНО и всички служби в България са под крилото на Русия завинаги!
    Това е определено на геостратегическо ниво и е гарантирано със всички ядрени ракети на Русия. Ако не ти харесва, ходи на фронта да се биеш. Като спечелиш, може да го промениш!

    15:51 20.08.2026

  • 30 Да бе!

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това":

    То сега чии интереси защитават? Само не на правото и закона! Кога ще се даде ход на делото срещу Божанов и К. Петков, А ??
    А???☹️ Кога прокуратурата ще повдигне обвинение на Крум Зарков, за нападение срещу домашен любимец! С телесни повреди? А???

    15:53 20.08.2026

  • 31 Васил

    1 0 Отговор
    Дерменджиев кръгла нула си хваща те кокошкари а големите не можете и с пръст да ги пипнете много говориш а на практика нищо.

    15:58 20.08.2026

  • 32 Раздвоен език

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Има ни пак":

    УНСС без езици.

    16:08 20.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

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