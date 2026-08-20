Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи

Вътрешният министър Иван Демерджиев призова Софийската градска прокуратура да действа бързо и безпристрастно по проверката, свързана с данните за плащания на частни полети на партиен лидер и народен представител. Повод за позицията му е фактът, че прокуратурата е изискала и получила материалите по преписката на ГДБОП, образувана след подаден сигнал.

„Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи“, заяви Демерджиев, цитиран от Нова тв. По думите му проверките по всички сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно, независимо от това кого засягат. Според министъра именно по този начин са действали служителите на ГДБОП.

„Сега идва време Софийската градска прокуратура да покаже дали вярва, че законът е еднакъв за всички. Надявам се на бързи действия по разследването. Надявам се СГП да покаже, че търси справедливост, а не замитане под килимчето“, посочи още той.

Демерджиев обаче изрази съмнение, че това ще се случи. Като причина той посочи друго разследване на СГП, което проверява дали служители на ГДБОП не са превишили правомощията си, като са извършвали проверка на лице с имунитет. По това производство вече са били разпитвани служители.

„Ръководството на МВР стоим зад всеки един служител, който проверява всеки сигнал безпристрастно. А прокуратурата?!“, заяви вътрешният министър.

Позицията му идва на фона на проверките около пътуванията с частни самолети на лидера на ДПС Делян Пеевски. На 31 юли Демерджиев сезира Сметната палата с искане да бъдат проверени имущественото състояние и декларираните доходи на народния представител. Според вътрешния министър има обстоятелства, които пораждат съмнения за несъответствие между официално декларираните данни и начина на живот на Пеевски.

В сигнала Демерджиев се позовава и на информация, представена от него при изслушване в Народното събрание на 2 юли, относно полети на депутата с частни самолети през последните години. Сред посочените дестинации е Дубай. Министърът твърди, че има данни част от пътуванията да са били плащани от трети лица и поставя въпроса дали тези разходи са били надлежно декларирани.

Пеевски от своя страна заяви след оповестяването на информацията, че за пътуванията му не са използвани публични средства. По предоставената тогава информация шест от полетите са били платени от адвокатско дружество „Ангелов, Андреев и партньори“.

На 5 август Сметната палата образува производство за установяване на евентуален конфликт на интереси по отношение на Пеевски. Проверката обхваща последните три години и трябва да установи дали има основания за конфликт на интереси, както и да бъдат проверени обстоятелствата, изложени в сигнала. Институцията разполага с тримесечен срок за приключване на производството, който може да бъде удължен при фактическа или правна сложност.

От Сметната палата уточниха, че до сформирането на новата Комисия за противодействие на корупцията институцията продължава да извършва проверки на имуществените декларации и да разглежда сигнали за конфликт на интереси съгласно преходните разпоредби на новото антикорупционно законодателство.