Разбиха две престъпни групи във Варна след сделки с кокаин, съобщиха от ГДБОП.

При спецоперации на антимафиотите са арестувани 7 души за разпространение на наркотични вещества. Трима мъже са задържани на 8 юли - двама при сделка с кокаин и техен съучастник, за който са събрани доказателства, че съхранява в жилището си наркотичните вещества на дилъра.

При извършените обиски на жилищата и автомобилите им са иззети от депото 223 гр. кокаин в различни по тегло пресовки и найлонови пликчета, от разпространителя - 9,32 грама и 1,85 грама подготвени за продажба, парична сума от 900 евро, електронна везна със следи от кокаин и мобилни телефони.

Привлечени като обвиняеми за държане и разпространение на наркотични вещества са двама души, като задържането им е удължено до 72 часа. Друга престъпна група е неутрализирана по-рано.

При полицейска акция на 29 юни са задържани четирима мъже - двама в момент на сделка с кокаин (дилър и клиент) и двама съпричастни с разследваната дейност - организатор на групата и негов сътрудник.

При обиските и претърсванията на жилищата и управляваните от тях автомобили са открити над 227 грама кокаин, 46 броя боеприпаси от различни модели и калибъри, приблизително 95 000 евро, 3 броя везни със следи от кокаин, мобилни телефони.

На три от лицата е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Административния съд във Варна. Двама са привлечени като обвиняеми.