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Разбиха наркоявка в Мърчаево: Шестима души са в ареста, двама вече са с обвинения

Разбиха наркоявка в Мърчаево: Шестима души са в ареста, двама вече са с обвинения

8 Юли, 2026 04:05, обновена 8 Юли, 2026 04:07 459 0

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Служители на Шесто РУ към СДВР проведоха успешна специализирана операция в софийското село; основният организатор остава в ареста за 72 часа

Разбиха наркоявка в Мърчаево: Шестима души са в ареста, двама вече са с обвинения - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служители на Шесто Районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) проведоха успешна специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в софийското село Мърчаево. В резултат на акцията първоначално са задържани шестима души, а срещу двама от тях вече са повдигнати официални обвинения от прокуратурата.

Ето какво знаем по случая към 4:00 часа на 8 юли 2026 г.:

Хронология на полицейския удар

  • Оперативна информация: Действията на криминалистите започват след получени сигнали за действаща наркоявка в частен имот в селото.
  • Продължително наблюдение: Около 1:20 часа през нощта полицаите засичат двама мъже, пристигнали на адреса, за да закупят наркотични вещества.
  • Опит за бягство: При последвалата проверка купувачите се опитват да избягат, но са задържани бързо от служителите на реда.
  • Евакуация и укриване: По време на самия удар част от присъстващите в къщата правят опит да скрият доказателствата и да напуснат имота, но полицията блокира адреса и задържа всички на място.

Иззети доказателства

При последвалото претърсване на адреса криминалистите откриват и конфискуват сериозно количество забранени вещества и апаратура:

  • 19 хартиени сгъвки с бяло прахообразно вещество.
  • 12 полиетиленови сгъвки със суха тревиста маса.
  • Множество пакети с кристалообразно вещество.
  • Електронни везни, мобилни телефони и значителна парична сума, свързани с дилърската дейност.

Повдигнати обвинения и мерки за неотклонение

Разследването бързо установява ролята на присъстващите в престъпната схема. Прокуратурата вече е повдигнала обвинения срещу две лица:

  • 33-годишен мъж (Основен организатор): Той е с богато криминално минало и многократни регистрации за престъпления с наркотици. Повдигнато му е обвинение по чл. 354а от Наказателния кодекс, като с прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа.
  • 25-годишен мъж: Също е привлечен като обвиняем, но спрямо него е наложена по-лека мярка за неотклонение – „подписка“.

Работата по документирането на цялостната престъпна дейност и изясняването на ролята на останалите четирима задържани продължава под надзора на прокуратурата.


София / България
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