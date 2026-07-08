Разбиха наркоявка в Мърчаево: Шестима души са в ареста, двама вече са с обвинения

Служители на Шесто Районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) проведоха успешна специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в софийското село Мърчаево. В резултат на акцията първоначално са задържани шестима души, а срещу двама от тях вече са повдигнати официални обвинения от прокуратурата.

Ето какво знаем по случая към 4:00 часа на 8 юли 2026 г.:

Хронология на полицейския удар

Оперативна информация: Действията на криминалистите започват след получени сигнали за действаща наркоявка в частен имот в селото.

Действията на криминалистите започват след получени сигнали за действаща наркоявка в частен имот в селото. Продължително наблюдение: Около 1:20 часа през нощта полицаите засичат двама мъже, пристигнали на адреса, за да закупят наркотични вещества.

Около 1:20 часа през нощта полицаите засичат двама мъже, пристигнали на адреса, за да закупят наркотични вещества. Опит за бягство: При последвалата проверка купувачите се опитват да избягат, но са задържани бързо от служителите на реда.

При последвалата проверка купувачите се опитват да избягат, но са задържани бързо от служителите на реда. Евакуация и укриване: По време на самия удар част от присъстващите в къщата правят опит да скрият доказателствата и да напуснат имота, но полицията блокира адреса и задържа всички на място.

Иззети доказателства

При последвалото претърсване на адреса криминалистите откриват и конфискуват сериозно количество забранени вещества и апаратура:

19 хартиени сгъвки с бяло прахообразно вещество.

с бяло прахообразно вещество. 12 полиетиленови сгъвки със суха тревиста маса.

със суха тревиста маса. Множество пакети с кристалообразно вещество.

с кристалообразно вещество. Електронни везни, мобилни телефони и значителна парична сума, свързани с дилърската дейност.

Повдигнати обвинения и мерки за неотклонение

Разследването бързо установява ролята на присъстващите в престъпната схема. Прокуратурата вече е повдигнала обвинения срещу две лица:

33-годишен мъж (Основен организатор): Той е с богато криминално минало и многократни регистрации за престъпления с наркотици. Повдигнато му е обвинение по чл. 354а от Наказателния кодекс, като с прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа.

Той е с богато криминално минало и многократни регистрации за престъпления с наркотици. Повдигнато му е обвинение по чл. 354а от Наказателния кодекс, като с прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа. 25-годишен мъж: Също е привлечен като обвиняем, но спрямо него е наложена по-лека мярка за неотклонение – „подписка“.

Работата по документирането на цялостната престъпна дейност и изясняването на ролята на останалите четирима задържани продължава под надзора на прокуратурата.