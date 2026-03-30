МВР работи по 576 сигнала за изборни нарушения, най-много са от Бургас, София и Враца

30 Март, 2026 12:51 667 9

  • мвр-
  • изборни нарушения-
  • сигнали

Съставени са и 1476 предупредителни протокола

Снимка: МС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Общо 576 сигнала са получени в МВР за нарушаване на изборното законодателство и на политическите права на гражданите, като от тях 514 са свързани с купуване на гласове. Най-много са сигналите постъпили от Бургас, София и Враца. Това стана ясно на днешния брифинг на Координационния съвет за подготовка на изборите. Заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев оповести и броя на образуваните до момента досъдебни производства – общо 181. Съставени са и 1476 предупредителни протокола. На територията на страната са проведени 120 специализирани полицейски операции, задържани са 95 лица.

По отношение на подготовката на изборите в чужбина стана ясно, че са подадени 60 000 заявления, които са два пъти повече в сравнение с предходните избори. 493 секции ще бъдат създадени извън територията на страната, като Министерството на външните работи положи всички усилия, така че максимално широк кръг от граждани да могат да се възползват от правото си да гласуват.

Областните управители вече организират изработването на параваните, посочи Ваня Нушева, съветник на министър-председателя по въпросите за изборите. Тя припомни също така, че тази седмица изтича крайният срок за подаване на заявления за гласуване на друго място. Нушева изтъкна също работата на Министерството на електронното управление и ЦИК по удостоверяване на машините. Наред с това МЕУ разработва няколко съвременни технологични решения, които да улеснят гражданите, които са с намалено зрение или незрящи, да гласуват по значително по-улеснен начин. За нас това е кауза, посочи Нушева. По думите ѝ се полагат всички усилия в диалог с Централната избирателна комисия, която взема ключовите решения, за да бъде достатъчно добре организиран изборният процес и да бъдат предприети мерки за превенция срещу изборни нарушения.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Купуват цели комисии.Така е по евтино.

    12:54 30.03.2026

  • 2 провинциалист

    0 0 Отговор
    Най-голямото нарушение е заповедта на Баба Яга. Другото е за парлама, да има на база на какво мушенгиите да бъдат обявени за честни избори.

    13:07 30.03.2026

  • 3 Пешо

    2 0 Отговор
    Да не съм пропуснал изборите бе?За какви нарушения говорите?Такива репресии и в Африка няма вече.Не е възможно по съмнение да бъдеш арестуван.Или по донос.Тези нещастници откъде имат толкова пари и кой им ги дава?Големия шок ще бъде ако ги набутат с фалшиви евро.Не казват и кои партии купуват.Ако забранят да се гласува без телефон в стаичката?Оставяш телефона при комисията,после си го вземаш.

    13:25 30.03.2026

  • 4 Бай Ставри

    0 0 Отговор
    Най-много гласове се продават в Комлука.Знам и кой раздава много пари.

    13:28 30.03.2026

  • 5 ганя български

    1 0 Отговор
    изборни нарушения и копуване е имало по света и у нас от време оно когато даже гочеоло дочеоло и баи гоаня са правили избори така че нищо новао управляващите сега си правят пияр че уж ложеят лонвят нарушителите демек ала бала

    13:33 30.03.2026

  • 6 гюровата кучка

    1 0 Отговор
    пък отишла пак да дарява чужди пари на фашисти

    13:35 30.03.2026

  • 7 Лама дечев

    4 0 Отговор
    Със наше МВР и наши мадуровки към честни избори и незаконен премиер

    13:37 30.03.2026

  • 8 Анджо

    3 0 Отговор
    С тия избори ще прикрият истината за Петрохан , за това назначиха тоя упан министър.

    13:50 30.03.2026

  • 9 тдй

    0 0 Отговор
    За сигнали и доноси българина е цар и то не от вчера.

    14:40 30.03.2026