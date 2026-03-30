МВР работи по 576 сигнала за изборни нарушения, най-много са от Бургас, София и Враца

Общо 576 сигнала са получени в МВР за нарушаване на изборното законодателство и на политическите права на гражданите, като от тях 514 са свързани с купуване на гласове. Най-много са сигналите постъпили от Бургас, София и Враца. Това стана ясно на днешния брифинг на Координационния съвет за подготовка на изборите. Заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев оповести и броя на образуваните до момента досъдебни производства – общо 181. Съставени са и 1476 предупредителни протокола. На територията на страната са проведени 120 специализирани полицейски операции, задържани са 95 лица.

По отношение на подготовката на изборите в чужбина стана ясно, че са подадени 60 000 заявления, които са два пъти повече в сравнение с предходните избори. 493 секции ще бъдат създадени извън територията на страната, като Министерството на външните работи положи всички усилия, така че максимално широк кръг от граждани да могат да се възползват от правото си да гласуват.

Областните управители вече организират изработването на параваните, посочи Ваня Нушева, съветник на министър-председателя по въпросите за изборите. Тя припомни също така, че тази седмица изтича крайният срок за подаване на заявления за гласуване на друго място. Нушева изтъкна също работата на Министерството на електронното управление и ЦИК по удостоверяване на машините. Наред с това МЕУ разработва няколко съвременни технологични решения, които да улеснят гражданите, които са с намалено зрение или незрящи, да гласуват по значително по-улеснен начин. За нас това е кауза, посочи Нушева. По думите ѝ се полагат всички усилия в диалог с Централната избирателна комисия, която взема ключовите решения, за да бъде достатъчно добре организиран изборният процес и да бъдат предприети мерки за превенция срещу изборни нарушения.