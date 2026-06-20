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Бой на Централния кооперативен пазар в Габрово, има пострадали

Бой на Централния кооперативен пазар в Габрово, има пострадали

20 Юни, 2026 04:59, обновена 20 Юни, 2026 04:06 1 431 10

  • габрово-
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  • мвр

Сигналът е подаден снощи около 20:00 часа в Районното управление в града

Бой на Централния кооперативен пазар в Габрово, има пострадали - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сигнал за конфликт между група хора, прераснал в сбиване, е подаден снощи около 20:00 часа в Районното управление в Габрово.

Инцидентът е станал на територията на Централния кооперативен пазар в града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово.

Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи. До късно снощи се извършваха процесуално-следствени действия и се изясняват всички факти и обстоятелства, свързани със случая.

По първоначални данни има пострадали хора, които са прегледани от медицински екипи. От полицията посочват, че допълнителна информация ще бъде предоставена след приключване на първоначалните действия по разследването.

На 6 май тази година в Габрово възникна масово сбиване на публично място в града, при което пострадаха двама души. По данни на полицията тогава единият от пострадалите е бил с рана на ръката, а другият – с фрактура на носа. По случая бяха задържани двама мъже и бе образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Габрово. По-късно прокуратурата привлече като обвиняем 36-годишен мъж за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. Сбиването тогава доведе до масови протести в Габрово


Габрово / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    04:36 20.06.2026

  • 2 Бай Петко

    8 0 Отговор
    Брей , пуснах с намаление доматите и тия като видеха, че се изтепат кой да купува.

    04:49 20.06.2026

  • 3 Да позная от първият път!

    22 1 Отговор
    Роми,Сър...!

    Коментиран от #5, #6, #8

    05:48 20.06.2026

  • 4 оня с коня

    8 3 Отговор
    като ви казвам чеВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    Коментиран от #7

    05:49 20.06.2026

  • 5 Опитай пак!

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да позная от първият път!":

    Може пък и да се окажат коняци, ...сър!!!

    06:21 20.06.2026

  • 6 Мотивация за отрицателен вот

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да позная от първият път!":

    36 години ромосване - 36 години НЕвидими резултати в интеграцията на ромосваните. За сметка на това ромосващите се цигaнизират прогресивно ... и вероятно - необратимо 🫤.

    06:24 20.06.2026

  • 7 Горд Българин 🇧🇬

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    ВG-то ще се оправи само когато изгоним ромляните като теб от нашата Родина.
    Вземи и коня си с теб, че без него си загубен, тъй като е по-умен от теб.
    А, за кoфтия ти ромлянски ГЕH дори не е нужно да говоря, защото той сам по себе си е ясен.

    06:29 20.06.2026

  • 8 не позна !

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да позная от първият път!":

    не са роми а цигани!!! стига сте им се подмазвали наричайте ги с правилното определение!

    06:53 20.06.2026

  • 9 Попето

    7 0 Отговор
    Групата хора са цигани, с които гербаджийското управление напълни града! Жалко за иначе красивия град Габрово!

    07:10 20.06.2026

  • 10 0407

    1 0 Отговор
    Така наречените пазари в бгто са пълни с цигани,които продават стока от борсите и се водят производители без наистина да са ......като се иска да се подпомогнат истинските производители ,защо е допускат циганите ,а те продават само с измама.. и дефектна стока..предайте пазарите на тези ,които наистина произвеждатнай голямата смешка е ,че в магазините сам избираш стоката ,а по пазарите циганите не ти дават право на избор....такива ми ти бегейски работи...

    07:29 20.06.2026