Над 100 хиляди лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари

В дома на задържания за корупция служител от агенция „Митници“ са открити над 100 000 лв. Това обявиха на брифинг от прокуратурата. Образувано е досъдебно производство за приемането на подкуп от търговец на метали в Драгоман. В хода на съдебното производство съдът е постановил мярка "домашен арест" заради влошено състояние на баща му, за когото трябва да се грижи, допълниха от обвинението. Тя ще бъде протестирана от прокуратурата. Служителят е следен от службите няколко месеца заедно с други лица, които са освободени.

"На 13 ноември около 9 ч. в митническо бюро "Драгоман" се явил търговец – носител на метали от Китай, които са преработени в Турция, за което има съответните документи, които подлежат на проверка. Търговецът се явил с цел освобождаване на стоката без митническа проверка, за което дал на митническия инспектор сумата от около 1000 лева. Целта на дадения подкуп била обработка на документите по бърз начин, без забавяне и без извършване на физическа проверка, както и без извършване на проби на металите, които са превозвани. След като търговецът напуснал митническото бюро, служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” влезли в митническото бюро и сапредприели претърсване и изземване. В предния и задния джобове на панталона му са открити съответно 960 и 500 лв.", обясни обясни и.ф. окръжен прокурор на София Наталия Николова.

Последвали 11 претърсвания и изземвания както на служебни помещения, така и на жилища и на автомобили. В дома на митническия инспектор е открита сумата от над 110 хиляди лева, от които 50 хиляди - в евро. При друго претърсване са намерени различни бележки, удостоверяващи стоката, намерени са юбилейни монети, които са иззети. Разпитани са свидетели.

"Спрямо митническия служител е повдигнато обвинение за поискан и приет дар – паричната сума от хиляда лева, за да пропусне действия по служба, а именно да не извърши митническа проверка и да не вземе проби от товара", поясни Николова.

„Работата е започнала ноември месец 2024 година, като служителите на отдел „Корупция” при ГДБОП са разработили тази информация. Събрали са достатъчно данни, използвали са всякакви разрешения от закона”, потвърди комисар Боян Раев, директор на ГДБОП.

„Най-вероятно не се случва само там – на митническо ниво, в Драгоман, а и по страната”, Иван Коев, заяви началник сектор в отдел „Корупция” на ГДБОП.