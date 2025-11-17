Новини
Над 100 хиляди лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари

17 Ноември, 2025 21:55

Служителят е следен от службите няколко месеца

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В дома на задържания за корупция служител от агенция „Митници“ са открити над 100 000 лв. Това обявиха на брифинг от прокуратурата. Образувано е досъдебно производство за приемането на подкуп от търговец на метали в Драгоман. В хода на съдебното производство съдът е постановил мярка "домашен арест" заради влошено състояние на баща му, за когото трябва да се грижи, допълниха от обвинението. Тя ще бъде протестирана от прокуратурата. Служителят е следен от службите няколко месеца заедно с други лица, които са освободени.

"На 13 ноември около 9 ч. в митническо бюро "Драгоман" се явил търговец – носител на метали от Китай, които са преработени в Турция, за което има съответните документи, които подлежат на проверка. Търговецът се явил с цел освобождаване на стоката без митническа проверка, за което дал на митническия инспектор сумата от около 1000 лева. Целта на дадения подкуп била обработка на документите по бърз начин, без забавяне и без извършване на физическа проверка, както и без извършване на проби на металите, които са превозвани. След като търговецът напуснал митническото бюро, служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” влезли в митническото бюро и сапредприели претърсване и изземване. В предния и задния джобове на панталона му са открити съответно 960 и 500 лв.", обясни обясни и.ф. окръжен прокурор на София Наталия Николова.

Последвали 11 претърсвания и изземвания както на служебни помещения, така и на жилища и на автомобили. В дома на митническия инспектор е открита сумата от над 110 хиляди лева, от които 50 хиляди - в евро. При друго претърсване са намерени различни бележки, удостоверяващи стоката, намерени са юбилейни монети, които са иззети. Разпитани са свидетели.

"Спрямо митническия служител е повдигнато обвинение за поискан и приет дар – паричната сума от хиляда лева, за да пропусне действия по служба, а именно да не извърши митническа проверка и да не вземе проби от товара", поясни Николова.

„Работата е започнала ноември месец 2024 година, като служителите на отдел „Корупция” при ГДБОП са разработили тази информация. Събрали са достатъчно данни, използвали са всякакви разрешения от закона”, потвърди комисар Боян Раев, директор на ГДБОП.

„Най-вероятно не се случва само там – на митническо ниво, в Драгоман, а и по страната”, Иван Коев, заяви началник сектор в отдел „Корупция” на ГДБОП.


България
  • 1 Варненец

    21 0 Отговор
    Намерили са му джобните 🤣

    21:59 17.11.2025

  • 2 Дик диверсанта

    10 0 Отговор
    В прокуратурата работят най-глупавите юристи. Следили го полицаите и накрая прокуратурата отчита успех с намерени юбилейни монети, които е конфискувала.

    22:00 17.11.2025

  • 3 безпартиен

    7 0 Отговор
    Не питам защо само пионки хващат в подкупи! Отговорът го знае всеки нормален български гражданин!За да получи обикновен оперативен работник разрешение за работа,трябва ръководството на службата да е запознато с информацията!Ако касае по високи нива на управление,ръководствата или спират или изчакват "допълнителна" информация,съобразно лицето за което се отнася и свързаните с него лица!А има ли свързани с управляващите в момента,разрешение за работа по тях няма от ръководството на службата!Е,за това борбата е КОЙ да ръководи секретните служби!Там е явната и оперативната информация за всичко и всеки!

    22:03 17.11.2025

  • 4 ВЕЛИНСКИ

    7 0 Отговор
    ТОВА Е ГОРД РАДЕТЕЛ
    ЗА... ПАЗЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЛВ. ....
    А НЕ КАТО ОНЕЗИ ПРОДАЖНИ € ДАЯДЖИЙ..

    22:04 17.11.2025

  • 5 Еврика

    8 1 Отговор
    Ама те всички държавни служители са такива, заплата плюс рушвети....и защо още ги държите на служба. А да,ваши хора са. Хващате само тези които са скрили по малко от отчитаните пари по нагоре е йерархията

    22:08 17.11.2025

  • 6 нищо ново

    10 5 Отговор
    Така си беше по време на комунистическото робство , така си и продължава. Извод: и преди и сега ни управляват едни и същи партизани

    22:09 17.11.2025

  • 7 демократ

    5 5 Отговор
    Докато отпадъчната валута лев не бъде разкарана прогреда ще е нулев

    22:16 17.11.2025

  • 8 Все

    4 0 Отговор
    едно нищо , вероятно само от предишния ден .

    22:21 17.11.2025

  • 9 Питам

    10 1 Отговор
    А в чекмеджето на Тиквун колко имаше, бе прокуратурата?

    22:30 17.11.2025

  • 10 123456

    3 0 Отговор
    поредния честен служител на народа ..... има едно приспособление на Гилотен .. , как се казваше ... едно дървено ...

    22:37 17.11.2025

  • 11 Гост

    2 0 Отговор
    Решил да скатае от дължимото нагоре по свинските черва и на...

    22:41 17.11.2025

  • 12 Жоро

    2 0 Отговор
    Сладур.

    22:41 17.11.2025

  • 13 Марио

    3 0 Отговор
    В дома на почти всеки митничар е така.

    22:44 17.11.2025

  • 14 демократ

    0 0 Отговор
    Тия митничари още ли съществуват.
    То няма граници от едно 20 години.

    22:55 17.11.2025

  • 15 Почитател

    0 0 Отговор
    А ако направим обиск на дома на ул. Беловодски път и открием милиони, спестени от депутатски заплати и..закуски?

    22:57 17.11.2025

  • 16 Гошо

    0 0 Отговор
    Ихаааааа, мноооо лефчета ве , стинки?

    22:59 17.11.2025