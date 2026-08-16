Синди Крауфорд завела дъщеря си Кая Гербер на екзорсизъм, била "обладано дете" (ВИДЕО)

Американският модел и актриса Кая Гербер разкри необичайна история от детството си, като заяви, че е преминала през екзорсизъм, след като близките ѝ били убедени, че е „обладана“.

24-годишната дъщеря на супермодела Синди Крауфорд направи признанието в „Mitch Churi Chat Show“, където разказа, че още от малка има усещането, че привлича „същества от други измерения“. Кая Гербер добави, че през годините е преживявала и други необясними според нея случки.

„Казваха ми, че съм била обладана от нещо като дете“, разказа актрисата. След това тя уточни, че действително е бил извършен ритуал, който семейството ѝ възприемало като екзорсизъм.

По думите на Кая Гербер процедурата била необичайна – над тялото ѝ било свирено на диджериду, традиционен духов инструмент на коренното население на Австралия.

„Това наистина се случи. Никога досега не съм говорила за него“, каза моделът.

Кая Гербер припомни и друг любопитен момент от семейството си. Когато през 2021 г. снимала „American Horror Story: Double Feature“, майка ѝ Синди Крауфорд ѝ дала светена вода, защото се притеснявала дъщеря ѝ да не бъде повлияна от мрачната тематика и свръхестествените мотиви на сериала.

В момента Кая Гербер промотира новия сериал на FX „The Shards“, създаден от Райън Мърфи и Брет Ийстън Елис по едноименния роман от 2023 г. Действието се развива в Лос Анджелис през 1981 г. и проследява група привилегировани гимназисти, чието ежедневие е разтърсено от поредица убийства. Гербер играе Сюзан Рейнолдс, една от централните фигури в историята.

Сред партньорите ѝ в продукцията е Хоумър Гиър, 26-годишният син на актьора Ричард Гиър. Любопитната връзка между двамата привлече допълнително внимание, тъй като родителите им – Синди Крофорд и Ричард Гиър – бяха женени през 90-те години.

Хоумър Гиър разказа пред Vogue, че двамата са обсъдили странното съвпадение още при първата си среща. Само около 20 минути след запознанството им той предложил да признаят очевидното – че родителите им някога са били семейство, а Кая Гербер реагирала спокойно и разговорът приключил дотам.

Кая Гербер и Хоумър Гиър са и звездите на септемврийската корица на Vogue за 2026 г., което допълнително подчертава любопитната приемственост между две поколения известни холивудски семейства.