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Синди Крауфорд завела дъщеря си Кая Гербер на екзорсизъм, била "обладано дете" (ВИДЕО)

Синди Крауфорд завела дъщеря си Кая Гербер на екзорсизъм, била "обладано дете" (ВИДЕО)

16 Август, 2026 20:19 553 5

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Шокиращото признание дойде директно от младия модел, който върви по стъпките на легендарната си майка

Синди Крауфорд завела дъщеря си Кая Гербер на екзорсизъм, била "обладано дете" (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският модел и актриса Кая Гербер разкри необичайна история от детството си, като заяви, че е преминала през екзорсизъм, след като близките ѝ били убедени, че е „обладана“.

24-годишната дъщеря на супермодела Синди Крауфорд направи признанието в „Mitch Churi Chat Show“, където разказа, че още от малка има усещането, че привлича „същества от други измерения“. Кая Гербер добави, че през годините е преживявала и други необясними според нея случки.

„Казваха ми, че съм била обладана от нещо като дете“, разказа актрисата. След това тя уточни, че действително е бил извършен ритуал, който семейството ѝ възприемало като екзорсизъм.

По думите на Кая Гербер процедурата била необичайна – над тялото ѝ било свирено на диджериду, традиционен духов инструмент на коренното население на Австралия.

„Това наистина се случи. Никога досега не съм говорила за него“, каза моделът.

Кая Гербер припомни и друг любопитен момент от семейството си. Когато през 2021 г. снимала „American Horror Story: Double Feature“, майка ѝ Синди Крауфорд ѝ дала светена вода, защото се притеснявала дъщеря ѝ да не бъде повлияна от мрачната тематика и свръхестествените мотиви на сериала.

В момента Кая Гербер промотира новия сериал на FX „The Shards“, създаден от Райън Мърфи и Брет Ийстън Елис по едноименния роман от 2023 г. Действието се развива в Лос Анджелис през 1981 г. и проследява група привилегировани гимназисти, чието ежедневие е разтърсено от поредица убийства. Гербер играе Сюзан Рейнолдс, една от централните фигури в историята.

Сред партньорите ѝ в продукцията е Хоумър Гиър, 26-годишният син на актьора Ричард Гиър. Любопитната връзка между двамата привлече допълнително внимание, тъй като родителите им – Синди Крофорд и Ричард Гиър – бяха женени през 90-те години.

Хоумър Гиър разказа пред Vogue, че двамата са обсъдили странното съвпадение още при първата си среща. Само около 20 минути след запознанството им той предложил да признаят очевидното – че родителите им някога са били семейство, а Кая Гербер реагирала спокойно и разговорът приключил дотам.

Кая Гербер и Хоумър Гиър са и звездите на септемврийската корица на Vogue за 2026 г., което допълнително подчертава любопитната приемственост между две поколения известни холивудски семейства.


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  • 1 Анита от почивка

    1 1 Отговор
    Моята дъщеря обладана от негри

    Коментиран от #2

    20:23 16.08.2026

  • 2 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анита от почивка":

    Търсено от Някого другиго!

    20:36 16.08.2026

  • 3 Пич

    2 0 Отговор
    Направо зяпнах! Но няма да коментирам, защото понякога живия живот може да поднесе изненади, за които си мислим, че не съществуват!

    20:55 16.08.2026

  • 4 Анонимен

    0 1 Отговор
    Синди Крауфорд не беше ли изпълнителката от Божествени Тела? Ходеха с розови гуменки.

    21:04 16.08.2026

  • 5 ?????

    0 0 Отговор
    Всеки си е башка луд.
    Особено разни знаменитости.

    21:07 16.08.2026