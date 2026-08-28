Роднина опита да изнасили 77-годишна жена в Ловешко

Полиция и прокуратура разследват брутален случай на сексуално посегателство над 77-годишна жена в Ловешко. Случаят е частично документиран на охранителни камери в село Дерманци, а заподозрян е 48-годишен роднина на потърпевшата, съобщава Нова ТВ.
77-годишната Ангелина живее сама. Нападението се е случило преди седмица. 48-годишният ѝ съсед и далечен роднина влиза неканен в дома ѝ. "Дойде в 16 часа часа. И ми почука на прозореца. Влезе вътре и взе да ме целува и да ме опипва. Заведе ме в коридора и ме натисна да не пищя, но не знам, как е чула дъщеря ми виковете ми", разказва жената.
Роднините на възрастната жена чуват виковете и отиват при нея. Свалят записите от охранителната камера и там виждат всичко. "Отива на портата и вижда, че е заключено. След това минава към задния вход. Вижда се как се разхожда, а тя не му отваря", обяснява Марияна, която е дъщеря на Ангелина.
Инстинктът за самосъхранение на възрастната жена прогонва 48-годишният мъж. "Ударих го с бастуна си. И той избяга отзад", разказва потърпевшата.
77-годишната Ангелина разказва всичко на децата си, които вече са пристигнали в дома ѝ. Близките на жената подават сигнал в полицията, която пристига и арестува 48-годишният Андриян. И след 24 часа го пуска.
От полицията, заявиха че първоначално мъжът е задържан, но след това е пуснат, тъй като е без предишни криминални прояви. Образувано е досъдебно производство по чл.150, ал.1 от НК - за блудство. Работи се под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч. Близките на възрастната жена недоумяват, защо мъжът е на свобода.
"Искаме справедливост. Тя е пищяла - той я е затиснал. Ние трябваше да чакаме, той да се гаври с нея истински ли? Ами, ако тя не беше го ударила с бастуна?", пита дъщерята на потърпешвата.
Ако се докаже вина на 48-годишния мъж законът предвижда лишаване от свобода от две до осем години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
10:09 28.08.2026
2 Ударила го с бастуна
10:11 28.08.2026
3 Доктор Ливайн
10:11 28.08.2026
4 Гост
10:15 28.08.2026
5 Гост
10:16 28.08.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #12
10:17 28.08.2026
7 kоkорчо 💋🍌
на автора ли ?
10:19 28.08.2026
8 Айляк
Дерманци, Румянцево, Петревене, Карлуково, Луковит - Малката Ямайка.
Там е страшно, бацета.
Селски дерибеи, 80% ромулчета и 20% българи, част от които явно са фенове на льо Макарон.
10:20 28.08.2026
9 Те тоа роднина
10:21 28.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Оня с рикията
До коментар #6 от "Mими Кучева🐕🦺":Ми да, щот се е скъсал от смях и сърцето му не е издържало..
10:23 28.08.2026
13 Сила
Коментиран от #14
10:33 28.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Настанаха години
10:37 28.08.2026
16 Отвратен
10:39 28.08.2026
17 Гражданин.
10:49 28.08.2026
18 Нека да позная
10:49 28.08.2026
19 Милиционер изнасилвач
11:14 28.08.2026