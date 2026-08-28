Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Роднина опита да изнасили 77-годишна жена в Ловешко

Роднина опита да изнасили 77-годишна жена в Ловешко

28 Август, 2026 10:02 1 210 19

  • 77-годишна-
  • сексуално посегателство-
  • дерманци

От полицията, заявиха че първоначално мъжът е задържан, но след това е пуснат, тъй като е без предишни криминални прояви

Роднина опита да изнасили 77-годишна жена в Ловешко - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полиция и прокуратура разследват брутален случай на сексуално посегателство над 77-годишна жена в Ловешко. Случаят е частично документиран на охранителни камери в село Дерманци, а заподозрян е 48-годишен роднина на потърпевшата, съобщава Нова ТВ.

77-годишната Ангелина живее сама. Нападението се е случило преди седмица. 48-годишният ѝ съсед и далечен роднина влиза неканен в дома ѝ. "Дойде в 16 часа часа. И ми почука на прозореца. Влезе вътре и взе да ме целува и да ме опипва. Заведе ме в коридора и ме натисна да не пищя, но не знам, как е чула дъщеря ми виковете ми", разказва жената.

Роднините на възрастната жена чуват виковете и отиват при нея. Свалят записите от охранителната камера и там виждат всичко. "Отива на портата и вижда, че е заключено. След това минава към задния вход. Вижда се как се разхожда, а тя не му отваря", обяснява Марияна, която е дъщеря на Ангелина.

Инстинктът за самосъхранение на възрастната жена прогонва 48-годишният мъж. "Ударих го с бастуна си. И той избяга отзад", разказва потърпевшата.

77-годишната Ангелина разказва всичко на децата си, които вече са пристигнали в дома ѝ. Близките на жената подават сигнал в полицията, която пристига и арестува 48-годишният Андриян. И след 24 часа го пуска.

От полицията, заявиха че първоначално мъжът е задържан, но след това е пуснат, тъй като е без предишни криминални прояви. Образувано е досъдебно производство по чл.150, ал.1 от НК - за блудство. Работи се под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч. Близките на възрастната жена недоумяват, защо мъжът е на свобода.

"Искаме справедливост. Тя е пищяла - той я е затиснал. Ние трябваше да чакаме, той да се гаври с нея истински ли? Ами, ако тя не беше го ударила с бастуна?", пита дъщерята на потърпешвата.

Ако се докаже вина на 48-годишния мъж законът предвижда лишаване от свобода от две до осем години.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 0 Отговор
    Ален Симеонов скоро ще подгони и геронтофилите!😎🦍🥳🤣👍

    10:09 28.08.2026

  • 2 Ударила го с бастуна

    8 0 Отговор
    Защото искал да му лъска бастуна?

    10:11 28.08.2026

  • 3 Доктор Ливайн

    8 0 Отговор
    Сега хииляди бабички ще търсят хотели в Ловеч...

    10:11 28.08.2026

  • 4 Гост

    11 2 Отговор
    Само корумпираните полицаи в БГ могат да пуснат и човек за първо убийство, защото няма други престъпления.

    10:15 28.08.2026

  • 5 Гост

    11 4 Отговор
    Убииий полицай, спаси живот.

    10:16 28.08.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 2 Отговор
    Царо на Норвегия умрел,като чул тая новина.🤣

    Коментиран от #12

    10:17 28.08.2026

  • 7 kоkорчо 💋🍌

    5 0 Отговор
    само не разбрах на кого е роднина
    на автора ли ?

    10:19 28.08.2026

  • 8 Айляк

    13 0 Отговор
    Този изглежда е на Макарон последовател.
    Дерманци, Румянцево, Петревене, Карлуково, Луковит - Малката Ямайка.
    Там е страшно, бацета.
    Селски дерибеи, 80% ромулчета и 20% българи, част от които явно са фенове на льо Макарон.

    10:20 28.08.2026

  • 9 Те тоа роднина

    5 0 Отговор
    е готов за сватба у затворо...

    10:21 28.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оня с рикията

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ми да, щот се е скъсал от смях и сърцето му не е издържало..

    10:23 28.08.2026

  • 13 Сила

    5 0 Отговор
    Пра пра пра пра пра баба ли му е била ....77 годишната на 48 годишния роднина ???!

    Коментиран от #14

    10:33 28.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Настанаха години

    7 0 Отговор
    Да се е б.т роднини.🎃

    10:37 28.08.2026

  • 16 Отвратен

    2 0 Отговор
    Утре роднините като утрепат , у парламента ще се чудат защо така !?

    10:39 28.08.2026

  • 17 Гражданин.

    8 0 Отговор
    Дано да изнасилят и полицаите ,които са го пуснали.

    10:49 28.08.2026

  • 18 Нека да позная

    4 2 Отговор
    от електората на Муньо, Шиши и Буци са.

    10:49 28.08.2026

  • 19 Милиционер изнасилвач

    2 1 Отговор
    Милиционерите изнасилват непълнолетни момичета от детски педалогически.

    11:14 28.08.2026