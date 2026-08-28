Роднина опита да изнасили 77-годишна жена в Ловешко

Полиция и прокуратура разследват брутален случай на сексуално посегателство над 77-годишна жена в Ловешко. Случаят е частично документиран на охранителни камери в село Дерманци, а заподозрян е 48-годишен роднина на потърпевшата, съобщава Нова ТВ.

77-годишната Ангелина живее сама. Нападението се е случило преди седмица. 48-годишният ѝ съсед и далечен роднина влиза неканен в дома ѝ. "Дойде в 16 часа часа. И ми почука на прозореца. Влезе вътре и взе да ме целува и да ме опипва. Заведе ме в коридора и ме натисна да не пищя, но не знам, как е чула дъщеря ми виковете ми", разказва жената.

Роднините на възрастната жена чуват виковете и отиват при нея. Свалят записите от охранителната камера и там виждат всичко. "Отива на портата и вижда, че е заключено. След това минава към задния вход. Вижда се как се разхожда, а тя не му отваря", обяснява Марияна, която е дъщеря на Ангелина.

Инстинктът за самосъхранение на възрастната жена прогонва 48-годишният мъж. "Ударих го с бастуна си. И той избяга отзад", разказва потърпевшата.

77-годишната Ангелина разказва всичко на децата си, които вече са пристигнали в дома ѝ. Близките на жената подават сигнал в полицията, която пристига и арестува 48-годишният Андриян. И след 24 часа го пуска.

От полицията, заявиха че първоначално мъжът е задържан, но след това е пуснат, тъй като е без предишни криминални прояви. Образувано е досъдебно производство по чл.150, ал.1 от НК - за блудство. Работи се под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч. Близките на възрастната жена недоумяват, защо мъжът е на свобода.

"Искаме справедливост. Тя е пищяла - той я е затиснал. Ние трябваше да чакаме, той да се гаври с нея истински ли? Ами, ако тя не беше го ударила с бастуна?", пита дъщерята на потърпешвата.

Ако се докаже вина на 48-годишния мъж законът предвижда лишаване от свобода от две до осем години.