Моторист загина при катастрофа с микробус край Разлог, има и пострадала жена

Мъж е загинал, а жена е пострадала при катастрофа между мотоциклет и микробус на път II-19 в района на Разлог, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.
Пътният инцидент е станал около 10:06 ч. днес. Водачът на мотоциклета е загинал. Неговата спътничка е пострадала и е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Асен Велев” в Разлог.
Движението в района се регулира от полицейски служители, които са на място.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
12:32 03.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Един пър.дялник
12:33 03.09.2026
4 Луд
12:34 03.09.2026
5 Чорбара
12:51 03.09.2026
6 за управление на мотоциклетите
13:18 03.09.2026