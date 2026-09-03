Моторист загина при катастрофа с микробус край Разлог, има и пострадала жена

Мъж е загинал, а жена е пострадала при катастрофа между мотоциклет и микробус на път II-19 в района на Разлог, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Пътният инцидент е станал около 10:06 ч. днес. Водачът на мотоциклета е загинал. Неговата спътничка е пострадала и е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Асен Велев” в Разлог.

Движението в района се регулира от полицейски служители, които са на място.