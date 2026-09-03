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Ген. Русев: До края на годината ще имаме 11 пилоти за F-16

Ген. Русев: До края на годината ще имаме 11 пилоти за F-16

3 Септември, 2026 09:36 645 49

  • генерал-майор николай русев-
  • f-16-
  • пилоти

България има осем самолета, това го знаят всички. Усвояваме самолета, самолетите летят активно. Това, че не се виждат над София, не означава, че машините не летят

Ген. Русев: До края на годината ще имаме 11 пилоти за F-16 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броят им се очаква да достигне 15. Това заяви командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев в „Денят започва“ по БНТ.

По думите му България вече разполага с осем самолета F-16, които се усвояват активно от българските ВВС.

„България има осем самолета, това го знаят всички. Усвояваме самолета, самолетите летят активно. Това, че не се виждат над София, не означава, че машините не летят. Към момента имаме общо може би около 700 часа налетени със самолетите, които са в България", каза ген.-майор Николай Русев, командир на ВВС на България.

Русев посочи, че при предишния му разговор в предаването подготвените пилоти са били шест, а сега са осем.

„До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16. Към април ще увеличим броя им на 15. Всичко върви по план. Това, което зависи от нас, го правим. Там, където нещата не зависят от нас, се опитваме да ги улесним и водим разговори с нашите съюзници, така че всичко да се изпълнява в съответствие с договора", каза той.

Командирът на ВВС коментира и очакваното закъснение при доставката на вторите осем самолета F-16: „Това не зависи от нас. Но аз имам възможност да разговарям на много високо ниво и по този въпрос. Смятам, че се прави всичко възможно и от двете страни срокът на закъснението да бъде намален. Нещо повече – ако е възможно, част от самолетите да бъдат доставени по-рано.“

По думите му причините за забавянето са извън България.

В момента се работи по подготовката на пилоти за двата договора за F-16, като според командира на ВВС общата цел е да бъдат подготвени 32 летци.

„За 16 самолета 32 пилоти са достатъчни, но ние ще продължим да обучаваме пилоти. Поне за мен F-16 ще бъде напълно усвоен, когато имаме пилоти на F-16 на всички управленски нива – в командването на база, в командването на ВВС и, ако щете, в Щаба на отбраната", каза той.

Ген.-майор Николай Русев подчерта, че подготовката на летателния състав е непрекъснат процес. Русев заяви, че пилотите постепенно ще разширяват подготовката си, включително с нощни полети. За да могат самолетите да бъдат използвани за носене на бойно дежурство обаче, е необходимо те да бъдат напълно комплектовани.

„Следващата година пилотите започват да летят и нощем, което ще се случи сравнително бързо. Ще бъдем готови за носене на бойно дежурство тогава, когато самолетът бъде напълно комплектован.“

Той уточни, че към момента по самолетите не е инсталирана системата за самозащита и предупреждение.

„Системата за самозащита и предупреждение на самолета не е инсталирана. Защо я няма, не бих могъл да отговоря. Не я произвеждаме ние, но имаме уверението, че в рамките на следващата година може би ще започне инсталирането на системата. Очаквам към края на 2027 година да има някакъв резултат.“

По думите му България е изпълнила своите финансови и договорни ангажименти.

„Всичко е платено, всичко е в договора. Ние очакваме системата. Нищо не сме изпуснали от това, което е необходимо.“

Генерал-майор Русев отново заяви позицията си, че 16 самолета F-16, или една ескадрила, не са достатъчни за нуждите на България.

Решението какъв да бъде следващият тип самолет обаче е политическо, подчерта той. Според него трябва да започнат разговори за придобиването на нова ескадрила, която да влезе на въоръжение през следващото десетилетие.

Русев уточни, че под „заместващ изтребител“ не разбира придобиването на още МиГ-29.

Той не вижда проблем България да поддържа повече от един тип боен самолет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    12 3 Отговор
    И кво ша работят тия пеливани

    Коментиран от #34, #37

    09:40 03.09.2026

  • 2 Българин

    8 3 Отговор
    На времето, МиГ-29 бе доставен 1989-та, а през 1992-ра вече имахме 12 пилота, които летяха с тях!

    09:41 03.09.2026

  • 3 Чорба каша

    13 1 Отговор
    До края на коя година? Пилотите вече усилено тренират на самолетчетата на въртележката в лунапарка.

    Коментиран от #21

    09:41 03.09.2026

  • 4 Айляк

    8 6 Отговор
    То ефки читави нямаме, обаче цели 11 пилоти за тях ще имаме.
    В далечна перспектива мислим:)
    Типично по ганьовски.

    09:43 03.09.2026

  • 5 обясни как нов самолет

    11 4 Отговор
    идва с дефекти ? а бою циганина да обясни какво ще правят ако успеят да излетят без оръжие ?

    Коментиран от #28

    09:43 03.09.2026

  • 6 ас404

    2 2 Отговор
    Това че не ме виждате по телевизията не значи че не ме дават

    09:43 03.09.2026

  • 7 бушприт

    1 1 Отговор
    ...е необходимо те да бъдат напълно Окомплектовани.

    09:44 03.09.2026

  • 8 РЕалисто

    7 8 Отговор
    обучението в Долна Митрополия е от времето на Соца и Съветската диктатура, много слаба основа, затова дори обучение в САЩ не дава резултати, жалки сте !!!

    09:44 03.09.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 9 Отговор
    И кво ша прайм със съветските грохнали таралясници.

    Коментиран от #17

    09:44 03.09.2026

  • 10 Колко F-16 има бг-то?

    10 2 Отговор
    става смешно това тука има-тука няма, има самолети няма пилоти, има пилоти няма самолети.

    09:45 03.09.2026

  • 11 осраински

    5 2 Отговор
    ТИЯ ЕФ КИ СА НЕВИДИМИ .САМО СЪРБИТЕ ДА НЕ СА НАМЕШАТ

    Коментиран от #14

    09:46 03.09.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 7 Отговор
    В Украйна ф16 бомбят Путин от година.
    И май само три ефки дадоха фира

    09:46 03.09.2026

  • 13 лют пипер

    1 2 Отговор
    "Миг"-овете ще останат в базите,докато руснаците си ги поискат обратно.

    Коментиран от #16

    09:47 03.09.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "осраински":

    Видехме ги сърбите...
    Как за три седмици вдигнаха белия байряк.....

    09:47 03.09.2026

  • 15 Слава на Евроатлантическа България

    10 1 Отговор
    В СИВ НРБ през 80- те години Българските ВВС разполагат с около 400 бойни самолета.
    Българските пилоти са едни от най-добрите в света бойни пилоти с едно от най - добрите образования за военни пилоти, с едни от най - многото летателни часове на всеки пилот.
    А днес? В НАТО и ЕС ?

    Имаме банани, дънки, продадени политици, скапана икономика, съсипано здравеопазване, смешно образование, 2,5 млн. българи извън България, избори, на всеки 4 месеца и други, и други, и други все европейски придобивки!

    Коментиран от #18, #23

    09:48 03.09.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 7 Отговор

    До коментар #13 от "лют пипер":

    Миговете за Украйна....
    Както направиха другите държави от бившия соц.

    09:49 03.09.2026

  • 17 ТИР

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не е смешно ,,, ТН съветски самолети летят и имат въоражение за разлика от голите като пушка. Ф 16 ,

    Коментиран от #20

    09:50 03.09.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 9 Отговор

    До коментар #15 от "Слава на Евроатлантическа България":

    Кво като сме разполагали с 400 самолета.
    Соца КЛЕКНА пред НАТО без нито един изстрел.
    За какво хрантутихме 120 хилядна армия половин век.

    Коментиран от #25, #29, #40, #47

    09:51 03.09.2026

  • 19 Силиций

    2 1 Отговор
    Дано ги имаме и след няколко години,че като знаем сегашна България колко "цени" висококвалифицираните си специалисти за сметка на тълпата с етнически особености ....Може и да се окаже ,че сме ги имали за малко.

    09:51 03.09.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "ТИР":

    Летят ли ефките, съветските таралясници в музея на соца....

    09:52 03.09.2026

  • 21 Силиций

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чорба каша":

    От години се обучават и летят в САЩ.Но у нас по-важна е чорбата,не ученето....
    Като се върнат в България ще им се струва ,че са дошли в катун.

    Коментиран от #27

    09:54 03.09.2026

  • 22 само да попитам

    2 0 Отговор
    и на какво ще летят?

    Коментиран от #24

    09:56 03.09.2026

  • 23 койдазнай

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Слава на Евроатлантическа България":

    През 80-те години, средно пролетяното време за дин пилот във ВВС е около 70-80 часа. За инструкторие двойно. И са отработване много малък обем задачи. Примерно маневрен въздушен бой не е сред тях. Дори Радев се хвали, че са го наказвали, като почнали да правят подготовка за такива задачи, защото било забранено. Има го в много интервюта, който иска може да ги види.
    Това е било световното ниво.

    Коментиран от #26

    09:59 03.09.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "само да попитам":

    На еф16, дето бомбят Путин с тях

    Коментиран от #30

    10:01 03.09.2026

  • 25 защото

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    докато я хранихме никоя органзиция на терористи не ни е казвала с какво да си пръскаме реколтата какво да ядем как да се държим и на кого да плащаме живеехме си свободно благодарение на тази армия а сега който каквото нареди ние изпълнявамв чинно защото сме с голи задници!!! но ти едва ли имаш толкова мозък да го осъзнаеш…

    Коментиран от #31

    10:01 03.09.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "койдазнай":

    Никой не го отрича. И лесен ползата от всичко това, като соца са разпадна....

    10:02 03.09.2026

  • 27 Германий и Франций

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Силиций":

    Като си такъв голям спец, я кажи при какво странично натоварване и при колко градуса наклон на самолета, ще напълниш торбичката с чорба?

    10:02 03.09.2026

  • 28 един малък човек

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "обясни как нов самолет":

    Нищо, ще обикалят кът мухи над лай-о

    10:03 03.09.2026

  • 29 Да бе знам

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    за джендъра няма значения дали храни собствена, или чужда армия

    Коментиран от #32

    10:04 03.09.2026

  • 30 Големимек

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Двете ескадрили по осем самолета ще ги свалят точно за няколко минути при реална война, тогава наистина ще станеш за смях, чеситолковапрост

    Коментиран от #33, #36

    10:05 03.09.2026

  • 31 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "защото":

    Една армия ако не може да защити един СТРОЙ в една държава и самата държава.....за какво ни е
    А похарчихме милиарди НАРОДНА ПАРА за нея....

    10:05 03.09.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Да бе знам":

    Сега храним 25 хилядна армия.
    И никой не смей да ни барне вече 36 години.
    Как ли става тоя номер.....

    Коментиран от #35, #45

    10:07 03.09.2026

  • 33 България е НАТО.

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Големимек":

    Не ни плаши.....
    Чакаюе някой да свали самолет на НАТО....

    10:08 03.09.2026

  • 34 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "осраински":

    На маса с наще пари едини и пиене:)

    10:09 03.09.2026

  • 35 Ами става

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    като храниш чуждата американска армия - даваш едни милиарди, а от там поредното - ми ще видим до 2030 г.,..

    Коментиран от #41, #42

    10:10 03.09.2026

  • 36 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Големимек":

    Колко ефки свали Путин за пет години война.

    10:10 03.09.2026

  • 37 Чукче-Дарвин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "осраински":

    11 камикадзета, ще правят жените си милионерки.

    10:12 03.09.2026

  • 38 Факт

    0 1 Отговор
    Вече ШЕСТ години не можем да обучим достатъчен брой български летци на F16. Украйна за една година успя да обучи украински летци за F16

    10:12 03.09.2026

  • 39 Дай ви

    3 0 Отговор
    само да пилеете безумно много и излишни пари , че и тръгнал да се гордее ? На война ли ще ходиш ?

    10:13 03.09.2026

  • 40 ХА ХА ХА

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Като не познавате историята - не говорете глупости ...

    И сега виждаме кой е клекнал - САЩ ще правят теманета на Иран,
    щото им разказаха играта - естествено след пълното поражение на Запада от Русия ...

    Коментиран от #46

    10:13 03.09.2026

  • 41 България е НАТО.

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ами става":

    Милиарди за самолети, радари, страйкъри.
    Що ли други бивши соц страни ги купуват.
    Кои натовски държави на балканите имат още мигове, че нещо не са разбра.

    10:13 03.09.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ами става":

    А на СССР колко милиарда сме дали...
    Даже и златния резерв си изнесохме в Москве при соца.

    10:14 03.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този динозавър

    1 0 Отговор
    саботира модернизацията на МО, също като Мунчо.

    10:15 03.09.2026

  • 45 ХА ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    не ни пипал никой - за какво говорите - България е окрадена и продължава да се ограбва от всички - златото и другите подземни богатства се изнасят почти безплатно, акваторията ни си е турска, енергията ни е завладяна от чехи, австрийци и сие, финансите ни се изнасят, вкл. с помощта на продажниците в БНБ ....
    и т.н., и т.н.

    Коментиран от #48

    10:17 03.09.2026

  • 46 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "ХА ХА ХА":

    САЩ си бомбят Иран РЕГУЛЯРНО
    не обратното.
    Запада си бомби РУСИЯ регулярно
    не обратното
    Ти как мислиш.

    10:17 03.09.2026

  • 47 ТИР

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Така е клекнаха на НАТО а обещанието беше да не се разширява на изток,,,, не само че се разширяваше а и определяше развитието на страните с пряка намеса на организации ,,,, излишно е да коментираме периода от 1989 - 2026 ,,,

    Коментиран от #49

    10:18 03.09.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "ХА ХА ХА":

    Некой да БОМБИ България.
    Както бомбят Русия и Иран.....
    За грабежа си имаме политици, избрани от НАС....

    10:19 03.09.2026

  • 49 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "ТИР":

    Не НАТО са разшири на ИЗТОК
    А ИЗТОКА са разшири към НАТО...доброволно
    Ама ти откъде да знаеш.

    10:20 03.09.2026

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