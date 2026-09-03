Ген. Русев: До края на годината ще имаме 11 пилоти за F-16

До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броят им се очаква да достигне 15. Това заяви командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев в „Денят започва“ по БНТ.
По думите му България вече разполага с осем самолета F-16, които се усвояват активно от българските ВВС.
„България има осем самолета, това го знаят всички. Усвояваме самолета, самолетите летят активно. Това, че не се виждат над София, не означава, че машините не летят. Към момента имаме общо може би около 700 часа налетени със самолетите, които са в България", каза ген.-майор Николай Русев, командир на ВВС на България.
Русев посочи, че при предишния му разговор в предаването подготвените пилоти са били шест, а сега са осем.
„До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16. Към април ще увеличим броя им на 15. Всичко върви по план. Това, което зависи от нас, го правим. Там, където нещата не зависят от нас, се опитваме да ги улесним и водим разговори с нашите съюзници, така че всичко да се изпълнява в съответствие с договора", каза той.
Командирът на ВВС коментира и очакваното закъснение при доставката на вторите осем самолета F-16: „Това не зависи от нас. Но аз имам възможност да разговарям на много високо ниво и по този въпрос. Смятам, че се прави всичко възможно и от двете страни срокът на закъснението да бъде намален. Нещо повече – ако е възможно, част от самолетите да бъдат доставени по-рано.“
По думите му причините за забавянето са извън България.
В момента се работи по подготовката на пилоти за двата договора за F-16, като според командира на ВВС общата цел е да бъдат подготвени 32 летци.
„За 16 самолета 32 пилоти са достатъчни, но ние ще продължим да обучаваме пилоти. Поне за мен F-16 ще бъде напълно усвоен, когато имаме пилоти на F-16 на всички управленски нива – в командването на база, в командването на ВВС и, ако щете, в Щаба на отбраната", каза той.
Ген.-майор Николай Русев подчерта, че подготовката на летателния състав е непрекъснат процес. Русев заяви, че пилотите постепенно ще разширяват подготовката си, включително с нощни полети. За да могат самолетите да бъдат използвани за носене на бойно дежурство обаче, е необходимо те да бъдат напълно комплектовани.
„Следващата година пилотите започват да летят и нощем, което ще се случи сравнително бързо. Ще бъдем готови за носене на бойно дежурство тогава, когато самолетът бъде напълно комплектован.“
Той уточни, че към момента по самолетите не е инсталирана системата за самозащита и предупреждение.
„Системата за самозащита и предупреждение на самолета не е инсталирана. Защо я няма, не бих могъл да отговоря. Не я произвеждаме ние, но имаме уверението, че в рамките на следващата година може би ще започне инсталирането на системата. Очаквам към края на 2027 година да има някакъв резултат.“
По думите му България е изпълнила своите финансови и договорни ангажименти.
„Всичко е платено, всичко е в договора. Ние очакваме системата. Нищо не сме изпуснали от това, което е необходимо.“
Генерал-майор Русев отново заяви позицията си, че 16 самолета F-16, или една ескадрила, не са достатъчни за нуждите на България.
Решението какъв да бъде следващият тип самолет обаче е политическо, подчерта той. Според него трябва да започнат разговори за придобиването на нова ескадрила, която да влезе на въоръжение през следващото десетилетие.
Русев уточни, че под „заместващ изтребител“ не разбира придобиването на още МиГ-29.
Той не вижда проблем България да поддържа повече от един тип боен самолет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
Коментиран от #34, #37
09:40 03.09.2026
2 Българин
09:41 03.09.2026
3 Чорба каша
Коментиран от #21
09:41 03.09.2026
4 Айляк
В далечна перспектива мислим:)
Типично по ганьовски.
09:43 03.09.2026
5 обясни как нов самолет
Коментиран от #28
09:43 03.09.2026
6 ас404
09:43 03.09.2026
7 бушприт
09:44 03.09.2026
8 РЕалисто
09:44 03.09.2026
9 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #17
09:44 03.09.2026
10 Колко F-16 има бг-то?
09:45 03.09.2026
11 осраински
Коментиран от #14
09:46 03.09.2026
12 ГОЛЕМ СМЕХ
И май само три ефки дадоха фира
09:46 03.09.2026
13 лют пипер
Коментиран от #16
09:47 03.09.2026
14 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #11 от "осраински":Видехме ги сърбите...
Как за три седмици вдигнаха белия байряк.....
09:47 03.09.2026
15 Слава на Евроатлантическа България
Българските пилоти са едни от най-добрите в света бойни пилоти с едно от най - добрите образования за военни пилоти, с едни от най - многото летателни часове на всеки пилот.
А днес? В НАТО и ЕС ?
Имаме банани, дънки, продадени политици, скапана икономика, съсипано здравеопазване, смешно образование, 2,5 млн. българи извън България, избори, на всеки 4 месеца и други, и други, и други все европейски придобивки!
Коментиран от #18, #23
09:48 03.09.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #13 от "лют пипер":Миговете за Украйна....
Както направиха другите държави от бившия соц.
09:49 03.09.2026
17 ТИР
До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не е смешно ,,, ТН съветски самолети летят и имат въоражение за разлика от голите като пушка. Ф 16 ,
Коментиран от #20
09:50 03.09.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "Слава на Евроатлантическа България":Кво като сме разполагали с 400 самолета.
Соца КЛЕКНА пред НАТО без нито един изстрел.
За какво хрантутихме 120 хилядна армия половин век.
Коментиран от #25, #29, #40, #47
09:51 03.09.2026
19 Силиций
09:51 03.09.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "ТИР":Летят ли ефките, съветските таралясници в музея на соца....
09:52 03.09.2026
21 Силиций
До коментар #3 от "Чорба каша":От години се обучават и летят в САЩ.Но у нас по-важна е чорбата,не ученето....
Като се върнат в България ще им се струва ,че са дошли в катун.
Коментиран от #27
09:54 03.09.2026
22 само да попитам
Коментиран от #24
09:56 03.09.2026
23 койдазнай
До коментар #15 от "Слава на Евроатлантическа България":През 80-те години, средно пролетяното време за дин пилот във ВВС е около 70-80 часа. За инструкторие двойно. И са отработване много малък обем задачи. Примерно маневрен въздушен бой не е сред тях. Дори Радев се хвали, че са го наказвали, като почнали да правят подготовка за такива задачи, защото било забранено. Има го в много интервюта, който иска може да ги види.
Това е било световното ниво.
Коментиран от #26
09:59 03.09.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "само да попитам":На еф16, дето бомбят Путин с тях
Коментиран от #30
10:01 03.09.2026
25 защото
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":докато я хранихме никоя органзиция на терористи не ни е казвала с какво да си пръскаме реколтата какво да ядем как да се държим и на кого да плащаме живеехме си свободно благодарение на тази армия а сега който каквото нареди ние изпълнявамв чинно защото сме с голи задници!!! но ти едва ли имаш толкова мозък да го осъзнаеш…
Коментиран от #31
10:01 03.09.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #23 от "койдазнай":Никой не го отрича. И лесен ползата от всичко това, като соца са разпадна....
10:02 03.09.2026
27 Германий и Франций
До коментар #21 от "Силиций":Като си такъв голям спец, я кажи при какво странично натоварване и при колко градуса наклон на самолета, ще напълниш торбичката с чорба?
10:02 03.09.2026
28 един малък човек
До коментар #5 от "обясни как нов самолет":Нищо, ще обикалят кът мухи над лай-о
10:03 03.09.2026
29 Да бе знам
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":за джендъра няма значения дали храни собствена, или чужда армия
Коментиран от #32
10:04 03.09.2026
30 Големимек
До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Двете ескадрили по осем самолета ще ги свалят точно за няколко минути при реална война, тогава наистина ще станеш за смях, чеситолковапрост
Коментиран от #33, #36
10:05 03.09.2026
31 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #25 от "защото":Една армия ако не може да защити един СТРОЙ в една държава и самата държава.....за какво ни е
А похарчихме милиарди НАРОДНА ПАРА за нея....
10:05 03.09.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #29 от "Да бе знам":Сега храним 25 хилядна армия.
И никой не смей да ни барне вече 36 години.
Как ли става тоя номер.....
Коментиран от #35, #45
10:07 03.09.2026
33 България е НАТО.
До коментар #30 от "Големимек":Не ни плаши.....
Чакаюе някой да свали самолет на НАТО....
10:08 03.09.2026
34 Реалист
До коментар #1 от "осраински":На маса с наще пари едини и пиене:)
10:09 03.09.2026
35 Ами става
До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":като храниш чуждата американска армия - даваш едни милиарди, а от там поредното - ми ще видим до 2030 г.,..
Коментиран от #41, #42
10:10 03.09.2026
36 Я пъ тоа
До коментар #30 от "Големимек":Колко ефки свали Путин за пет години война.
10:10 03.09.2026
37 Чукче-Дарвин
До коментар #1 от "осраински":11 камикадзета, ще правят жените си милионерки.
10:12 03.09.2026
38 Факт
10:12 03.09.2026
39 Дай ви
10:13 03.09.2026
40 ХА ХА ХА
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Като не познавате историята - не говорете глупости ...
И сега виждаме кой е клекнал - САЩ ще правят теманета на Иран,
щото им разказаха играта - естествено след пълното поражение на Запада от Русия ...
Коментиран от #46
10:13 03.09.2026
41 България е НАТО.
До коментар #35 от "Ами става":Милиарди за самолети, радари, страйкъри.
Що ли други бивши соц страни ги купуват.
Кои натовски държави на балканите имат още мигове, че нещо не са разбра.
10:13 03.09.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #35 от "Ами става":А на СССР колко милиарда сме дали...
Даже и златния резерв си изнесохме в Москве при соца.
10:14 03.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този динозавър
10:15 03.09.2026
45 ХА ХА ХА
До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":не ни пипал никой - за какво говорите - България е окрадена и продължава да се ограбва от всички - златото и другите подземни богатства се изнасят почти безплатно, акваторията ни си е турска, енергията ни е завладяна от чехи, австрийци и сие, финансите ни се изнасят, вкл. с помощта на продажниците в БНБ ....
и т.н., и т.н.
Коментиран от #48
10:17 03.09.2026
46 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #40 от "ХА ХА ХА":САЩ си бомбят Иран РЕГУЛЯРНО
не обратното.
Запада си бомби РУСИЯ регулярно
не обратното
Ти как мислиш.
10:17 03.09.2026
47 ТИР
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Така е клекнаха на НАТО а обещанието беше да не се разширява на изток,,,, не само че се разширяваше а и определяше развитието на страните с пряка намеса на организации ,,,, излишно е да коментираме периода от 1989 - 2026 ,,,
Коментиран от #49
10:18 03.09.2026
48 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #45 от "ХА ХА ХА":Некой да БОМБИ България.
Както бомбят Русия и Иран.....
За грабежа си имаме политици, избрани от НАС....
10:19 03.09.2026
49 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #47 от "ТИР":Не НАТО са разшири на ИЗТОК
А ИЗТОКА са разшири към НАТО...доброволно
Ама ти откъде да знаеш.
10:20 03.09.2026