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Мартин Георгиев остава извън състава на АЕК за Шампионската лига

Мартин Георгиев остава извън състава на АЕК за Шампионската лига

3 Септември, 2026 12:16 505 0

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Българският талант пропуска сблъсъците с европейските колоси

Мартин Георгиев остава извън състава на АЕК за Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мартин Георгиев няма да бъде част от състава на АЕК Атина за основната фаза на Шампионската лига този сезон. Въпреки че младият защитник бе сред избраниците на треньора Марко Николич по време на плейофите срещу Левски, наставникът реши да не разчита на него в най-престижния европейски клубен турнир.

Съгласно регламента, всеки отбор има право на три промени в списъка с картотекирани футболисти преди основната фаза. За съжаление, Георгиев, заедно с още двама свои съотборници, отпадна от сметките на Николич. На тяхно място бяха включени нови попълнения, които ще защитават цветовете на АЕК срещу европейските грандове като Реал Мадрид и Манчестър Сити. Така българският национал пропуска възможността да се изправи срещу някои от най-големите имена във футбола.

Решението на Марко Николич да извади Георгиев от групата е повече от неочаквано, тъй като младият бранител бе считан за основна алтернатива на Лазарос Рота на позицията десен бек. Въпреки статута си на резерва, бившият играч на Славия София демонстрира отлична форма – само преди ден той започна като титуляр и отбеляза гол в мача срещу Нестос Хрисопулис за Купата на Гърция.

Макар и разочарованието да е голямо, Мартин Георгиев остава важна част от плановете на АЕК за вътрешните турнири.


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