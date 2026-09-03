Ники Кънчев: За 25 години нито веднъж не побългарихме "Стани богат"

Четвърт век след първото си издание в България телевизионната игра "Стани богат“ се завръща в ефира на bTV със специален празничен сезон. Стартът е на 7 септември, а юбилейното издание ще съчетае историята на формата с нови елементи, които ще внесат допълнителна стратегия в играта, пише plovdiv24.bg.

За първи път участниците ще могат сами да изберат по кои правила да се състезават - по класическия регламент от първите сезони или по неговата съвременна версия. Ако заложат на правилата отпреди 25 години, те ще получат възможност да се борят за специалната юбилейна награда от 125 000 евро.

Пред ELLE водещият Ники Кънчев разказва, че този избор ще създава интрига още преди задаването на първия въпрос. Според него всеки епизод ще се превърне в отделно събитие, а новият сезон ще даде шанс на смели и находчиви участници да станат част от историята на предаването.

Водещият признава, че въпреки дългогодишния си опит пред камерата тръпката не е изчезнала. Всяка игра е уникално преживяване за човека на стола на богатството, а задачата му е да помогне на участниците да се справят с напрежението и да получат необходимото уважение и подкрепа.

Кънчев няма специален ритуал преди снимки. По думите му водещият трябва да бъде готов независимо от часа, деня или поредния епизод, който се записва. Той трябва да излъчва увереност, да вдъхва респект и да повежда останалите след себе си.

"Стани богат“ според него е класически формат, възпитал няколко поколения млади хора с интерес към знанието и образованието. Именно затова екипът, продуцентите и телевизията носят отговорността да отговарят на високите очаквания на аудиторията.

"Стани богат“ е класическо предаване. Отлично прието от българите, обичано от тях, възпитало няколко поколение млади хора, които искат да се образоват, които имат интерес да учат, да научават, да търсят. Затова и аз, и екипът, и продуцентите, и телевизията трябва да сме на нивото на очакванията към нас. За тези 25 години нито за миг не го "побългарихме“ с някакви родни мурафети или изпълнения.", казва водещият на "Стани богат"

Ролята на водещия не се изчерпва със задаването на въпросите. Тя включва анализ на възможните отговори, подпомагане на зрителите, които също участват мислено в играта, подходящ хумор и внимателно поддържане на напрежението. Кънчев сравнява атмосферата с тази в "Кой да знае?“, където шегите, импровизациите и театралните реакции са важна част от шоуто.

В "Стани богат“ подходът е различен. Водещият и участникът по-скоро водят разследване, в което търсят единствения верен отговор, анализират защо въпросът е поставен на съответното ниво и разпознават подвеждащите формулировки сред останалите възможности.

Ники Кънчев определя задачата си като баланс между консервативното отношение към утвърдения формат и необходимостта предаването да се развива заедно с времето. Като пример той посочва реакциите към белите маратонки, с които се появява при завръщането си като водещ преди три години. Дори тази сравнително малка промяна е посрещната критично от част от зрителите, свикнали с традиционния му образ.

По повод годишнината Кънчев отдава основната заслуга за дълголетието на предаването на неговата публика. Именно постоянният зрителски интерес го задържа на екран в продължение на четвърт век. Той подчертава също ролята на продуцентите и подкрепата на bTV за развитието на големите идеи, свързани с формата.

Сред тях е и "Златната лига“ - серията от специални издания, която събра млади и образовани участници. Според водещия те са показали, че България има достойно бъдеще в лицето на хора, които обичат страната си, стремят се към сериозно образование и искат да приложат наученото тук.

През годините зад кадър са работили редица специалисти, които впоследствие постигат значими успехи в журналистиката, литературата и киното. Преди да стане водещ на "120 минути“, Светослав Иванов е сценарист в "Стани богат“. Въпроси за играта е писал и проф. Георги Бърдаров, удостоен през 2021 г. с Европейската награда за литература за романа "Absolvo Te“.

Част от екипа е и Дойчин Маргоевски, отговарял за жокерите, музикалните сигнали и графиките. По-късно той се премества в Лондон и започва да работи по цветовите решения на холивудски продукции, сред които "Бохемска рапсодия“. Сред режисьорите на предаването са били Виктор Чучков, заснел "Тилт“ и "18% сиво“, както и Ники Пенчев, който впоследствие поема "Кой да знае?“.