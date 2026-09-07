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Марковски: Трябва да установят тартора на побоя над Кузев

Марковски: Трябва да установят тартора на побоя над Кузев

7 Септември, 2026 08:59, обновена 7 Септември, 2026 09:04 598 8

  • димитър марковски-
  • убийство-
  • пловдив-
  • георги кузев

Адвокатът разкри ключови детайли за жестокото убийство на Младежкия хълм в Пловдив и обяви стартирането на граждански искове срещу извършителите

Марковски: Трябва да установят тартора на побоя над Кузев - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Не бих казал, че всички, ангажирани към смъртта на Георги Кузев, са с повдигнати обвинения. Това е спекулативно на този етап от досъдебното производство.“ Това коментира в ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA адвокат Димитър Марковски, който представлява близките на жестоко пребития до смърт 37-годишен мъж в Пловдив.

Според правозащитника е от изключително значение разследващите органи да установят с точност кой е реалният тартор на побоя над Георги Кузев, тъй като в подобни групови престъпления индивидуалната роля определя и тежестта на наказанието. Адвокатът допълни, че е налице достатъчно количество видеоматериал от фаталната нощ, който ще помогне на прокуратурата да детайлизира действията и личния принос на всеки един от съизвършителите.

Финансови компенсации и граждански искове

Марковски потвърди, че вече е предприел необходимите правни действия за обезпечаване на бъдещите граждански искове, които почерненото семейство ще предяви в съда. Тъй като част от нападателите са непълнолетни, финансовите претенции ще бъдат насочени директно към техните родители.

Адвокатът направи и критичен коментар относно съдебната практика у нас: „Българинът струва по-малко от един хубав кон. За съжаление, параметрите на обезщетенията у нас все още са далеч от тези за европейските граждани. За изгубен живот на млад българин съдът обикновено присъжда между 110 и 140 хиляди евро, което е стойността на един хубав западен автомобил“. Той подчерта, че разговори за конкретни суми със сестрата на Георги все още не са водени, тъй като семейството е изключително травмирано от трагедията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много добри деца

    3 1 Отговор
    Колкото и да го увърта адвоката, това си е предумишлено убийство, обаче трудно може да се определи прекия извършител.

    Коментиран от #7

    09:07 07.09.2026

  • 2 Няма,

    3 0 Отговор
    тартори! Всички изродчета вътре по 20 години!Бай Ставри ще ги възпитава !!!😡

    09:10 07.09.2026

  • 3 Медал за дядото!

    5 0 Отговор
    Като стана дума за агресията от страна на пишлегарите, изгледах видеото където дядото наби шамарите на 14 годишното нагло пишлеме. Е накефих се. Малки гадни лешпери, на които ако някой не ги шамароса навреме, после стават убийци като тия за които се говори в тая статия

    09:11 07.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Кое педофилско НПО плаща огромният хонорар на Марковски?

    09:15 07.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ах Ох

    1 0 Отговор
    Марковски "правозащитника", ахахахахахаааа 🤣🖕

    09:33 07.09.2026

  • 7 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много добри деца":

    Пак ще го кажа. Не ги оправдавам по никакъв начин и трябва да получат сериозно наказание за извършеното престъпление, но... Тук няма предумишлено убийство. Намерението, тоест умисъла е бил да го унижават и да го бият, защото са го възприемали като педофил. Налице е нанасяне на телесни повреди в резултат на които е настъпила смърт, а това е съвсем друг състав от НК.

    09:42 07.09.2026

  • 8 Уха

    0 0 Отговор
    Делото е фира. Само за чесане на езици по телевизията. Отговорността е лична а не групова а там вече всичко ще отече.

    09:58 07.09.2026