Марковски: Трябва да установят тартора на побоя над Кузев

„Не бих казал, че всички, ангажирани към смъртта на Георги Кузев, са с повдигнати обвинения. Това е спекулативно на този етап от досъдебното производство.“ Това коментира в ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA адвокат Димитър Марковски, който представлява близките на жестоко пребития до смърт 37-годишен мъж в Пловдив.

Според правозащитника е от изключително значение разследващите органи да установят с точност кой е реалният тартор на побоя над Георги Кузев, тъй като в подобни групови престъпления индивидуалната роля определя и тежестта на наказанието. Адвокатът допълни, че е налице достатъчно количество видеоматериал от фаталната нощ, който ще помогне на прокуратурата да детайлизира действията и личния принос на всеки един от съизвършителите.

Финансови компенсации и граждански искове

Марковски потвърди, че вече е предприел необходимите правни действия за обезпечаване на бъдещите граждански искове, които почерненото семейство ще предяви в съда. Тъй като част от нападателите са непълнолетни, финансовите претенции ще бъдат насочени директно към техните родители.

Адвокатът направи и критичен коментар относно съдебната практика у нас: „Българинът струва по-малко от един хубав кон. За съжаление, параметрите на обезщетенията у нас все още са далеч от тези за европейските граждани. За изгубен живот на млад българин съдът обикновено присъжда между 110 и 140 хиляди евро, което е стойността на един хубав западен автомобил“. Той подчерта, че разговори за конкретни суми със сестрата на Георги все още не са водени, тъй като семейството е изключително травмирано от трагедията.