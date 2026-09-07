Марковски: Трябва да установят тартора на побоя над Кузев

„Не бих казал, че всички, ангажирани към смъртта на Георги Кузев, са с повдигнати обвинения. Това е спекулативно на този етап от досъдебното производство.“ Това коментира в ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA адвокат Димитър Марковски, който представлява близките на жестоко пребития до смърт 37-годишен мъж в Пловдив.
Според правозащитника е от изключително значение разследващите органи да установят с точност кой е реалният тартор на побоя над Георги Кузев, тъй като в подобни групови престъпления индивидуалната роля определя и тежестта на наказанието. Адвокатът допълни, че е налице достатъчно количество видеоматериал от фаталната нощ, който ще помогне на прокуратурата да детайлизира действията и личния принос на всеки един от съизвършителите.
Финансови компенсации и граждански искове
Марковски потвърди, че вече е предприел необходимите правни действия за обезпечаване на бъдещите граждански искове, които почерненото семейство ще предяви в съда. Тъй като част от нападателите са непълнолетни, финансовите претенции ще бъдат насочени директно към техните родители.
Адвокатът направи и критичен коментар относно съдебната практика у нас: „Българинът струва по-малко от един хубав кон. За съжаление, параметрите на обезщетенията у нас все още са далеч от тези за европейските граждани. За изгубен живот на млад българин съдът обикновено присъжда между 110 и 140 хиляди евро, което е стойността на един хубав западен автомобил“. Той подчерта, че разговори за конкретни суми със сестрата на Георги все още не са водени, тъй като семейството е изключително травмирано от трагедията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много добри деца
Коментиран от #7
09:07 07.09.2026
2 Няма,
09:10 07.09.2026
3 Медал за дядото!
09:11 07.09.2026
4 Последния Софиянец
09:15 07.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ах Ох
09:33 07.09.2026
7 007 лиценз ту кил
До коментар #1 от "Много добри деца":Пак ще го кажа. Не ги оправдавам по никакъв начин и трябва да получат сериозно наказание за извършеното престъпление, но... Тук няма предумишлено убийство. Намерението, тоест умисъла е бил да го унижават и да го бият, защото са го възприемали като педофил. Налице е нанасяне на телесни повреди в резултат на които е настъпила смърт, а това е съвсем друг състав от НК.
09:42 07.09.2026
8 Уха
09:58 07.09.2026