Нападнаха продавачка при обир на магазин в Любимец

Продавачка е настанена в болница след опит за грабеж в хранителен магазин в Любимец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.
Инцидентът е станал в петък около 21:30 часа в търговски обект на улица „Одрин“. 22-годишен мъж, познат на органите на реда, е нападнал 48-годишната служителка с намерението да открадне наличните пари от магазина. В резултат на нападението жената е пострадала и е настанена за лечение в МБАЛ – Свиленград, като, за щастие, няма опасност за живота ѝ.
Реакцията след сигнала до полицейското управление и намесата на близък на собственичката на магазина са довели до бързото задържане на извършителя. При проверката с дрегер е установено, че 22-годишният нападател е бил с 2,48 промила алкохол в кръвта.
Първоначално той е арестуван за срок до 24 часа, а впоследствие прокуратурата го е привлекла като обвиняем и е удължила мярката му за задържане до 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йеврозона
Коментиран от #6
08:06 09.09.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #5, #7
08:06 09.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пустиня(к)
08:19 09.09.2026
5 един
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Не, типичен русофил.
08:30 09.09.2026
6 Предава
До коментар #1 от "Йеврозона":се по наследство. Шумкарите обираха мандри, тия магазини.
08:32 09.09.2026
7 Галина Колева
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Не бъркайте великите сиукси с когото и да е било.Да сте чули коренни народи на т.н.америки да са замесени в каквито и да е било престъпления !?
08:38 09.09.2026