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Нападнаха продавачка при обир на магазин в Любимец

Нападнаха продавачка при обир на магазин в Любимец

9 Септември, 2026 08:00 879 7

  • грабеж-
  • магазин-
  • продавачка-
  • любимец

Жената е настанена в болница

Нападнаха продавачка при обир на магазин в Любимец - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продавачка е настанена в болница след опит за грабеж в хранителен магазин в Любимец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Инцидентът е станал в петък около 21:30 часа в търговски обект на улица „Одрин“. 22-годишен мъж, познат на органите на реда, е нападнал 48-годишната служителка с намерението да открадне наличните пари от магазина. В резултат на нападението жената е пострадала и е настанена за лечение в МБАЛ – Свиленград, като, за щастие, няма опасност за живота ѝ.

Реакцията след сигнала до полицейското управление и намесата на близък на собственичката на магазина са довели до бързото задържане на извършителя. При проверката с дрегер е установено, че 22-годишният нападател е бил с 2,48 промила алкохол в кръвта.

Първоначално той е арестуван за срок до 24 часа, а впоследствие прокуратурата го е привлекла като обвиняем и е удължила мярката му за задържане до 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йеврозона

    10 1 Отговор
    В белите държави обират банки, а тук - хранителни магазини.

    Коментиран от #6

    08:06 09.09.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 2 Отговор
    Сиукс активист на ПП-ДБ. Събирал е пари за реклама на президентските избори. 🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #5, #7

    08:06 09.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пустиня(к)

    1 0 Отговор
    От петък до среда. Бързаци сте.

    08:19 09.09.2026

  • 5 един

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Не, типичен русофил.

    08:30 09.09.2026

  • 6 Предава

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Йеврозона":

    се по наследство. Шумкарите обираха мандри, тия магазини.

    08:32 09.09.2026

  • 7 Галина Колева

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Не бъркайте великите сиукси с когото и да е било.Да сте чули коренни народи на т.н.америки да са замесени в каквито и да е било престъпления !?

    08:38 09.09.2026