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ГДБОП иззе хиляди фалшиви стоки по Черноморието

ГДБОП иззе хиляди фалшиви стоки по Черноморието

6 Септември, 2026 15:20 338 2

  • гдбоп-
  • фалшиви стоки-
  • черноморие

В хода на полицейската акция са установени търговски обекти, в които се съхранявали и предлагали за продажба фалшифицирани стоки – имитации на известни марки

ГДБОП иззе хиляди фалшиви стоки по Черноморието - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП проведоха на 4 септември 2026 г. специализирана операция в защита на интелектуалната собственост на територията на курортни селища по Южното Черноморие. Това съобщиха от полицията.

В хода на полицейската акция са установени търговски обекти, в които се съхранявали и предлагали за продажба фалшифицирани стоки – имитации на известни марки.

В магазините и прилежащите към тях складови помещения са открити над 4000 чифта спортни обувки и други артикули. Стоките са иззети в условията на неотложност.

Образувани са досъдебни производства за престъпления по чл. 172б от Наказателния кодекс. Действията по разследването продължават.

При проведена по-рано полицейска операция на територията на гр. Варна е преустановена незаконната продажба и съхранение на слънчеви и диоптрични очила и аксесоари за тях, носещи белезите на защитени търговски марки, без необходимото по закон съгласие на притежателите на правата. Иззети са около 7000 артикула. Образувано е досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    1 0 Отговор
    И ЗАЩО В КРАЯ НА ЛЯТОТО, А НЕ В НАЧАЛОТО? ЗА ДА ГИ ШИТНАТ ВЕЧЕ, НАЛИ? ГДБОП ГОЛЯМА РАБОТА СВЪРШИХТЕ ,БЛАГОДАРЯ ВИ И НЕ ОЧАКВАЙТЕ ПОВЕЧЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НА УВЕЛИЧЕНИТЕ ВИ ДРАСТИЧНО НЕПРАВОМЕРНО ЗАПЛАТИТЕ. ПРИЯТЕН ОТДИХ ,ЧЕ СТЕ СЕ ЗАТРУДНИЛИ ДОСТА. 🤦‍♂️👺✈️🤔🚔

    15:24 06.09.2026

  • 2 А50

    0 0 Отговор
    Тия па, какво ли не правят за една почивка на морето. Извзели джапанки адидас

    15:36 06.09.2026