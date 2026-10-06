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Прокуратурата с подробности след арестите в УМБАЛ „Св. Георги“

Прокуратурата с подробности след арестите в УМБАЛ „Св. Георги“

6 Октомври, 2026 06:13, обновена 6 Октомври, 2026 06:18 1 195 5

  • умбал свети георги-
  • пловдив-
  • икономическа полиция-
  • нзок-
  • фиктивни хоспитализации

Разследването е за предполагаемо източване на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации. Извършени са 40 обиска и претърсвания в Пловдив, Карлово и Кричим.

Прокуратурата с подробности след арестите в УМБАЛ „Св. Георги“ - 1
Снимка: УМБАЛ &quot;Свети Георги&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десет души са задържани при акция на Икономическа полиция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Сред отведените е деканът на Медицинския факултет проф. Мариела Генева-Попова.

По случая се разследва предполагаемо участие в организирана престъпна група с цел източване на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. На този етап задържаните не са обвинени и вината им не е установена.

Проверки в Пловдив, Карлово и Кричим

Общо 40 обиска и претърсвания са извършени в рамките на операцията. Освен в УМБАЛ „Св. Георги“ действия е имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим.

Предстои полицията и прокуратурата да съобщят на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как според разследването е действала схемата и какъв е размерът на евентуалната щета за бюджета на НЗОК.

Източници: bntnews.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко

    8 1 Отговор
    е заради леврото !

    06:19 06.10.2026

  • 2 Атлантик

    11 2 Отговор
    Бялата мафия. Да разровят в Токуда , болницата е собственост на топ бандита Бойко Борисов, със сигурност ще има крадене.

    Коментиран от #3

    06:38 06.10.2026

  • 3 хахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Атлантик":

    Не знаех, че Бойко е толкова велик, че притежава мултинационалната частна здравна група IHH Healthcare Berhad:)
    Токуда е една от 90-те болници, които притежават по цял свят.

    Коментиран от #5

    07:15 06.10.2026

  • 4 Мнение

    5 0 Отговор
    Защо не кажат истината? А тя е, че в петмилионна България има близо 400 болници - държавни, общински и частни, като частните се ползват с всички права и предимства, които ползват държавните и общинските болници. Е, как точно могат да се издържат 400 болници, с всичките им разходи, доста високи заплати, огромен персонал, работещ основно в големите градове, а по селата няма дори и един фелдшер. То е ясно, че кражбите ще продължават докато тези 400 болници не станат най-много 100, както е във всяка нормална държава. И да питат КОЙ разреши да се накачулят толкова болници на гърба на Здравната каса, т.е. на всички нас, за да я източват и защо частните болници не се самоиздържат, след като са частници, а дерат яко касата?

    07:52 06.10.2026

  • 5 абе, каун

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "хахаха":

    Никой нищо не притежава в България, без да се отчита нагоре.

    08:45 06.10.2026