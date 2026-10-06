Прокуратурата с подробности след арестите в УМБАЛ „Св. Георги“

Десет души са задържани при акция на Икономическа полиция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Сред отведените е деканът на Медицинския факултет проф. Мариела Генева-Попова.

По случая се разследва предполагаемо участие в организирана престъпна група с цел източване на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. На този етап задържаните не са обвинени и вината им не е установена.

Проверки в Пловдив, Карлово и Кричим

Общо 40 обиска и претърсвания са извършени в рамките на операцията. Освен в УМБАЛ „Св. Георги“ действия е имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим.

Предстои полицията и прокуратурата да съобщят на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как според разследването е действала схемата и какъв е размерът на евентуалната щета за бюджета на НЗОК.

Източници: bntnews.bg