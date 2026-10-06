Прокуратурата с подробности след арестите в УМБАЛ „Св. Георги“

Десет души са задържани при акция на Икономическа полиция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Сред отведените е деканът на Медицинския факултет проф. Мариела Генева-Попова.
По случая се разследва предполагаемо участие в организирана престъпна група с цел източване на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. На този етап задържаните не са обвинени и вината им не е установена.
Проверки в Пловдив, Карлово и Кричим
Общо 40 обиска и претърсвания са извършени в рамките на операцията. Освен в УМБАЛ „Св. Георги“ действия е имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим.
Предстои полицията и прокуратурата да съобщят на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как според разследването е действала схемата и какъв е размерът на евентуалната щета за бюджета на НЗОК.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всичко
06:19 06.10.2026
2 Атлантик
Коментиран от #3
06:38 06.10.2026
3 хахаха
До коментар #2 от "Атлантик":Не знаех, че Бойко е толкова велик, че притежава мултинационалната частна здравна група IHH Healthcare Berhad:)
Токуда е една от 90-те болници, които притежават по цял свят.
Коментиран от #5
07:15 06.10.2026
4 Мнение
07:52 06.10.2026
5 абе, каун
До коментар #3 от "хахаха":Никой нищо не притежава в България, без да се отчита нагоре.
08:45 06.10.2026