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Прокуратурата иска постоянен арест за трима медици в Пловдив

Прокуратурата иска постоянен арест за трима медици в Пловдив

7 Октомври, 2026 05:54 960 11

  • пловдив-
  • умбал свети георги-
  • нзок-
  • фиктивни хоспитализации-
  • прокуратура

Шестима са привлечени към наказателна отговорност след акцията в УМБАЛ „Св. Георги“. Трима са освободени под гаранция от 5000 евро.

Прокуратурата иска постоянен арест за трима медици в Пловдив - 1
Снимка: УМБАЛ &quot;Свети Георги&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе искане за постоянен арест на трима медици, привлечени към наказателна отговорност след акцията в УМБАЛ „Св. Георги“. Разследването е за участие в организирана престъпна група и неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации.

Общо шестима души са привлечени към наказателна отговорност, съобщи прокуратурата. Трима от тях са задържани за срок до 72 часа, а други трима са освободени под парична гаранция от 5000 евро. Сред привлечените е началникът на отделението по ревматология проф. Мариела Генева-Попова, която е и декан на Медицинския факултет в Пловдив. Вината на задържаните и обвиняемите не е установена с влязъл в сила съдебен акт.

Проверката е започнала след сигнали от пациенти и лекари

По данни на прокуратурата до разследването се е стигнало след сигнали за голям брой направления за хоспитализация. За период от три години в отделението по ревматология са отчетени 24 000 клинични пътеки при налични 49 легла.

За същия период НЗОК е изплатила около 12 млн. евро на болницата по клинични пътеки. Според разследващите близо 3 млн. евро са получени неправомерно. В своята позиция наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов заяви:

„Има генерирани 5000 направления за хоспитализация в Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Св. Георги“.“

40 претърсвания в Пловдив, Карлово и Кричим

В рамките на акцията са извършени 40 претърсвания и обиски на адреси в Пловдив, Карлово и Кричим. Иззети са документи и компютърни конфигурации от клиниката по ревматология и други медицински структури.

Прокуратурата твърди, че част от хората, вписани като хоспитализирани, не са посещавали клиниката или са били там единствено за вземане на кръв. Проверяват се и данни за случаи, при които пациенти са били изписвани предсрочно. Тези твърдения предстои да бъдат проверени и доказани в рамките на наказателното производство.

По случая са извършени разпити на свидетели, включително лекари от клиниката. Разследват се и данни за неправилно съхранявани лекарства, медикаменти с изтекъл срок на годност и евентуални нарушения при клинични проучвания.

Следва Окръжният съд в Пловдив да разгледа искането за постоянен арест на тримата задържани медици. За останалите трима привлечени към наказателна отговорност остава в сила мярката „парична гаранция“.

Източници: bntnews.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 закривай в бг няма медицина

    5 1 Отговор
    тия са търговки дружества, нормално е да е така

    06:00 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БРАВО Радев .

    6 2 Отговор
    По Вапцаров : РАЗРОВИШ ли кочината на БОКО и ШИШИ , започва страшно много да МИРИШи . А е само началото и няма кътче от което да не вони , след толкова години ГРАБЕНЕ на народни средства . Те затова и КВИЧАТ по телевизиите . НИЕ Не ги слушаме - ДЕЙСТВАЙ.

    Коментиран от #9

    06:59 07.10.2026

  • 5 ТПУДНО Е ДА АРЕСТУВАТ БОКО И ШИШИ

    2 0 Отговор
    Дето ограбват от здравеопазването милиарди годишно. Лекари лесно се арестуват.

    07:12 07.10.2026

  • 6 Съдията Дред

    6 1 Отговор
    10 г. затвор и конфискация на цяло имущество което притежават.

    07:13 07.10.2026

  • 7 Ост

    3 0 Отговор
    Лакомия до шия

    07:21 07.10.2026

  • 8 Тити

    1 1 Отговор
    До седмица всичко ще е приключило даже може и да ги върнат на работа.

    07:22 07.10.2026

  • 9 Сзо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "БРАВО Радев .":

    Абе междувременно се сетих за едни 54 млн лева изтеглени от една банка, и изнесени в чували....какво ли стана с тях?

    07:51 07.10.2026

  • 10 А кога

    1 0 Отговор
    и в медика ще се провери шеф муртезова и общ.съветничка роси ама не кирилова,а кръстева

    07:53 07.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.