Защо феновете на Лацио продължават бойкота въпреки силния старт на сезона?

Лацио започна сезона по начин, който малцина очакваха след шокиращото отпадане от втородивизионния Мантуа за Купата на Италия. Четири кръга след началото на Серия А обаче „бианкочелестите“ все още са непобедени – с три победи и равенство, което ги оставя само на две точки от върха. Въпреки това феновете продължават бойкота си и не посещават домакинските мачове на „Олимпико“.

Протестът, организиран от Curva Nord, е насочен не срещу самия клуб, а срещу президента и собственик Клаудио Лотито. Привържениците настояват за диалог с ръководството и смятат, че през последните две десетилетия липсва достатъчно амбиция за развитието на Лацио. Заради бойкота притежателите на сезонни карти са по-малко от една шеста спрямо миналия сезон, въпреки че феновете продължават да пътуват за гостуванията и да подкрепят отбора пред тренировъчната база.

Според привържениците при управлението на Лотито Лацио не е получил необходимия тласък, когато е бил близо до сериозна битка за титлата в Италия. Тимът на няколко пъти се е класирал за Шампионската лига, но последният спечелен трофей остава Суперкупата на Италия преди почти седем години. Междувременно Лотито беше въвлечен и в казуса със Салернитана, придоби четвъртодивизионната Реджина и продължи политическата си дейност като сенатор в Италия.

Пред Лацио сега предстоят мачове срещу Венеция и Монца, които дават възможност на отбора да продължи силния си старт. В средата на октомври „римляните“ ще се изправят срещу Ювентус, като дотогава дори могат да се окажат на върха в класирането. Остава да се види дали добрите резултати ще променят позицията на феновете или ще доведат до желания от тях диалог с ръководството.