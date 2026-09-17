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Защо феновете на Лацио продължават бойкота въпреки силния старт на сезона?

Защо феновете на Лацио продължават бойкота въпреки силния старт на сезона?

17 Септември, 2026 08:29 479 0

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Привържениците остават извън „Олимпико“ и настояват за промяна в отношението на президента Клаудио Лотито

Защо феновете на Лацио продължават бойкота въпреки силния старт на сезона? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лацио започна сезона по начин, който малцина очакваха след шокиращото отпадане от втородивизионния Мантуа за Купата на Италия. Четири кръга след началото на Серия А обаче „бианкочелестите“ все още са непобедени – с три победи и равенство, което ги оставя само на две точки от върха. Въпреки това феновете продължават бойкота си и не посещават домакинските мачове на „Олимпико“.

Протестът, организиран от Curva Nord, е насочен не срещу самия клуб, а срещу президента и собственик Клаудио Лотито. Привържениците настояват за диалог с ръководството и смятат, че през последните две десетилетия липсва достатъчно амбиция за развитието на Лацио. Заради бойкота притежателите на сезонни карти са по-малко от една шеста спрямо миналия сезон, въпреки че феновете продължават да пътуват за гостуванията и да подкрепят отбора пред тренировъчната база.

Според привържениците при управлението на Лотито Лацио не е получил необходимия тласък, когато е бил близо до сериозна битка за титлата в Италия. Тимът на няколко пъти се е класирал за Шампионската лига, но последният спечелен трофей остава Суперкупата на Италия преди почти седем години. Междувременно Лотито беше въвлечен и в казуса със Салернитана, придоби четвъртодивизионната Реджина и продължи политическата си дейност като сенатор в Италия.

Пред Лацио сега предстоят мачове срещу Венеция и Монца, които дават възможност на отбора да продължи силния си старт. В средата на октомври „римляните“ ще се изправят срещу Ювентус, като дотогава дори могат да се окажат на върха в класирането. Остава да се види дали добрите резултати ще променят позицията на феновете или ще доведат до желания от тях диалог с ръководството.


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