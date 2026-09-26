Жена загина под развалините на срутена сграда в Атина

Жена е била извадена мъртва от развалините на стара сграда в централния атински квартал „Плака“, която се срути след силна експлозия. Спасителните екипи продължават да издирват още петима души, съобщава „Прото тема“.

По-рано броят на хората в неизвестност беше увеличен до шест, след като властите получили допълнителна информация за хора, които вероятно са се намирали в сградата по време на взрива. При претърсването са открити два паспорта и чанта с лични вещи. Според гръцките медии тези находки са помогнали за установяването на самоличността на хората, които се смята, че са били в сградата.

Над 30 пожарникари участват в издирването

В спасителната операция са включени над 30 пожарникари, служители на специализираното звено за реакция при бедствия ЕМАК и три кучета за издирване и спасяване. Използват се и технически средства за откриване на хора под отломките, съобщава ЕРТ.

Експлозията е станала малко след 07:30 часа местно време на 25 септември. Един човек е бил леко ранен от отломки, а две жени са били изведени от съседна постройка и откарани в болница.

Причината за взрива все още се разследва. Сред първоначалните версии е изтичане на газ, но към момента няма окончателно заключение за причините за срутването.

Предишен инцидент в квартал „Петралона“

В края на юни четириетажна жилищна сграда се срути в атинския квартал „Петралона“ по време на строителни работи в съседен имот. При този инцидент няма пострадали.

Източници: БТА, Прото тема, ЕРТ