Стрелба на детска площадка в Ню Йорк: Двама загинаха

Кървава драма се разигра в американския мегаполис Ню Йорк, където двама мъже бяха смъртоносно простреляни на детска площадка в квартал Браунсвил, Бруклин. Тежкият криминален инцидент предизвика масова паника сред десетки граждани, намиращи се в района на местопрестъплението.

По информация на New York Post, сигналът за произведени изстрели на площадка „Хауърд“ е получен около 22:30 часа местно време. Намиращи се наблизо патрулни полицаи са чули гърмежите и веднага са се насочили към парка, откъдето в същия момент са бягали уплашени хора.

Жертвите на бруталното нападение са двама бащи – Дион Милър на 33 години и Антоан Ътси на 35 години. Милър е улучен смъртоносно в областта на врата и е починал малко по-късно в болница Interfaith Medical Center. Другият прострелян, Антоан Ътси, е получил тежки рани в гърдите и глезена, като лекарите в Brookdale University Hospital Medical Center също не са успели да спасят живота му.

Полицията в Ню Йорк (NYPD) е отцепила целия периметър за извършване на огледи и събиране на доказателства. Според първоначалните данни от разследването, цитирани от CBS New York, заподозреният стрелец е избягал от площадката пеша веднага след стрелбата.

Към този час органите на реда все още не са извършили арести и не съобщават за установен конкретен мотив зад двойното убийство. Издирването на извършителя и разпитите на свидетели продължават.