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Стрелба на детска площадка в Ню Йорк: Двама загинаха

Стрелба на детска площадка в Ню Йорк: Двама загинаха

13 Септември, 2026 06:23, обновена 13 Септември, 2026 06:27 536 5

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Полицията в Бруклин издирва въоръжен нападател, избягал от местопрестъплението след двойно убийство

Стрелба на детска площадка в Ню Йорк: Двама загинаха - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кървава драма се разигра в американския мегаполис Ню Йорк, където двама мъже бяха смъртоносно простреляни на детска площадка в квартал Браунсвил, Бруклин. Тежкият криминален инцидент предизвика масова паника сред десетки граждани, намиращи се в района на местопрестъплението.

По информация на New York Post, сигналът за произведени изстрели на площадка „Хауърд“ е получен около 22:30 часа местно време. Намиращи се наблизо патрулни полицаи са чули гърмежите и веднага са се насочили към парка, откъдето в същия момент са бягали уплашени хора.

Жертвите на бруталното нападение са двама бащи – Дион Милър на 33 години и Антоан Ътси на 35 години. Милър е улучен смъртоносно в областта на врата и е починал малко по-късно в болница Interfaith Medical Center. Другият прострелян, Антоан Ътси, е получил тежки рани в гърдите и глезена, като лекарите в Brookdale University Hospital Medical Center също не са успели да спасят живота му.

Полицията в Ню Йорк (NYPD) е отцепила целия периметър за извършване на огледи и събиране на доказателства. Според първоначалните данни от разследването, цитирани от CBS New York, заподозреният стрелец е избягал от площадката пеша веднага след стрелбата.

Към този час органите на реда все още не са извършили арести и не съобщават за установен конкретен мотив зад двойното убийство. Издирването на извършителя и разпитите на свидетели продължават.


САЩ
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  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Тека е в Америка, децата се гърмят с пистолети.
    🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    06:33 13.09.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ПРИ ДРОГАТА НЯМА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ
    АКО ТРЯБВА ДА ЛИКВИДИРАШ КОНКУРЕНЦИЯТА

    06:33 13.09.2026

  • 3 От местопрестъплението

    1 0 Отговор
    Ню Йорк.
    Полицаите кво се мешат на жълто-черната амалгама, държаща обществото заедно?

    06:40 13.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    ТЕ ТОВА Е НОВИНА,ГАЛЕЩА ДУШАТА

    06:43 13.09.2026

  • 5 ВЕСЕЛЯК

    1 1 Отговор
    Добро утринце! Хубавки новинички отСАЩ носи новото денче.
    Ей, така много обичам там да се случват тия нещица... И те се случват, случват, а аз се кефя, кефя.

    06:51 13.09.2026