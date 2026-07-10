Ден за пенсии: Крадци се врязаха с кола в банка във Вълчедръм и опитаха да откраднат банкомата заедно с парите в него

Как се прави опит да бъде обран банкомат в Монтанско? Крадци се врязаха с лек автомобил в банков клон във Вълчедръм и се опитват да изтръгнат банкомата заедно с парите в него. Кой стои зад зрелищната атака, как действат извършителите и има ли вече задържани?
Сигналът за престъплението е получен в 04:22 ч. в нощта на 7 юли в районното управление в Лом, разказа "Нова телевизия". То се случва в ден, в който се изплащат пенсиите, а банкоматът е бил пълен с пари.
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Директорът на ОД-МВР Монтана ст. комисар Иван Аврамов обясни, че извършителите са две лица, които не са местни. "Единият е задържан на територията на ОД-МВР Плевен, а другият – в Шумен. Деянието е извършено с чужд автомобил, а номерата са сменени", заяви той. И двамата са криминално проявени и осъждани.
Районният прокурор на Монтана Емил Овчаров заяви, че предоставянето на допълнителна информация би затруднило разследването. "В хода на разследването са събрани доказателства и са повдигнати обвинения на извършителите. Така те биха получили наказание между 1 и 10 години лишаване от свобода", каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #8
08:05 10.07.2026
2 1488
а от редакцията днес ли вземат пенсии, че с 3 дни закъснение пишете туй
08:06 10.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 к0к0рч0 💋🍌
08:07 10.07.2026
5 Радев
Коментиран от #10
08:07 10.07.2026
6 тиквенсониада
До коментар #3 от "Велселбата в Мунчоландия":А в Бойколандия и ШИШИстан ? Там беше свободата ли ?
08:07 10.07.2026
7 Мимч
08:08 10.07.2026
8 свиреп ОХЛЮВ
До коментар #1 от "Трол":А гениите , карат други да атакуват и после да им пълнят ЧЕКМЕДЖЕТАТА и да им плащат полетите до ДУБАЙ !
08:09 10.07.2026
9 Мюмюн
08:10 10.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 На БАБА фърчилото
08:14 10.07.2026
12 Инвертор
08:14 10.07.2026
13 Хаха
08:19 10.07.2026
14 Смях и Сеир
Да не би да са по-грешни от тези , които крадат МИЛИОНИ от Здравето , Болниците , Пътищата , Държавни поръчки , Саниране , Ремонти ?
Коментиран от #18
08:30 10.07.2026
15 Плагиат
08:33 10.07.2026
16 руzко = боклук
08:42 10.07.2026
17 Кърти, чисти, извозва
09:00 10.07.2026
18 Сеира е
До коментар #14 от "Смях и Сеир":Че тези ще влязат в затвора ,а другите не
09:23 10.07.2026
19 Либерастки ценности
09:37 10.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.