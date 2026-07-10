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Ден за пенсии: Крадци се врязаха с кола в банка във Вълчедръм и опитаха да откраднат банкомата заедно с парите в него

Ден за пенсии: Крадци се врязаха с кола в банка във Вълчедръм и опитаха да откраднат банкомата заедно с парите в него

10 Юли, 2026 08:02 1 635 20

  • вълчедръм-
  • обир-
  • банка-
  • банкомат-
  • крими-
  • крадци-
  • грабители-
  • българия

До 10 години лишаване от свобода за грабителите

Ден за пенсии: Крадци се врязаха с кола в банка във Вълчедръм и опитаха да откраднат банкомата заедно с парите в него - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Как се прави опит да бъде обран банкомат в Монтанско? Крадци се врязаха с лек автомобил в банков клон във Вълчедръм и се опитват да изтръгнат банкомата заедно с парите в него. Кой стои зад зрелищната атака, как действат извършителите и има ли вече задържани?

Сигналът за престъплението е получен в 04:22 ч. в нощта на 7 юли в районното управление в Лом, разказа "Нова телевизия". То се случва в ден, в който се изплащат пенсиите, а банкоматът е бил пълен с пари.

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Директорът на ОД-МВР Монтана ст. комисар Иван Аврамов обясни, че извършителите са две лица, които не са местни. "Единият е задържан на територията на ОД-МВР Плевен, а другият – в Шумен. Деянието е извършено с чужд автомобил, а номерата са сменени", заяви той. И двамата са криминално проявени и осъждани.

Районният прокурор на Монтана Емил Овчаров заяви, че предоставянето на допълнителна информация би затруднило разследването. "В хода на разследването са събрани доказателства и са повдигнати обвинения на извършителите. Така те биха получили наказание между 1 и 10 години лишаване от свобода", каза той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    11 2 Отговор
    Тези са някакви аматьори, професионалистите го правят с багер и пикап.

    Коментиран от #8

    08:05 10.07.2026

  • 2 1488

    20 1 Отговор
    "То се случва в нощта на 7 юли"

    а от редакцията днес ли вземат пенсии, че с 3 дни закъснение пишете туй

    08:06 10.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    5 1 Отговор
    пеншьн дей 2

    08:07 10.07.2026

  • 5 Радев

    6 24 Отговор
    Направи народа си такъв, Радев е предател !!!

    Коментиран от #10

    08:07 10.07.2026

  • 6 тиквенсониада

    21 3 Отговор

    До коментар #3 от "Велселбата в Мунчоландия":

    А в Бойколандия и ШИШИстан ? Там беше свободата ли ?

    08:07 10.07.2026

  • 7 Мимч

    13 1 Отговор
    Явно тия са изпечени бандити и не ги плаши нито полиция,нито съд след, като са регистрирани и огат да правят каквото си искат.Такива има много в България....Много меко се действа с тях.Явно им трябва някой ,като бай Тошо за да няма повече такива....

    08:08 10.07.2026

  • 8 свиреп ОХЛЮВ

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    А гениите , карат други да атакуват и после да им пълнят ЧЕКМЕДЖЕТАТА и да им плащат полетите до ДУБАЙ !

    08:09 10.07.2026

  • 9 Мюмюн

    2 0 Отговор
    снимат някой филм

    08:10 10.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 На БАБА фърчилото

    8 2 Отговор
    Не бойте се и вземайте пример от Б-Б ! Той се подсмихва доволно сега и си чисти праха от кюлчетата ! Да не би да му е зле ?

    08:14 10.07.2026

  • 12 Инвертор

    1 0 Отговор
    баткомат се вряза в група пенсионери с иск да бъде ограбен

    08:14 10.07.2026

  • 13 Хаха

    5 0 Отговор
    Тия ще са от махалата

    08:19 10.07.2026

  • 14 Смях и Сеир

    11 1 Отговор
    И какво толкова ? Трябват им пари на хората , намерили са си начин да ги осигурят !
    Да не би да са по-грешни от тези , които крадат МИЛИОНИ от Здравето , Болниците , Пътищата , Държавни поръчки , Саниране , Ремонти ?

    Коментиран от #18

    08:30 10.07.2026

  • 15 Плагиат

    8 0 Отговор
    Аз си помислих че искат да откраднат само банкомата без парите … драскача на статиите със синдром ли е ?

    08:33 10.07.2026

  • 16 руzко = боклук

    1 7 Отговор
    копейски ценности

    08:42 10.07.2026

  • 17 Кърти, чисти, извозва

    1 0 Отговор
    Не става с лек автомобил тази работа. Нужен е тежък, на шаси. Ама не някой кекав бус.

    09:00 10.07.2026

  • 18 Сеира е

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Смях и Сеир":

    Че тези ще влязат в затвора ,а другите не

    09:23 10.07.2026

  • 19 Либерастки ценности

    1 0 Отговор
    Тези са от поддръжниците на ППДБ-ЛГБТ, само там са толкова npocти като нискочелия.

    09:37 10.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.