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Митничари задържаха 37 000 къса контрабандни цигари
  Тема: Трафик

Митничари задържаха 37 000 къса контрабандни цигари

27 Септември, 2026 10:17 326 1

  • контрабандни цигари-
  • малко търново-
  • агенция митници-
  • митнически проверки-
  • турция

Цигарите са открити при проверки на товарен микробус и автобус на пункта Малко Търново. За двата случая са съставени актове по Закона за митниците.

Митничари задържаха 37 000 къса контрабандни цигари - 1
Снимка: АМ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Митнически служители на Митнически пункт Малко Търново задържаха общо 37 000 къса контрабандни цигари при две отделни проверки на товарен микробус и автобус с пътници. Количеството се равнява на 1850 кутии.

При първата проверка, извършена на 24 септември, на входящо трасе от Турция е спрян товарен микробус с чужда регистрация. Турският гражданин, който го управлявал, представил документи за транзитен превоз на текстилни изделия от Турция за Нидерландия.

Митническите инспектори открили във фабрични кухини в тавана и таблото на кабината 3400 къса цигари от две търговски марки, обозначени с турски акцизен бандерол. Тютюневите изделия са иззети, а на водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

При втората проверка митническите служители инспектирали автобус, пътуващ от Турция за Румъния през България. Водачът и пътниците заявили, че нямат нищо за деклариране. В три куфара с багаж на румънски гражданин обаче били открити 37 000 къса цигари с надписи „For duty free“. На пътника е съставен акт по Закона за митниците.

От началото на август митническите служители на пункта са пресекли над 30 опита за контрабандно пренасяне на тютюневи изделия. В рамките на този период са задържани близо 170 000 къса цигари и 6 килограма тютюн за пушене, укрити в превозни средства и багаж на пътници, влизащи от Турция в България и Европейския съюз.

ТД „Митница Бургас“ напомня, че разрешеният лимит за пренасяне на цигари от пълнолетен пътник през външната сухопътна граница е 40 къса или две кутии. При количества над допустимите лимити може да бъде наложена административнонаказателна отговорност по Закона за митниците, а при контрабанда в големи размери – и наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Източници: Нова


Бургас / България
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