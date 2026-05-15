Бомбата под колата в Говедарци е сложена часове преди съдебно заседание

15 Май, 2026 08:36

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Напрежение и засилени мерки за сигурност в самоковското село Говедарци, след като на 14 май беше открито взривно устройство, прикрепено към лек автомобил. Сигналът е подаден около 11,00 часа от собственика на колата – Митко Джоргов, който сам забелязал подозрителния предмет зад джантата на автомобила си, съобщава бТВ.

По думите му, при оглед на колата е забелязал черна „свинска опашка“, а малко след това видял и зелена граната, прикрепена към гумата.

„Обадих се веднага на 112. Дойдоха полиция, пожарна, линейка, а по-късно и специализиран екип за борба с тероризма“, разказа Джоргов.

Районът около автомобила е бил незабавно отцепен, а живеещите в близките къщи са получили указания да не напускат домовете си до приключване на операцията. Устройството е било обезвредено и иззето за експертиза.

Към момента няма официална информация дали става въпрос за действаща бойна граната или за бутафорно устройство. По думите на собственика обаче служители на място са заявили, че предстои експертиза, за да се установи видът и опасността на устройството.

Случаят придоби допълнително напрежение заради твърденията на Джоргов, че от близо две години има конфликт с конкретно лице. Според него не е случайно, че инцидентът се случва именно в деня, за който е било насрочено съдебно дело между двамата, в което Джоргов се явява потърпевш.

Адвокатът му Василка Мазганова заяви, че има „основателни съмнения“ за евентуална съпричастност на лице, с което клиентът ѝ е в конфликт. Тя подчерта, че очаква прокуратурата и разследващите органи да извършат пълна проверка по случая.

„Не считаме, че е случайно, че в деня на делото да бъде открита бомба в автомобила на моя клиент“, заяви адвокат Мазганова.

По информация на собственика, камери в района са заснели човек, преминаващ покрай автомобила около 3:00 часа през нощта, няколко часа преди откриването на устройството. Записите вече са предадени на разследващите.

Към този момент няма информация за задържан извършител. Разследването продължава.


  • 1 1488

    9 34 Отговор
    гласувахте за румен и ще си го изтърпите
    нямате право да мьрморите

    Коментиран от #8

    08:53 15.05.2026

  • 2 сложена е

    25 2 Отговор
    да се вижда много добре

    08:53 15.05.2026

  • 3 Кирил

    7 1 Отговор
    е тъй кат стани.

    08:55 15.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 665

    16 7 Отговор
    Каква бомба бееее - нападателна граната с радиус на поражение 10м , най много да му спука гумата .

    09:01 15.05.2026

  • 6 ЧеБурашка

    17 5 Отговор
    Къ па точно днеска си проверва гумите...

    Коментиран от #11

    09:09 15.05.2026

  • 7 Хасковски каунь

    6 1 Отговор
    Кумбойска държава

    09:39 15.05.2026

  • 8 УСА боклук

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ти наистина си много , ама много прозорлив.

    09:42 15.05.2026

  • 9 Сила

    5 1 Отговор
    УНИКАЛНИ СЕЛЯНДУРИ , УНИКАЛНА ТРАГИКОМИЧНА СЕЛСКА ДРАМА С ЕЛЕМЕНТИ НА ЕКШЪН ....бедните малцинства по махалите са ясни , но вижте моля ви богатите и проспериращи участниците в тази тежка провинциална драма !!!
    Само вижте в нета предисторията на" конфликта "
    и си представете да живеете в малък провинциален град и бизнеса и управлението му да зависи от подобни субекти ....некъв кошмар !!!

    12:22 15.05.2026

  • 10 покУРко

    1 0 Отговор
    Същата бомба като на главния прокурор!!!

    12:54 15.05.2026

  • 11 ЧОВЕК НЯКОГА ИМА ШЕСТО ЧУВСТВО

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЧеБурашка":

    ОСОБЕНО КОГАТО ИМА ВРАГОВЕ ТОЧНО ТАКА И НА МЕН БЯХА МИ РАЗВИЛИ БОЛТОВЕТЕ НА ОРЕДНА ЛЯВА ГУМА.......СЪЩАТА СУТРИН ТРЯАШЕ ДА ПЪТУВАМ ДАЛЕЧКО ...ОБИКАЛЯМ РИТАМ ГУМИТЕ ..ДАЛИ СА КОРАВИ ИЛИ МЕКИ А ТЯ ЕДНАТА ЕДВАМ СТОИ НА БОЛТОВЕТЕ........

    23:25 15.05.2026