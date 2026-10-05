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Анна Заркова: Задържането по случая „Илиян Филипов“ е само начало

Анна Заркова: Задържането по случая „Илиян Филипов“ е само начало

5 Октомври, 2026 04:25 657 0

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Разследващият журналист подчерта, че тепърва трябва да се установи дали задържаният е действителният извършител и дали има други участници.

Анна Заркова: Задържането по случая „Илиян Филипов“ е само начало - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Задържането по случая с убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов не трябва да се приема като край на разследването. Това заяви разследващият журналист Анна Заркова в предаването „120 минути“ по bTV.

„Залавянето на убиеца, ако той е такъв, не е краят. То е началото на разкриването на това престъпление“, каза Заркова, като подчерта, че тепърва трябва да се установи дали задържаният е действителният извършител.

Работи се по различни версии

Според журналиста положителен знак е, че Министерството на вътрешните работи работи по различни версии за мотивите. Тя посочи като възможности ревност, спор за пари и версия, свързана с наркотици, превозвани с камионите на Филипов.

Заркова допусна и хипотеза, че убийството може да е свързано с прегрупиране на олигархични интереси. По думите ѝ сред възможните направления може да има и политическа версия. Тези хипотези бяха представени като възможни линии на работа, а не като установени мотиви.

Фокусът е и върху Пловдив

Анна Заркова определи Пловдив като ключов за анализа на случая. Тя заяви, че в града има конфликт между различни кръгове по интереси и свърза това с политическото и икономическото влияние на местно ниво.

Според нея част от тези зависимости са проявление на „българския олигархичен модел“. Журналистът посочи още, че предстои да се изясни дали зад престъплението стоят други хора.

Заркова предупреди, че конкретните разкрития около убийството могат да доведат до нови линии в разследването, но и да бъдат използвани за политически спекулации.

„Аз вярвам, че в момента се извършва разкриване, а не прикриване на това убийство“, заяви Анна Заркова.

Източници: bTV


Пловдив / България
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