Вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов бил част от престъпната група „Монопола“

42-годишен мъж е вторият обвиняем по делото за убийството на 53-годишния Илиян Филипов в Пловдив. Според наблюдаващия прокурор Димитър Молев от Окръжната прокуратура в Пловдив той е действал като помагач и умишлено е улеснил извършването на предумишленото убийство.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност на 11 ноември и е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

Бил е обявен за издирване

42-годишният обвиняем е бил обявен за издирване, след като не е открит на адреса си. По думите на директора на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов той се е укривал на различни места и е задържан в близост до дома си, но не и в самото жилище.

Полицията посочва, че мъжът е криминално проявен и осъждан. През 2009 г. той е получил ефективна присъда, която е изтърпял. Васил Костадинов потвърди, че обвиняемият е бил част от организираната престъпна група „Монопола“ и е осъждан за участие в нея. Прокурорът посочи и предходни престъпления, свързани с разпространение на наркотици, рекет и закана за убийство.

Оръжието е свързано с престъплението

По делото е открито и изследвано с експертиза оръжието, с което според прокуратурата е извършено убийството на Илиян Филипов.

„От заключението и от останалите доказателства по делото може категорично да свържем това оръжие с извършеното престъпление, тоест че с него е произведен изстрелът, с който е умъртвено лицето Илиян Филипов“, заяви прокурор Димитър Молев.

По думите му доказателствата дават основание да се направи обосновано предположение за връзка между оръжието и физическия извършител. Прокуратурата не съобщи подробности за ролята на втория обвиняем и не потвърди дали той е осигурил автомобила, с който физическият извършител е избягал.

Разследването продължава

На 1 октомври беше обвинен 51-годишният Славчо Мегеров. Според прокуратурата той умишлено е умъртвил Илиян Филипов на 30 септември.

Разследващите засега нямат данни за участие на други лица и не издирват други заподозрени. Вторият обвиняем не дава обяснения, а съпругата му не е задържана, но е разпитана от полицията.

За помагачество при предумишлено убийство законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. От прокуратурата уточняват, че на този етап има обосновано предположение за съпричастност на двамата обвиняеми, а разследването продължава.