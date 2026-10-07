15 фиктивни пациенти са стрували 7500 евро дневно

15 пациенти, които по документи е трябвало да бъдат хоспитализирани в Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, не са били открити там при акцията на разследващите. Според прокуратурата една фиктивна хоспитализация е струвала на НЗОК около 500 евро. Така само за тези 15 отчетени пациенти щетата се изчислява на приблизително 7500 евро за един отчетен цикъл.

Това обявиха на съвместен брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

По случая са обвинени шестима медици. Първоначално са задържани 10 души – шестима лекари и четири медицински сестри. Трима от обвиняемите са оставени за срок до 72 часа в ареста, а други са освободени срещу парични гаранции. Разследването е за участие в организирана престъпна група, която според прокуратурата е получавала неправомерно средства от бюджета на НЗОК.

24 000 клинични пътеки за три години

По данни, представени от зам.-окръжния прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов, за период от три години НЗОК е изплатила около 12 млн. евро за 24 000 отчетени клинични пътеки. Те са били отчетени при капацитет на клиниката от около 40–49 легла, като различните изявления по случая посочват различен брой.

„Това, че пациентът дава кръв, струва 500 евро на НЗОК“, заяви Пехливанов, цитиран от медиите. По думите му част от хората са идвали само за вземане на кръв, а други изобщо не са постъпвали в лечебното заведение, но са били отчитани по клинични пътеки.

Прокуратурата твърди още, че лекари и санитари са давали кръв вместо пациенти. Установени били случаи, при които пациенти с тежки показатели са били изписвани, за да се освободи легло, а за новоотчетения пациент са използвани чужди изследвания.

Проверки започват в цялата страна

Според обвинението лекари, които отказвали да участват, са получавали по-малко легла за хоспитализация и съответно по-ниски възнаграждения. Пехливанов посочи, че участвалите в схемата медици са получавали между 6000 и 7000 евро месечно, докато отказалите да се включат са вземали около 1500 евро.

Здравният министър Катя Ивкова обяви проверки в лечебни заведения във всички 28 области. Те ще се извършват от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата.

Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив. Обвиняемите се считат за невиновни до влизане в сила на съдебен акт.

Източници: bgonair.bg, dariknews.bg, clubz.bg