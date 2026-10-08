Мним пощенски служител ограби пенсионер в Стара Загора

85-годишен мъж е бил ограбен в Стара Загора, след като непознат се представил за служител на пощата и го заблудил, че при изплащането на пенсията е допусната грешка. От ръката на пенсионера са издърпани 896 евро, съобщиха от полицията.

Случаят е станал малко след като възрастният човек изтеглил пенсията си от местен пощенски клон. По данни на полицията непознатият го пресрещнал и заявил, че на касата са му изплатени с 80 евро по-малко.

Мъжът поискал да прегледа парите. Когато пенсионерът ги извадил, непознатият издърпал със сила сумата от ръката му и избягал.

По случая е образувано досъдебно производство. Полицията работи по установяването на самоличността и задържането на заподозрения.Към момента няма съобщение за задържан във връзка с грабежа. Разследването трябва да изясни самоличността на мъжа и обстоятелствата около отнемането на парите.