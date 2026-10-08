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Мним пощенски служител ограби пенсионер в Стара Загора

Мним пощенски служител ограби пенсионер в Стара Загора

8 Октомври, 2026 10:33 787 12

  • грабеж-
  • пенсионер-
  • стара загора-
  • пощенски служител

85-годишният мъж бил заблуден с твърдение за сгрешено изплащане на пенсията

Мним пощенски служител ограби пенсионер в Стара Загора - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

85-годишен мъж е бил ограбен в Стара Загора, след като непознат се представил за служител на пощата и го заблудил, че при изплащането на пенсията е допусната грешка. От ръката на пенсионера са издърпани 896 евро, съобщиха от полицията.

Случаят е станал малко след като възрастният човек изтеглил пенсията си от местен пощенски клон. По данни на полицията непознатият го пресрещнал и заявил, че на касата са му изплатени с 80 евро по-малко.

Мъжът поискал да прегледа парите. Когато пенсионерът ги извадил, непознатият издърпал със сила сумата от ръката му и избягал.

По случая е образувано досъдебно производство. Полицията работи по установяването на самоличността и задържането на заподозрения.Към момента няма съобщение за задържан във връзка с грабежа. Разследването трябва да изясни самоличността на мъжа и обстоятелствата около отнемането на парите.


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пак някакъв

    10 0 Отговор
    украинец. Цяла Варна е пропищяла от обири. Само Путин може да ни спаси вече от тези неканени гости

    Коментиран от #5

    10:36 08.10.2026

  • 2 Всичко

    2 0 Отговор
    е заради леврото !

    10:37 08.10.2026

  • 3 КВИИИ СТЕА ПЕНСИИ 900 ЕВРА,,,,,,,

    4 2 Отговор
    ТУКА БАЧКАМЕ. ЗА 620 ЕВРАКИСА ....ПУ ЦЯАААЛ ДЕН..... НА ЧИ ЗА ДВЕТЕ ПП ПОЛИЦАИ, ПЕНСИОНЕРИ ,ПОЛИТИЦИ ПАРИ ИМААААА А ЗА РАБОТЕЩИТЕ НЯМААА

    Коментиран от #8

    10:48 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Елементарен си

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "пак някакъв":

    Омразата не ходи по умните индивиди

    Коментиран от #11

    11:04 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Внимание

    3 0 Отговор
    Това е много гадно престъпление,срещу беззащитен старец.Някой трябва да се погрижи специално за възрастните.

    11:48 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Роза

    0 0 Отговор
    Ами че старите хора са най-лесната плячка!Защото най-лесно се лъжат!

    13:31 08.10.2026