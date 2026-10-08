Мним пощенски служител ограби пенсионер в Стара Загора

85-годишен мъж е бил ограбен в Стара Загора, след като непознат се представил за служител на пощата и го заблудил, че при изплащането на пенсията е допусната грешка. От ръката на пенсионера са издърпани 896 евро, съобщиха от полицията.
Случаят е станал малко след като възрастният човек изтеглил пенсията си от местен пощенски клон. По данни на полицията непознатият го пресрещнал и заявил, че на касата са му изплатени с 80 евро по-малко.
Мъжът поискал да прегледа парите. Когато пенсионерът ги извадил, непознатият издърпал със сила сумата от ръката му и избягал.
По случая е образувано досъдебно производство. Полицията работи по установяването на самоличността и задържането на заподозрения.Към момента няма съобщение за задържан във връзка с грабежа. Разследването трябва да изясни самоличността на мъжа и обстоятелствата около отнемането на парите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пак някакъв
Коментиран от #5
10:36 08.10.2026
2 Всичко
10:37 08.10.2026
3 КВИИИ СТЕА ПЕНСИИ 900 ЕВРА,,,,,,,
Коментиран от #8
10:48 08.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Елементарен си
До коментар #1 от "пак някакъв":Омразата не ходи по умните индивиди
Коментиран от #11
11:04 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Внимание
11:48 08.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Роза
13:31 08.10.2026