Новини
Крими »
Четирима обвиняеми след акция за над 9 кг марихуана

Четирима обвиняеми след акция за над 9 кг марихуана

8 Октомври, 2026 16:20 631 2

  • марихуана-
  • софия-
  • наркотици-
  • гднп-
  • сгп

Групата е задържана при сделка в София след двумесечно разследване

Четирима обвиняеми след акция за над 9 кг марихуана - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Четирима души са с повдигнати обвинения след акция срещу група, за която се твърди, че е разпространявала марихуана в цялата страна. Задържането е извършено при сделка за продажба на голямо количество наркотик в София, а иззетото количество е над 9 килограма. bTV съобщи, че по случая са извършени огледи на три адреса в страната.

Разследването е проведено от сектор „Наркотици“ в продължение на два месеца. „В продължение на два месеца сектор „Наркотици“ провежда мероприятия, разследване, и на 6-и са осуетили сделката“, заяви зам.-директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ Димитър Андонов.

Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев посочи, че едно от обвиняемите лица е рецидивист. „Едно от лицата е рецидивист, осъждано за 4 години пак за марихуана“, каза Николаев. Данните не съдържат информация за постановени съдебни мерки спрямо четиримата обвиняеми.

Процесуалните действия по случая продължават. Окончателната наказателна отговорност на обвиняемите може да бъде установена само с влязла в сила съдебна присъда.

От полицията съобщават и за продължаващи операции срещу незаконната продажба на фентанил. Преди седмици е била разбита лаборатория за производството му в квартал „Факултета“. Посочената цена на грам е около 30 евро.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази марихуана

    0 0 Отговор
    Кога ще я узаконят най на края ? Кво се правят на улави?

    17:01 08.10.2026

  • 2 Фани

    0 0 Отговор
    Като чете човек какви количества наркотици се залавят означава,че поне половината народ се дрогира.

    17:50 08.10.2026