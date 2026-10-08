Четирима обвиняеми след акция за над 9 кг марихуана

Четирима души са с повдигнати обвинения след акция срещу група, за която се твърди, че е разпространявала марихуана в цялата страна. Задържането е извършено при сделка за продажба на голямо количество наркотик в София, а иззетото количество е над 9 килограма. bTV съобщи, че по случая са извършени огледи на три адреса в страната.

Разследването е проведено от сектор „Наркотици“ в продължение на два месеца. „В продължение на два месеца сектор „Наркотици“ провежда мероприятия, разследване, и на 6-и са осуетили сделката“, заяви зам.-директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ Димитър Андонов.

Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев посочи, че едно от обвиняемите лица е рецидивист. „Едно от лицата е рецидивист, осъждано за 4 години пак за марихуана“, каза Николаев. Данните не съдържат информация за постановени съдебни мерки спрямо четиримата обвиняеми.

Процесуалните действия по случая продължават. Окончателната наказателна отговорност на обвиняемите може да бъде установена само с влязла в сила съдебна присъда.

От полицията съобщават и за продължаващи операции срещу незаконната продажба на фентанил. Преди седмици е била разбита лаборатория за производството му в квартал „Факултета“. Посочената цена на грам е около 30 евро.