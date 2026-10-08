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Над килограм фентанил откриха в склад във Варна

Над килограм фентанил откриха в склад във Варна

8 Октомври, 2026 20:36 709 3

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Задържан е 49-годишен мъж, заподозрян, че е снабдявал улични пласьори. В помещението са намерени още преса и електронни везни

Над килограм фентанил откриха в склад във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около килограм фентанил е открит в нает склад във Варна, а при полицейската операция е задържан 49-годишен мъж. Той е установен в близост до помещението непосредствено след подготовката на наркотика за последващо разпространение, съобщиха от ОДМВР-Варна.

Фентанилът е бил разпределен в пакети. При претърсването са намерени още преса и електронни везни. Според полицията мъжът е заподозрян, че е снабдявал пласьори, които са разпространявали наркотика на улично ниво.

„Задържаният зарежда пласьори на улично ниво - прави разфасовки, пресова ги и така се разпространяват надолу по веригата“, обясни Анастас Янев, началник на сектор „Наркотици“ в ОДМВР-Варна, цитиран от Радио Варна.

По данни на полицията мъжът е бил наблюдаван в продължение на няколко месеца. БНТ съобщава, че от намереното количество могат да бъдат направени около 10 000 дози. Радио Варна посочва стойност между 25 000 и 40 000 евро, докато БНТ съобщава за над 40 000 евро. Тези оценки се различават и не са представени като окончателна експертиза.

По случая е образувано досъдебно производство, а материалите са докладвани на прокуратурата. Към публикуваните данни няма съобщение за повдигнато обвинение или за определена мярка за неотклонение спрямо задържания.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg, bta.bg


Варна / България
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